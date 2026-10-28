Por medio de la presente, el Consejo Directivo del Club Tacurú Rugby y Hockey se dirige a toda la comunidad, a los medios de comunicación y, muy especialmente al Señor Intendente Municipal, Dr. Raúl Rufeil, a los fines de expresar nuestras más sinceras DISCULPAS, en virtud de los malos entendidos que fueron generados a raíz de la concesión de un terreno que no desconocemos, es propiedad exclusiva del municipio.
Formal y públicas disculpas del club Tacurú al intendente de San Martín
El Club Tacurú Rugby y Hockey emitió un comunicado pidiendo disculpas al intendente Raúl Rufeil
Queremos aclarar expresamente, que nunca existió de nuestra parte otra intención que no sea el desarrollo social y deportivo de nuestra institución, y que cualquier acción que haya sido llevada adelante no fue contra su persona y/o investidura, mucho menos contra tan respetable institución como es el Atlético Club San Martín, de la cual nuestros asociados son hinchas acérrimos, como todos los ciudadanos de este hermoso departamento.
Una vez más, le manifestamos nuestras más sinceras disculpas, quedando abiertas nuestras puertas para que nos visite y acompañe en tan noble tarea, tal como lo ha hecho, que no es otra que la de velar por el desarrollo deportivo de los niños y jóvenes que concurren a nuestra institución.
Finalmente, le manifestamos nuestro compromiso, quedando todos los miembros de este honorable Consejo Directivo a su entera disposición, para trabajar en conjunto y generar proyectos que engrandezcan toda la región, siendo ello nuestro objetivo prioritario.
Agradecemos desde ya el espacio de diálogo y preocupación que han demostrado por resolver el inconveniente antes mencionado.
Atentamente,
Club Tacurú Rugby y Hockey.
En pocas palabras
- Disculpas formales: el Club Tacurú Rugby y Hockey emitió un comunicado pidiendo disculpas al intendente Raúl Rufeil.
- Motivo: el pedido se debe a malos entendidos generados por la concesión de un terreno municipal.
- Compromiso: la institución reafirmó su intención de desarrollo social y deportivo, y su disposición a trabajar en proyectos regionales.