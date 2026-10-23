Volkswagen, Chevrolet, Nissan y BYD bajan sus precios por 48 horas: qué autos conviene comprar

Desde las pickups más buscadas hasta autos urbanos, SUV familiares y modelos con tecnología eléctrica e híbrida enchufable, la propuesta contempla diferentes necesidades y presupuestos.

Además de los precios bonificados, los interesados podrán acceder a asesoramiento personalizado, financiación especial, toma de vehículos usados como parte de pago y entrega inmediata en unidades seleccionadas, sujeta a disponibilidad.

Volkswagen: Amarok, Nuevo Tera y Polo con hasta 36 cuotas sin interés

Volkswagen Yacopini será uno de los protagonistas de la campaña, con financiación de hasta 36 cuotas sin interés en modelos seleccionados.

Volkswagen Amarok: una pickup que combina potencia, robustez, tecnología y confort, preparada tanto para las exigencias del trabajo como para los viajes en familia. Toda la gama, excepto Trendline 4x2, contará con financiación en 18 cuotas sin interés .

una pickup que combina potencia, robustez, tecnología y confort, preparada tanto para las exigencias del trabajo como para los viajes en familia. Toda la gama, excepto Trendline 4x2, contará con financiación en . Nuevo Volkswagen Tera: el SUV compacto de la marca alemana se destaca por su diseño moderno, conectividad, equipamiento de seguridad y versatilidad. Se ofrecerá a $32.500.000 más gastos , con financiación en 18 cuotas sin interés .

el SUV compacto de la marca alemana se destaca por su diseño moderno, conectividad, equipamiento de seguridad y versatilidad. Se ofrecerá a , con financiación en . Volkswagen Polo: un hatchback que combina eficiencia, tecnología, comodidad y practicidad para los desplazamientos cotidianos. Estará disponible a $27.500.000 más gastos, con financiación en 36 cuotas sin interés.

¿Cuál te conviene? La Amarok es una alternativa para quienes necesitan una camioneta para trabajar, transportar cargas o viajar. El Polo resulta atractivo como primer 0km, para parejas o para quienes buscan un vehículo eficiente y fácil de manejar en la ciudad. Por su parte, el Nuevo Tera está pensado para quienes prefieren la posición de conducción, el diseño y la versatilidad de un SUV compacto.

Promoción para renovar vehículos con entrega inmediata, toma de usados y condiciones flexibles para adquirir un 0km.

Nissan: hasta $7,9 millones de descuento en Sentra y X-Trail

Para quienes priorizan la comodidad de marcha, el equipamiento y la tecnología japonesa, Nissan Yacopini ofrecerá descuentos millonarios en dos de sus modelos.

Nissan Sentra 2.0 Advance CVT: un sedán de diseño elegante, interior espacioso, transmisión automática y una propuesta orientada al confort de conducción. Su precio promocional será de $38.990.000 , frente a los $46.190.000 anteriores. Ahorro: $7.200.000.

un sedán de diseño elegante, interior espacioso, transmisión automática y una propuesta orientada al confort de conducción. Su precio promocional será de , frente a los $46.190.000 anteriores. Nissan X-Trail 2.5 Advance CVT: un SUV que combina espacio interior, tecnología, versatilidad y comodidad para viajes y recorridos urbanos. Se ofrecerá a $51.000.000, frente a su precio anterior de $58.900.000. Ahorro: $7.900.000.

¿Cuál te conviene? El Sentra es una opción para quienes recorren muchos kilómetros, valoran la comodidad de un sedán y buscan una conducción suave, tanto en ciudad como en ruta. La X-Trail, en cambio, apunta a familias que necesitan mayor espacio, versatilidad y confort para viajar, transportar equipaje y disfrutar de escapadas de fin de semana.

Chevrolet: hasta $10 millones de descuento y financiación a tasa 0%

Chevrolet Yacopini se suma con tres propuestas que combinan diseño, tecnología y beneficios comerciales, entre ellas una bonificación de $10 millones en la Tracker RS.

Nuevo Chevrolet Sonic Premier: un SUV compacto de diseño moderno y deportivo, equipado con tecnología de conectividad y un interior pensado para el confort cotidiano. Su precio promocional será de $35.900.000 , frente a los $41.900.000 anteriores. Además, contará con financiación de hasta $28.000.000 a tasa 0% .

un SUV compacto de diseño moderno y deportivo, equipado con tecnología de conectividad y un interior pensado para el confort cotidiano. Su precio promocional será de , frente a los $41.900.000 anteriores. Además, contará con . Chevrolet Tracker RS: un SUV de estética deportiva que combina motorización turbo, tecnología, equipamiento de seguridad y comodidad. Estará disponible a $41.900.000 , frente a los $51.900.000 anteriores. Descuento: $10 millones , con financiación de hasta $28.000.000 a tasa 0% .

un SUV de estética deportiva que combina motorización turbo, tecnología, equipamiento de seguridad y comodidad. Estará disponible a , frente a los $51.900.000 anteriores. , con financiación de hasta . Chevrolet Onix Active AT: un vehículo práctico, ágil y eficiente, con transmisión automática, ideal para quienes buscan comodidad en sus recorridos cotidianos. Se ofrecerá a $32.900.000, frente a los $37.900.000 anteriores, o con la alternativa de financiación de $22.000.000 a tasa 0%.

¿Cuál te conviene? El Onix Active AT es una alternativa para quienes buscan un auto automático para moverse todos los días por la ciudad, con practicidad y eficiencia. El Nuevo Sonic apunta a quienes quieren combinar tecnología, diseño y la versatilidad de un SUV compacto. La Tracker RS, por su parte, resulta atractiva para quienes buscan un vehículo con mayor presencia, estética deportiva y confort para combinar el uso diario con viajes.

BYD Yacopini: el futuro de la movilidad eléctrica e híbrida, con descuentos de hasta U$S 2.850

BYD Yacopini también será protagonista de la campaña, con descuentos exclusivos en vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La marca, líder mundial en ventas de vehículos de nuevas energías, ofrece modelos que combinan tecnología, eficiencia y una experiencia de conducción diferente.

La propuesta está orientada tanto a quienes buscan reducir sus gastos cotidianos de movilidad como a quienes desean incorporar nuevas tecnologías sin resignar autonomía, confort ni prestaciones.

Los modelos incluidos en la promoción son:

BYD Dolphin Mini: un eléctrico urbano compacto, ágil, silencioso y eficiente, ideal para los desplazamientos cotidianos. Precio promocional: U$S 25.000 , frente a los U$S 26.380 anteriores.

un eléctrico urbano compacto, ágil, silencioso y eficiente, ideal para los desplazamientos cotidianos. , frente a los U$S 26.380 anteriores. BYD ATTO 2 DM: un SUV con tecnología híbrida enchufable que combina conducción eléctrica y un motor de combustión, ofreciendo eficiencia y autonomía para diferentes tipos de recorridos. Precio promocional: U$S 31.990 , frente a U$S 33.990. Descuento: U$S 2.000.

un SUV con tecnología híbrida enchufable que combina conducción eléctrica y un motor de combustión, ofreciendo eficiencia y autonomía para diferentes tipos de recorridos. , frente a U$S 33.990. BYD Song Pro GS: un SUV híbrido enchufable que combina espacio familiar, tecnología, confort y eficiencia energética. Precio promocional: U$S 37.500, frente a U$S 39.255.

¿Cuál te conviene? El Dolphin Mini es ideal para quienes realizan recorridos urbanos frecuentes y buscan reducir sus costos de traslado, especialmente si cuentan con la posibilidad de cargarlo habitualmente. El ATTO 2 combina la conducción eléctrica con la flexibilidad de contar con un motor de combustión para viajes más largos. Finalmente, el Song Pro GS está pensado para familias que necesitan mayor espacio, confort y una alternativa eficiente para desplazarse tanto en ciudad como en ruta.

Además de los beneficios comerciales, los vehículos BYD cuentan con garantía de 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería, según las condiciones de la marca.

Una oportunidad para cambiar el auto y estrenar más tecnología, seguridad y confort

Elegir un 0km no depende solamente del precio. El consumo, la tecnología, el espacio interior, la seguridad, la comodidad y las alternativas de financiación también influyen en la decisión.

Por eso, la campaña de Territorio Yacopini reúne vehículos para diferentes perfiles de conductores: desde quienes buscan su primer auto hasta familias que necesitan mayor espacio, profesionales que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo y conductores interesados en la electromovilidad.

La posibilidad de entregar un usado como parte de pago y acceder a financiación en pesos a tasa 0% constituye otro de los atractivos de la promoción, especialmente para quienes vienen evaluando renovar su vehículo.

"Es la oportunidad que muchos clientes estaban esperando. Concentramos en 48 horas toda nuestra oferta financiera y los mejores precios de liquidación del año para que nadie se quede sin su 0km", señalaron desde Territorio Yacopini.

La acción comercial llega, además, en un año especial para el grupo concesionario, que celebra dos décadas de trayectoria en el mercado automotor y continúa ampliando su propuesta con marcas tradicionales y nuevas tecnologías de movilidad.

¿Cuándo y dónde aprovechar las promociones de Territorio Yacopini?

Las promociones estarán disponibles durante el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026.

Puntos de atención:

Territorio Yacopini: avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza./ Mitre 530 y 721 de San Rafael/ Paula Albarracin de Sarmiento 699, San Juan

avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza./ Mitre 530 y 721 de San Rafael/ Paula Albarracin de Sarmiento 699, San Juan BYD Yacopini: avenida San Martín Sur 719, Godoy Cruz, Mendoza.

Durante las jornadas, los interesados podrán conocer los vehículos, consultar los planes de financiación disponibles, cotizar su usado y recibir asesoramiento para elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.