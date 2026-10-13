BYD Yacopini convoca a conductores de aplicaciones: cómo ahorrar hasta un 62% con autos eléctricos

¿Cuánto dinero puede ahorrar un conductor de aplicaciones al cambiar su vehículo convencional por uno eléctrico? Esta es una de las preguntas que buscará responder BYD Yacopini durante una presentación especialmente dirigida a quienes trabajan con plataformas de movilidad y quieren reducir sus costos operativos, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la rentabilidad de su actividad.
La cita será este miércoles 14 de octubre, a las 18 horas, en el concesionario BYD Yacopini, ubicado en avenida San Martín Sur 719, Godoy Cruz, Mendoza. Allí, los conductores podrán conocer las características de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables de la marca y descubrir las oportunidades que ofrece la electromovilidad para quienes pasan gran parte del día al volante.
La propuesta apunta a mostrar que la movilidad eléctrica ya es una alternativa concreta para el transporte de pasajeros en Mendoza, con vehículos que combinan autonomía, confort, seguridad y, especialmente, menores gastos de funcionamiento.
Hasta un 62% de ahorro operativo: cuánto puede ganar un conductor con un auto eléctrico
Uno de los principales atractivos de los vehículos eléctricos para quienes trabajan con aplicaciones es la posibilidad de reducir considerablemente los gastos diarios de movilidad.
De acuerdo con un análisis presentado por BYD Yacopini, el modelo 100% eléctrico BYD Dolphin Mini puede alcanzar un ahorro operativo estimado del 62% frente a un vehículo convencional, considerando los costos de energía, mantenimiento y repuestos.
El cálculo contempla un uso intensivo de 270 kilómetros diarios, durante 25 días al mes, equivalente a unos 81.000 kilómetros anuales.
Bajo esas condiciones, el ahorro estimado supera los $6 millones al año por vehículo, una diferencia que puede tener un impacto significativo en los ingresos netos de quienes utilizan su automóvil como herramienta de trabajo.
La ventaja se explica principalmente por el menor costo energético y por las características de la mecánica eléctrica, que prescinde de numerosos componentes presentes en los vehículos de combustión.
Un auto 100% eléctrico no requiere cambios de aceite de motor, bujías, embrague ni mantenimiento de sistemas asociados al GNC, lo que permite disminuir gastos y reducir algunas de las intervenciones mecánicas habituales.
BYD Dolphin Mini: autonomía y tecnología para trabajar todos los días
Entre los modelos de la marca, el BYD Dolphin Mini se presenta como una alternativa especialmente interesante para quienes realizan recorridos urbanos frecuentes.
El vehículo cuenta con una autonomía de hasta 380 kilómetros bajo el ciclo NEDC, lo que permite cubrir buena parte de las necesidades diarias de movilidad, dependiendo de las condiciones de conducción y utilización.
Está equipado con una batería Blade LFP de 42,2 kWh, desarrollada para ofrecer eficiencia y durabilidad. Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, con la posibilidad de pasar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 45 minutos, en condiciones adecuadas de carga.
En materia de equipamiento, ofrece pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conectividad 4G y actualizaciones remotas de software.
A esto se suman sistemas de seguridad como seis airbags, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, control electrónico de estabilidad y monitoreo de presión de neumáticos.
El modelo dispone de una garantía de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería y de 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, según las condiciones informadas por la marca.
Para quienes trabajan transportando pasajeros, la conducción silenciosa, la ausencia de vibraciones propias de un motor de combustión y la respuesta del sistema eléctrico también pueden traducirse en una experiencia más confortable tanto para el conductor como para los usuarios.
Cuándo y dónde será el encuentro de BYD Yacopini
La presentación está dirigida a conductores de aplicaciones de movilidad interesados en conocer los beneficios de los autos eléctricos e híbridos enchufables.
- Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.
- Horario: 18 horas.
- Lugar: BYD Yacopini.
- Dirección: avenida San Martín Sur 719, Godoy Cruz, Mendoza.
- Propuesta: conocer los vehículos de la marca, sus ventajas económicas y tecnológicas, y consultar alternativas comerciales y de financiación.
En pocas palabras
- Convocatoria de BYD Yacopini: se invita a conductores de aplicaciones de Mendoza a un encuentro para conocer autos eléctricos e híbridos enchufables.
- Ahorro operativo: se estima una reducción de hasta el 62% en costos de movilidad con vehículos eléctricos como el BYD Dolphin Mini.
- Detalles del encuentro: la presentación se realizará el miércoles 14 de octubre a las 18, en el concesionario de Godoy Cruz.