Dalvian Mall celebró el Día de la Madre con una jornada de música en vivo, juegos y sorteos

El sábado 17 de octubre, Dalvian Mall celebró el Día de la Madre con una jornada especial que se desarrolló de 16:00 a 22:00 horas. Bajo la consigna “Mamá, este día es para vos”, el complejo comercial preparó una propuesta pensada para homenajear a las mamás y compartir en familia, con música en vivo, juegos, premios, sorteos y gastronomía.
El escenario principal fue el centro de la celebración, con el DJ Simón Pendola y bandas en vivo que acompañaron a las familias durante toda la tarde. El show de Lluvia de Papas puso a cantar y bailar a grandes y chicos, mientras que Matías Zambroni también formó parte de la grilla con su música.
Uno de los aspectos más destacados de la celebración fue su accesibilidad: el evento fue de acceso libre y abierto a todo público. Los premios y sorteos, con regalos especiales para las mamás, se convirtieron en uno de los momentos más esperados de la jornada. Como cierre del evento se entregaron dos premios: dos noches de estadía en Puesto del Indio y la obra “Horizontes del alma: Un encuentro entre la materia, la luz y la trascendencia”, de Susana Fanizza Guarini, artista plástica y escultora de reconocida trayectoria en Mendoza.
Para complementar las actividades, Dalvian Mall preparó una oferta gastronómica que acompañó el clima festivo, con diversas degustaciones para los asistentes mientras recorrían el complejo. Además, los locales del mall se sumaron a la celebración con promociones especiales, convirtiéndose en la opción ideal para encontrar el regalo perfecto para mamá.
Datos del evento en Dalvian Mall
- Fecha: sábado 17 de octubre.
- Horario: de 16:00 a 22:00 horas.
- Lugar: Dalvian Mall.
- Artistas: Lluvia de Papas y Matías Zamboni, junto al DJ Simón Pendola y bandas en vivo.
- Actividades: música en vivo, juegos, premios, sorteos, degustaciones y promociones en locales.
- Premios de cierre: dos noches de estadía en Puesto del Indio y la obra “Horizontes del alma: Un encuentro entre la materia, la luz y la trascendencia”, de la artista plástica y escultora Susana Fanizza Guarini.
- Entrada: acceso libre y abierto a todo público.
En pocas palabras
- Dalvian Mall: celebró el Día de la Madre con música, gastronomía y sorteos.
- Eventos Destacados: incluyó shows de Lluvia de Papas, Matías Zambroni y DJ Simón Pendola.
- Participación: El evento contó con acceso libre y premios especiales para las madres.