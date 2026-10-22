Sin miedo a competir: Yacopini celebra sus 20 años con una nominación a los premios AEM 2026

Los ganadores se conocerán el próximo viernes 6 de noviembre, a las 20, durante la ceremonia que tendrá lugar en el Hotel Hilton Mendoza.

BYD, la apuesta de Yacopini que llegó para transformar el mercado

La llegada de BYD a Territorio Yacopini representó uno de los desafíos comerciales más importantes de los últimos años para el grupo. Su incorporación permitió ampliar el negocio hacia un segmento que crece a nivel internacional y que comienza a ganar protagonismo entre los consumidores argentinos.

La marca ofrece una gama de vehículos que incluye modelos urbanos, SUV familiares, opciones de alta gama y la BYD Shark, una camioneta híbrida enchufable que combina las prestaciones de una pick-up con nuevas soluciones tecnológicas.

En una entrevista realizada con motivo del 20° aniversario de Territorio Yacopini, Adrián Yacopini reconoció el esfuerzo que implicó sumar la firma china al grupo.

Adrián Yacopini reconoció el esfuerzo que implicó sumar la firma china al grupo.

“Fue una marca que me costó mucho trabajo obtener. Tiene una línea de producto muy amplia, con la electromovilidad de todo lo que significa: autos híbridos, autos 100% eléctricos de alta gama, la camioneta Shark 4x4 y SUV familiares”, expresó.

Para el empresario, el desembarco de BYD no representa únicamente la incorporación de nuevos modelos, sino un cambio profundo en la forma de entender la movilidad.

“Creo que es el momento en que el futuro llegó a Mendoza y no vino para irse; vino para instalarse”, afirmó.

La nominación de AEM se produce precisamente en este contexto, en el que la empresa busca consolidar su posicionamiento en el mercado de los vehículos electrificados y ampliar las alternativas disponibles para los consumidores de Cuyo.

De una propiedad familiar a un grupo automotor con presencia regional

Detrás de la candidatura de Yacopini BYD existe una historia empresarial que comenzó hace dos décadas.

En 2006, la familia Yacopini adquirió la propiedad ubicada en avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz, donde nació Territorio Yacopini. El proyecto significó un nuevo desafío para una familia que ya contaba con experiencia en el negocio automotor, aunque principalmente vinculada al transporte pesado.

La primera representación fue General Motors. Después llegaron Volkswagen, Nissan y Ducati, junto con la expansión territorial hacia San Rafael y San Juan.

“En el 2006, mi padre con mis hermanos compraron la propiedad donde está Territorio Yacopini, San Martín Sur 600. Y de ahí son 20 años de emprendimientos, de desafíos, de logros, de crisis”, recordó Adrián Yacopini.

El crecimiento permitió consolidar una oferta comercial diversificada, con vehículos para distintos perfiles de clientes: desde autos familiares y utilitarios hasta camionetas orientadas al trabajo, la producción y el turismo.

A esta evolución se sumaron nuevas inversiones en instalaciones y servicios de posventa, además de la incorporación de la electromovilidad como uno de los ejes del futuro del negocio.

Competir, crecer y aprender: la filosofía de Adrián Yacopini

La nominación a los premios AEM también encuentra a Territorio Yacopini en un escenario de mayor competencia dentro del mercado automotor.

Para Adrián Yacopini, la competencia es una oportunidad para mejorar, aprender de los errores y fortalecer la propuesta comercial. Esa filosofía tiene una estrecha relación con su trayectoria deportiva y su pasión por el automovilismo, desde el TC2000 hasta sus participaciones en el Rally Dakar.

En el balance de sus 20 años, el empresario destacó la importancia de mantener una actitud perseverante, incluso frente a los momentos más difíciles.

“Siempre digo lo mismo, es lo que he tratado de sacar de lo bueno de mi padre: que no hay que rendirse, hay que tener mucha actitud, ser humilde, respetar a los competidores, no faltarle el respeto”, señaló.

Esa visión también se refleja en el agradecimiento por la oportunidad de competir. Para el empresario, participar de un mercado exigente significa tener la posibilidad de superarse, adaptarse a las necesidades del consumidor y seguir invirtiendo en nuevas propuestas.

En un contexto donde las marcas internacionales amplían su presencia y los usuarios disponen de más alternativas, Territorio Yacopini apuesta a la diversificación como una de sus principales fortalezas.

Una nominación en un año de celebración y nuevos desafíos

La selección de Yacopini BYD como finalista de los premios AEM 2026 coincide con una etapa de transformación para el grupo. A la trayectoria construida durante dos décadas se suma ahora el desafío de introducir nuevas tecnologías, acompañar los cambios de consumo y consolidar la electromovilidad en Mendoza y San Juan.

Para Adrián Yacopini, el balance de estos 20 años también está atravesado por el legado familiar y el compromiso de proyectar la empresa hacia las próximas generaciones.

“Dejar huella es seguir levantándome todos los días temprano con los clientes y dejarles algo lindo que es lo que dejó mi padre: el apellido. Dejárselo a mis hijos. Eso es dejar una gran huella”, expresó.

La XXI Fiesta Anual de Premiación Empresaria de AEM se realizará el 6 de noviembre, a las 20, en el Hotel Hilton Mendoza. Participarán empresas y ejecutivos nominados en 18 categorías, además de entregarse reconocimientos especiales y un premio a la trayectoria.

La votación final será auditada por PwC Argentina, según informó la entidad organizadora.

Para Territorio Yacopini, la nominación de BYD representa una nueva instancia de reconocimiento en el año de su vigésimo aniversario y una oportunidad para reafirmar su compromiso con la innovación, la competitividad y el desarrollo del sector automotor en Cuyo.