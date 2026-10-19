El Gobierno de Mendoza busca consolidar a la provincia como un actor clave en el mapa energético nacional a través de una estrategia integral destinada a potenciar la franja mendocina de Vaca Muerta. El gobernador Alfredo Cornejo detalló este lunes los ejes del plan oficial, que combina nuevas campañas de perforación, avances en la delimitación geológica y el uso de incentivos y herramientas técnicas para atraer inversiones de gran escala en el sur provincial.
Alfredo Cornejo estuvo con Javier Milei y contó la estrategia para explotar la Vaca Muerta de Mendoza
El gobernador destacó en Neuquén el plan para impulsar el desarrollo no convencional en la Vaca Muerta mendocina. Coincidió con con Javier Milei
El mandatario, que coincidió con el presidente Javier Milei y con Karina Milei, remarcó la importancia de consolidar la exploración en áreas estratégicas de Malargüe y continuar el trabajo coordinado con YPF, que proyecta un plan masivo de inversión enfocado en el desarrollo del no convencional en el territorio mendocino.
Cornejo participó de la apertura del espacio institucional de Mendoza en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG), que se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén hasta el 22 de octubre. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.
Un plan integral de exploración y perforación
La estrategia impulsada por el Ejecutivo provincial apunta a mitigar la declinación de los yacimientos convencionales y abrir un nuevo horizonte productivo en el sector no convencional. Entre los pilares del esquema destacan:
- Incentivos para la inversión: aplicación de esquemas de licitación continua y optimización de regalías para viabilizar proyectos en zonas de mayor riesgo o reactivación.
- Pozos exploratorios en Malargüe: avance de campañas de perforación para recopilar información clave sobre el comportamiento de la roca madre en el departamento sureño.
- Proyecto a gran escala con YPF: coordinación con la petrolera de control estatal para unificar áreas operativas y avanzar en un proyecto de desarrollo que prevé desembolsos multimillonarios y la posible aplicación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Desde el Ejecutivo resaltaron que la expansión de Vaca Muerta en Mendoza no solo generará un salto en la producción hidrocarburífera, sino que dinamizará el tejido productivo regional. La demanda de infraestructura asociará el tendido de cañerías, la construcción y mantenimiento de rutas, la logística y la contratación de servicios técnicos especializados a través de la cadena de pymes y proveedores locales.
"Mendoza está demostrando que tiene potencial no convencional y que cuenta con la infraestructura, la seguridad jurídica y las condiciones para que las empresas inviertan", señalaron desde el área de Energía del Gobierno , al ratificar el objetivo de convertir al proyecto en un motor central de la economía mendocina.
En el ámbito audiovisual se analiza en profundidad el impacto económico y el alcance del plan hidrocarburífero con la inversión de YPF en Vaca Muerta Mendocina, ya que permite dimensionar el potencial productivo de la provincia en materia de no convencionales.
La Expo Argentina Oil & Gas Patagonia es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y producida por Messe Frankfurt Argentina. La edición 2026 reúne a empresas, profesionales y referentes del sector para intercambiar experiencias, presentar novedades y analizar los desafíos y las oportunidades de la industria energética.
En pocas palabras
- Mendoza: busca consolidar su rol energético potenciando la Vaca Muerta mendocina.
- Plan oficial: combina nuevas perforaciones, delimitación geológica e incentivos para atraer inversiones.
- Coordinación: trabaja con Javier Milei e YPF para desarrollar el yacimiento no convencional.