Formal y públicas disculpas del club Tacurú al intendente de San Martín

Queremos aclarar expresamente, que nunca existió de nuestra parte otra intención que no sea el desarrollo social y deportivo de nuestra institución, y que cualquier acción que haya sido llevada adelante no fue contra su persona y/o investidura, mucho menos contra tan respetable institución como es el Atlético Club San Martín, de la cual nuestros asociados son hinchas acérrimos, como todos los ciudadanos de este hermoso departamento.

Una vez más, le manifestamos nuestras más sinceras disculpas, quedando abiertas nuestras puertas para que nos visite y acompañe en tan noble tarea, tal como lo ha hecho, que no es otra que la de velar por el desarrollo deportivo de los niños y jóvenes que concurren a nuestra institución.