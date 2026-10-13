BYD Yacopini convoca a conductores de aplicaciones: cómo ahorrar hasta un 62% con autos eléctricos

Hasta un 62% de ahorro operativo: cuánto puede ganar un conductor con un auto eléctrico

Uno de los principales atractivos de los vehículos eléctricos para quienes trabajan con aplicaciones es la posibilidad de reducir considerablemente los gastos diarios de movilidad.

De acuerdo con un análisis presentado por BYD Yacopini, el modelo 100% eléctrico BYD Dolphin Mini puede alcanzar un ahorro operativo estimado del 62% frente a un vehículo convencional, considerando los costos de energía, mantenimiento y repuestos.

El cálculo contempla un uso intensivo de 270 kilómetros diarios, durante 25 días al mes, equivalente a unos 81.000 kilómetros anuales.

Bajo esas condiciones, el ahorro estimado supera los $6 millones al año por vehículo, una diferencia que puede tener un impacto significativo en los ingresos netos de quienes utilizan su automóvil como herramienta de trabajo.

La ventaja se explica principalmente por el menor costo energético y por las características de la mecánica eléctrica, que prescinde de numerosos componentes presentes en los vehículos de combustión.

Un auto 100% eléctrico no requiere cambios de aceite de motor, bujías, embrague ni mantenimiento de sistemas asociados al GNC, lo que permite disminuir gastos y reducir algunas de las intervenciones mecánicas habituales.

Se estima una reducción de hasta el 62% en costos de movilidad con vehículos eléctricos como el BYD Dolphin Mini.

BYD Dolphin Mini: autonomía y tecnología para trabajar todos los días

Entre los modelos de la marca, el BYD Dolphin Mini se presenta como una alternativa especialmente interesante para quienes realizan recorridos urbanos frecuentes.

El vehículo cuenta con una autonomía de hasta 380 kilómetros bajo el ciclo NEDC, lo que permite cubrir buena parte de las necesidades diarias de movilidad, dependiendo de las condiciones de conducción y utilización.

Está equipado con una batería Blade LFP de 42,2 kWh, desarrollada para ofrecer eficiencia y durabilidad. Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, con la posibilidad de pasar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 45 minutos, en condiciones adecuadas de carga.

En materia de equipamiento, ofrece pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conectividad 4G y actualizaciones remotas de software.

A esto se suman sistemas de seguridad como seis airbags, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, control electrónico de estabilidad y monitoreo de presión de neumáticos.

El modelo dispone de una garantía de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería y de 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, según las condiciones informadas por la marca.

Para quienes trabajan transportando pasajeros, la conducción silenciosa, la ausencia de vibraciones propias de un motor de combustión y la respuesta del sistema eléctrico también pueden traducirse en una experiencia más confortable tanto para el conductor como para los usuarios.

Cuándo y dónde será el encuentro de BYD Yacopini

La presentación está dirigida a conductores de aplicaciones de movilidad interesados en conocer los beneficios de los autos eléctricos e híbridos enchufables.