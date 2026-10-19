Alfredo Cornejo estuvo con Javier Milei y contó la estrategia para explotar la Vaca Muerta de Mendoza

Inauguración del stand mendocino: Natalio Mema, Alfredo Cornejo y Lucas Erio. Foto: Gobierno de Mendoza

Un plan integral de exploración y perforación

La estrategia impulsada por el Ejecutivo provincial apunta a mitigar la declinación de los yacimientos convencionales y abrir un nuevo horizonte productivo en el sector no convencional. Entre los pilares del esquema destacan:

Incentivos para la inversión: aplicación de esquemas de licitación continua y optimización de regalías para viabilizar proyectos en zonas de mayor riesgo o reactivación.

aplicación de esquemas de licitación continua y optimización de regalías para viabilizar proyectos en zonas de mayor riesgo o reactivación. Pozos exploratorios en Malargüe: avance de campañas de perforación para recopilar información clave sobre el comportamiento de la roca madre en el departamento sureño.

avance de campañas de perforación para recopilar información clave sobre el comportamiento de la roca madre en el departamento sureño. Proyecto a gran escala con YPF: coordinación con la petrolera de control estatal para unificar áreas operativas y avanzar en un proyecto de desarrollo que prevé desembolsos multimillonarios y la posible aplicación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El saludo de Alfredo Cornejo con Karina Milei. Foto: Gobierno de Mendoza

Desde el Ejecutivo resaltaron que la expansión de Vaca Muerta en Mendoza no solo generará un salto en la producción hidrocarburífera, sino que dinamizará el tejido productivo regional. La demanda de infraestructura asociará el tendido de cañerías, la construcción y mantenimiento de rutas, la logística y la contratación de servicios técnicos especializados a través de la cadena de pymes y proveedores locales.

"Mendoza está demostrando que tiene potencial no convencional y que cuenta con la infraestructura, la seguridad jurídica y las condiciones para que las empresas inviertan", señalaron desde el área de Energía del Gobierno , al ratificar el objetivo de convertir al proyecto en un motor central de la economía mendocina.

En el ámbito audiovisual se analiza en profundidad el impacto económico y el alcance del plan hidrocarburífero con la inversión de YPF en Vaca Muerta Mendocina, ya que permite dimensionar el potencial productivo de la provincia en materia de no convencionales.

La Expo Argentina Oil & Gas Patagonia es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y producida por Messe Frankfurt Argentina. La edición 2026 reúne a empresas, profesionales y referentes del sector para intercambiar experiencias, presentar novedades y analizar los desafíos y las oportunidades de la industria energética.