En el marco de su 20º aniversario Territorio Yacopini activa Comunidad Territorio: un programa exclusivo de beneficios para sus clientes

El programa ofrece descuentos en gastronomía, turismo, estética, deportes y eventos en Mendoza y San Juan.

¡Participá por el sorteo de una noche de hospedaje en un lugar increíble!

Para terminar con todo octubre, Territorio Yacopini ofrece a la posibilidad de ganar una noche de alojamiento para dos personas en Atamisque Wine Lodge. Los socios del club de beneficios pueden obtener su cupón para participar antes del 27/10, ingresando en https://comunidadterritorio.com.ar/beneficios/126

El lodge es un hotel boutique entre viñedos, ubicado en San José (Tupungato), dentro de la propiedad de Finca Atamisque, donde también se encuentra la bodega. Está compuesto por solo seis suites muy amplias, todas con chimenea, terrazas con vista a la montaña y un jacuzzi exterior.

Con la estadía está incluido el estacionamiento privado, cajas de seguridad y un desayuno estilo americano muy abundante, con frutas, fiambres, panificados, mermeladas caseras y diferentes tipos de infusiones.

Además de visitar la bodega, se pueden contratar excursiones, traslados y alquiler de auto y realizar actividades con costo extra como cabalgatas entre viñedos y paseos en bicicleta. El servicio de cena se puede solicitar en Rincón, el pequeño restaurante de campo situado dentro de la misma propiedad.

Los socios pueden ganar una noche de hospedaje en Atamisque Wine Lodge participando hasta el 27/10.

¿Cómo sumarse a la Comunidad?

Ingresando a comunidadterritorio.com.ar/empresas, se pueden explorar los beneficios distribuidos en diversas categorías:

Gastronomía : Bodegón El Gallego, Fran Coffee Makers, McDonald´s, La Posada del Jamón, Zitto, Panko Sushi, entre otros.

: Bodegón El Gallego, Fran Coffee Makers, McDonald´s, La Posada del Jamón, Zitto, Panko Sushi, entre otros. Eventos y Entretenimiento: 2x1 en Cinemacenter. 50% dto. en la inscripción de Territorio Running y 100% dto. en la inscripción de Territorio Running exclusivo BYD. 2x1 en la obra “Ni media Palabra” con Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Bicho Gómez (Cine teatro Plaza y San Rafael).

2x1 en Cinemacenter. 50% dto. en la inscripción de Territorio Running y 100% dto. en la inscripción de Territorio Running exclusivo BYD. 2x1 en la obra “Ni media Palabra” con Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Bicho Gómez (Cine teatro Plaza y San Rafael). Turismo: Termas de Cacheuta, Atamisque Lodge, Huarpe Riglos, Bodega Merced del Estero

Termas de Cacheuta, Atamisque Lodge, Huarpe Riglos, Bodega Merced del Estero Deportes : She´s Up, Fitt Club, Nómade Wellness Club, Pro Court Club de Pádel, entre otros.

: She´s Up, Fitt Club, Nómade Wellness Club, Pro Court Club de Pádel, entre otros. Salud: Óptica Roa, Óptica Uricolor

Óptica Roa, Óptica Uricolor Estética : Estética Lourdes Nicolo

: Estética Lourdes Nicolo Hogar: Biz

Biz Indumentaria: Marisol Fa, Vibra Indumentaria Deportiva

Marisol Fa, Vibra Indumentaria Deportiva Automotor: Autoshine, Chevrolet Motors, ELFE RTO, Yacopini Süd

Para todos los clientes de Territorio Yacopini, comenzar a disfrutar de las promociones requiere de tan solo dos simples pasos:

Ingresá: al sitio web oficial https://comunidadterritorio.com.ar/ y logueate.

Aprovechá los beneficios: descargá los cupones o códigos QR de los comercios adheridos y comenzá a vivir la experiencia de ser parte de la comunidad del concesionario líder de la región de Cuyo.

Más información: https://comunidadterritorio.com.ar/ [email protected]