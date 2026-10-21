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XXI Fiesta Anual de Premiación Empresaria

Premios anuales AEM 2026: uno por uno, quiénes son los ternados

La gala de premiación de AEM reconocerá a referentes de diversos sectores en 18 categorías, destacando el espíritu innovador y productivo de Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
AEM 2026: la Asociación de Ejecutivos de Mendoza anunció los ternados para su premiación anual.
  • AEM 2026: la Asociación de Ejecutivos de Mendoza anunció los ternados para su premiación anual.

AEM dio a conocer los nombres de quienes formarán parte de la edición 2026 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de Mendoza. El proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC Argentina.

Este año, 18 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. Durante la velada, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza también entregará un premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.

Cada a&ntilde;o, los Premios AEM 2026 reconocen a los empresarios destacados.

Cada año, los Premios AEM 2026 reconocen a los empresarios destacados.

¿Quiénes integran las ternas de este año?

1.Bodega Boutique:

  • FOWines
  • Riccitelli Wines
  • Alandes
  • Cittanina Lodge & Wine

2. Empresa del Sector Energético, Petrolero y Minero:

  • Genneia - Parque Solar San Rafael
  • PSJ Cobre Mendocino
  • Venoil

3. Proyecto Inmobiliario:

  • Vesta – Criba
  • Torres Saint Mari - Grupo Dharma
  • Foresta - Global Citizen

4. Empresa del Sector Comercial:

  • Yacopini BYD
  • BAIC Lorenzo
  • AVANIM Concesionaria

5. Empresa del Sector Logístico:

  • Andesmar Cargas
  • Andreu Soluciones Logísticas
  • Grupo All In

6. Empresa del Sector Servicios Financieros:

  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco Comafi

7. Empresa del Sector Seguros:

  • Mercantil Andina
  • San Cristóbal
  • La Caja

8. Empresa del Sector Salud:

  • Sanatorio Regional
  • Hospital Español
  • Clínica de Cuyo

9. Empresa del Sector Gastronómico:

  • Quimera Bistró - Achával Ferrer
  • La VidA Restaurante
  • Pájaros Pintados Restaurante
  • Zappa Cocina Mendocina

10. Hotelería Boutique:

  • Hualta Winery Hotel
  • Château d'Ancón
  • Finca El Maitén Hotel Boutique

11. Cambio Generacional:

  • Grupo Santa Ana
  • Oeste Embotelladora - Talca
  • Chirca
  • Pehuenche

12. Empresa del Sector Agroindustrial:

  • Ríe la Huerta
  • Bioaggil
  • Cirexa
  • Corazón de Lunlunta

13. Empresa del Sector Exportador:

  • Trivento
  • Aerotec
  • Vivero Mercier

14. Empresa del sector Conocimiento y Base Tecnológíca:

  • Indegap
  • WARA
  • Bioboxmed

15. Empresa Creadora de Empleo:

  • Granja Benedetti
  • Estación Terminal de Ómnibus
  • Grupo Kristich
  • Da Fré Obras Civiles

16. Empresa de Triple Impacto:

  • HEMA Diagnóstico
  • Doña Paula
  • Supra-Grupo Broda

17. Ejecutivo Pyme:

  • Javier Franco (Gastrosud)
  • Ariel Fabrizio (Entre Dos)
  • María Sol Alonso Fuste (Talca)

18. Ejecutivo del Año:

  • Roger Zaldivar (Instituto Zaldívar)
  • Marcelo Benedetti (Granja Benedetti)
  • Enrique Gatti (Proyecto San Jorge)

La Gran Gala Empresarial de AEM

La entrega de los galardones a ejecutivos y empresas 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre a las 20, durante la XXI Fiesta de Premiación Empresaria de AEM que tendrá lugar en el Hotel Hilton Mendoza.

El evento re&uacute;ne a autoridades de la provincia y referentes del mundo empresario.

El evento reúne a autoridades de la provincia y referentes del mundo empresario.

Más información aquí.

En pocas palabras

  • AEM 2026: la Asociación de Ejecutivos de Mendoza anunció los ternados para su premiación anual.
  • Galardones: se reconocerán a empresas y ejecutivos en 18 categorías, más premios especiales.
  • Gala: la ceremonia de premiación se realizará el 6 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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