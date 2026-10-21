Con la celebración de sus 20 años de trayectoria en la región, Territorio Yacopini consolida su exclusivo Comunidad Territorio, un programa de fidelización sin costo que suma día a día nuevos comercios adheridos, descuentos y promociones especiales.
En el marco de su 20º aniversario Territorio Yacopini activa Comunidad Territorio: un programa exclusivo de beneficios para sus clientes
El concesionario más grande de Cuyo premia la fidelidad de sus clientes con un club de beneficios 100% gratuito que ofrece descuentos en gastronomía, turismo, estética, deportes y eventos, entre otros rubros, en Mendoza y San Juan
El principal propósito de este club de beneficios es agradecer y recompensar la confianza de los clientes que eligen al grupo automotor en el día a día. El acceso es completamente gratuito para todos los usuarios de cualquiera de las marcas que integran la firma: Nissan, BYD, Chevrolet, Volkswagen y la división Usados Seleccionados.
A través de Comunidad Territorio, los socios disfrutan durante todo el año de promociones especiales y acceso a eventos exclusivos en Mendoza y San Juan.
¡Participá por el sorteo de una noche de hospedaje en un lugar increíble!
Para terminar con todo octubre, Territorio Yacopini ofrece a la posibilidad de ganar una noche de alojamiento para dos personas en Atamisque Wine Lodge. Los socios del club de beneficios pueden obtener su cupón para participar antes del 27/10, ingresando en https://comunidadterritorio.com.ar/beneficios/126
El lodge es un hotel boutique entre viñedos, ubicado en San José (Tupungato), dentro de la propiedad de Finca Atamisque, donde también se encuentra la bodega. Está compuesto por solo seis suites muy amplias, todas con chimenea, terrazas con vista a la montaña y un jacuzzi exterior.
Con la estadía está incluido el estacionamiento privado, cajas de seguridad y un desayuno estilo americano muy abundante, con frutas, fiambres, panificados, mermeladas caseras y diferentes tipos de infusiones.
Además de visitar la bodega, se pueden contratar excursiones, traslados y alquiler de auto y realizar actividades con costo extra como cabalgatas entre viñedos y paseos en bicicleta. El servicio de cena se puede solicitar en Rincón, el pequeño restaurante de campo situado dentro de la misma propiedad.
¿Cómo sumarse a la Comunidad?
Ingresando a comunidadterritorio.com.ar/empresas, se pueden explorar los beneficios distribuidos en diversas categorías:
- Gastronomía: Bodegón El Gallego, Fran Coffee Makers, McDonald´s, La Posada del Jamón, Zitto, Panko Sushi, entre otros.
- Eventos y Entretenimiento: 2x1 en Cinemacenter. 50% dto. en la inscripción de Territorio Running y 100% dto. en la inscripción de Territorio Running exclusivo BYD. 2x1 en la obra “Ni media Palabra” con Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Bicho Gómez (Cine teatro Plaza y San Rafael).
- Turismo: Termas de Cacheuta, Atamisque Lodge, Huarpe Riglos, Bodega Merced del Estero
- Deportes: She´s Up, Fitt Club, Nómade Wellness Club, Pro Court Club de Pádel, entre otros.
- Salud: Óptica Roa, Óptica Uricolor
- Estética: Estética Lourdes Nicolo
- Hogar: Biz
- Indumentaria: Marisol Fa, Vibra Indumentaria Deportiva
- Automotor: Autoshine, Chevrolet Motors, ELFE RTO, Yacopini Süd
Para todos los clientes de Territorio Yacopini, comenzar a disfrutar de las promociones requiere de tan solo dos simples pasos:
- Ingresá: al sitio web oficial https://comunidadterritorio.com.ar/ y logueate.
- Aprovechá los beneficios: descargá los cupones o códigos QR de los comercios adheridos y comenzá a vivir la experiencia de ser parte de la comunidad del concesionario líder de la región de Cuyo.
Más información: https://comunidadterritorio.com.ar/ [email protected]
En pocas palabras
- Territorio Yacopini: lanza Comunidad Territorio, un programa gratuito de beneficios por su 20º aniversario.
- Beneficios Exclusivos: el programa ofrece descuentos en gastronomía, turismo, estética, deportes y eventos en Mendoza y San Juan.
- Participación Especial: los socios pueden ganar una noche de hospedaje en Atamisque Wine Lodge participando hasta el 27/10.