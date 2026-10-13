Nissan redefine su operación en Argentina: qué cambia con los nuevos representantes y cómo seguirá la atención en Yacopini

El acuerdo contempla la gestión comercial, el desarrollo de la oferta de modelos y la articulación con la red de concesionarios oficiales. Su implementación está sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas entre las partes.

Desde Nissan destacaron que el proceso se realizará sin interrumpir la comercialización de vehículos ni los servicios que reciben sus clientes, una definición especialmente importante para quienes ya poseen un modelo de la marca o están evaluando una próxima compra.

Nissan redefine su operación: la automotriz japonesa transferirá la distribución de vehículos a los grupos SIMPA y Tagle antes de fin de 2026.

Qué cambia para los propietarios de vehículos Nissan

Una de las principales cuestiones que surgen a partir del anuncio es cómo impactará la reorganización en quienes ya tienen un Nissan.

Sobre este punto, la compañía aseguró que las garantías oficiales, los servicios de mantenimiento, la provisión de repuestos y los canales de atención continuarán funcionando normalmente.

La continuidad también alcanza a los suscriptores de Nissan Plan de Ahorro, quienes mantendrán sus canales habituales de atención a través de la red oficial.

Esto significa que el cambio se concentra principalmente en la estructura de representación y distribución de la automotriz, mientras que la relación cotidiana entre los usuarios y los concesionarios seguirá desarrollándose mediante los canales establecidos.

Nissan también ratificó su intención de mantener disponible su oferta actual de vehículos e incorporar futuros productos al mercado argentino.

Yacopini Nissan: presencia y respaldo para los clientes de Cuyo

En este nuevo escenario, Yacopini Nissan continúa siendo un referente de la red oficial en Mendoza y la región de Cuyo, como parte de la estructura comercial de Territorio Yacopini.

El concesionario integra un complejo automotor que reúne distintas marcas y ofrece una propuesta que va más allá de la venta de vehículos 0 km.

Su actividad comprende asesoramiento comercial, operaciones de compra, servicios de posventa y atención a propietarios de vehículos Nissan, acompañando a los clientes en las diferentes etapas de su relación con la marca.

Precisamente, uno de los ejes del anuncio realizado por la automotriz es la continuidad de su red de concesionarios, considerada una pieza fundamental para sostener la atención y el servicio en todo el territorio nacional.

En Mendoza, Yacopini Nissan tiene su sede en avenida San Martín Sur 600, Godoy Cruz, dentro del complejo Territorio Yacopini. El grupo también cuenta con presencia en avenida Bartolomé Mitre 530, San Rafael, y en Paula Albarracín de Sarmiento 699, San Juan.

De esta manera, los clientes de la región cuentan con una estructura comercial y de servicios que mantiene la cercanía con los usuarios, en línea con la continuidad operativa anunciada por Nissan.

La estrategia global detrás del cambio de Nissan

La decisión forma parte de Re: Nissan, el programa de reorganización internacional presentado por la automotriz en mayo de 2025.

Esta estrategia busca mejorar la competitividad de la compañía, optimizar los recursos y desarrollar estructuras comerciales más eficientes, adaptadas a las características de cada mercado.

En Argentina, el nuevo esquema permitirá que Grupo SIMPA y Grupo Tagle asuman la representación local, combinando su conocimiento del mercado nacional con el respaldo tecnológico, comercial y de producto del fabricante japonés.

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, destacó que la incorporación de ambos grupos constituye un avance en la evolución de los negocios de la empresa y permitirá fortalecer su operación y mantener el vínculo con los consumidores.

Una vez concretado el traspaso, Argentina quedará integrada a Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad de Nissan LATAM que coordina las operaciones de importadores independientes en más de 30 mercados latinoamericanos.

Con esta modalidad, la automotriz busca consolidar un esquema comercial sostenible y continuar ofreciendo sus vehículos y tecnologías en el país.

Comunidad Territorio: beneficios que van más allá de la compra de un vehículo

Además del respaldo comercial y de posventa, los clientes de Yacopini Nissan pueden acceder a Comunidad Territorio, el programa gratuito de fidelización desarrollado por Territorio Yacopini para quienes adquirieron o adquieran vehículos en cualquiera de sus marcas.

La iniciativa reúne más de 30 empresas asociadas y más de 49 beneficios activos, con promociones y experiencias que se extienden a diferentes rubros.

Entre los comercios y servicios participantes se encuentran propuestas vinculadas con gastronomía, turismo, alojamiento, entretenimiento, salud y bienestar, con beneficios en establecimientos como Atamisque Wine Lodge, Cinemacenter, El Gallego y Rossell Spa.

La membresía es 100% gratuita y está destinada a clientes de Yacopini Nissan, Chevrolet, Volkswagen, BYD y Territorio Usados.

Para verificar si ya forman parte del programa, los interesados pueden ingresar a www.comunidadterritorio.com.ar, completar su DNI y el correo electrónico registrado al momento de la compra y validar sus datos.

Una vez habilitados, reciben un código QR personal que les permite acceder a los descuentos y experiencias disponibles en los comercios adheridos.

También pueden realizar consultas mediante WhatsApp al 261 533-7643.

Una nueva etapa para Nissan, con continuidad de atención en la región

El acuerdo entre Nissan y los grupos SIMPA y Tagle marca una nueva configuración del negocio de la automotriz en Argentina, que pasará de una operación comercial directa a un modelo de representación local.

Para los propietarios y futuros compradores, el mensaje central de la compañía es que la marca continuará comercializando vehículos y brindando garantías, repuestos, servicios de posventa y atención mediante su red oficial.

En Cuyo, Yacopini Nissan forma parte de esa estructura de atención, con una propuesta que combina comercialización, acompañamiento posventa y beneficios adicionales para quienes eligen la marca.

Así, mientras Nissan avanza hacia su nuevo modelo de distribución nacional, Territorio Yacopini mantiene su actividad comercial y de servicios en la región, acompañando a los clientes en esta etapa de transformación del mercado automotor argentino.