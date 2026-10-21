Premios anuales AEM 2026: uno por uno, quiénes son los ternados

AEM dio a conocer los nombres de quienes formarán parte de la edición 2026 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de Mendoza. El proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC Argentina.
Este año, 18 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. Durante la velada, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza también entregará un premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.
¿Quiénes integran las ternas de este año?
1.Bodega Boutique:
- FOWines
- Riccitelli Wines
- Alandes
- Cittanina Lodge & Wine
2. Empresa del Sector Energético, Petrolero y Minero:
- Genneia - Parque Solar San Rafael
- PSJ Cobre Mendocino
- Venoil
3. Proyecto Inmobiliario:
- Vesta – Criba
- Torres Saint Mari - Grupo Dharma
- Foresta - Global Citizen
4. Empresa del Sector Comercial:
- Yacopini BYD
- BAIC Lorenzo
- AVANIM Concesionaria
5. Empresa del Sector Logístico:
- Andesmar Cargas
- Andreu Soluciones Logísticas
- Grupo All In
6. Empresa del Sector Servicios Financieros:
- Banco Nación
- Banco Galicia
- Banco Comafi
7. Empresa del Sector Seguros:
- Mercantil Andina
- San Cristóbal
- La Caja
8. Empresa del Sector Salud:
- Sanatorio Regional
- Hospital Español
- Clínica de Cuyo
9. Empresa del Sector Gastronómico:
- Quimera Bistró - Achával Ferrer
- La VidA Restaurante
- Pájaros Pintados Restaurante
- Zappa Cocina Mendocina
10. Hotelería Boutique:
- Hualta Winery Hotel
- Château d'Ancón
- Finca El Maitén Hotel Boutique
11. Cambio Generacional:
- Grupo Santa Ana
- Oeste Embotelladora - Talca
- Chirca
- Pehuenche
12. Empresa del Sector Agroindustrial:
- Ríe la Huerta
- Bioaggil
- Cirexa
- Corazón de Lunlunta
13. Empresa del Sector Exportador:
- Trivento
- Aerotec
- Vivero Mercier
14. Empresa del sector Conocimiento y Base Tecnológíca:
- Indegap
- WARA
- Bioboxmed
15. Empresa Creadora de Empleo:
- Granja Benedetti
- Estación Terminal de Ómnibus
- Grupo Kristich
- Da Fré Obras Civiles
16. Empresa de Triple Impacto:
- HEMA Diagnóstico
- Doña Paula
- Supra-Grupo Broda
17. Ejecutivo Pyme:
- Javier Franco (Gastrosud)
- Ariel Fabrizio (Entre Dos)
- María Sol Alonso Fuste (Talca)
18. Ejecutivo del Año:
- Roger Zaldivar (Instituto Zaldívar)
- Marcelo Benedetti (Granja Benedetti)
- Enrique Gatti (Proyecto San Jorge)
La Gran Gala Empresarial de AEM
La entrega de los galardones a ejecutivos y empresas 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre a las 20, durante la XXI Fiesta de Premiación Empresaria de AEM que tendrá lugar en el Hotel Hilton Mendoza.
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En pocas palabras
- AEM 2026: la Asociación de Ejecutivos de Mendoza anunció los ternados para su premiación anual.
- Galardones: se reconocerán a empresas y ejecutivos en 18 categorías, más premios especiales.
- Gala: la ceremonia de premiación se realizará el 6 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza.