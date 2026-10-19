Dalvian Mall celebró el Día de la Madre con una jornada de música en vivo, juegos y sorteos

El escenario principal fue el centro de la celebración, con el DJ Simón Pendola y bandas en vivo que acompañaron a las familias durante toda la tarde. El show de Lluvia de Papas puso a cantar y bailar a grandes y chicos, mientras que Matías Zambroni también formó parte de la grilla con su música.

Incluyó shows de Lluvia de Papas, Matías Zambroni y DJ Simón Pendola.

Uno de los aspectos más destacados de la celebración fue su accesibilidad: el evento fue de acceso libre y abierto a todo público. Los premios y sorteos, con regalos especiales para las mamás, se convirtieron en uno de los momentos más esperados de la jornada. Como cierre del evento se entregaron dos premios: dos noches de estadía en Puesto del Indio y la obra “Horizontes del alma: Un encuentro entre la materia, la luz y la trascendencia”, de Susana Fanizza Guarini, artista plástica y escultora de reconocida trayectoria en Mendoza.