Premios anuales AEM 2026: uno por uno, quiénes son los ternados

AEM dio a conocer los nombres de quienes formarán parte de la edición 2026 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de Mendoza. El proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC Argentina.