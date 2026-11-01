Cáncer de próstata: no esperes a que actúe

El cáncer de próstata tiene la característica de presentarse de esa manera. Un hombre puede continuar con su vida cotidiana, sentirse bien y no percibir ninguna señal que lo lleve a consultar. La ausencia de síntomas, sin embargo, no descarta la posibilidad de que exista una enfermedad.

Frente a esta realidad, la propuesta creativa busca hacer visible aquello que permanece invisible. El spot plantea una situación en la que el espectador advierte una presencia que el protagonista no percibe, generando una tensión entre lo que está ocurriendo y aquello de lo que no se tiene conciencia.

El recurso creativo traslada al lenguaje audiovisual una problemática central de la prevención: muchas veces, el problema no es la ausencia de una enfermedad, sino la expectativa de que aparezca una señal evidente para recién entonces actuar.

La campaña propone romper con esa lógica. No esperar a sentir algo diferente, no confiarse exclusivamente en el bienestar cotidiano y no postergar una consulta médica son decisiones capaces de salvar la vida de muchos varones mayores de 45/50 años.

Porque no siempre hay síntomas que alerten. Y esperar a que aparezcan es correr el riesgo de llegar tarde al diagnóstico.

La iniciativa busca derribar mitos y promover hábitos preventivos para el cuidado de la salud masculina.

Un control al año puede marcar la diferencia

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en los hombres. Su detección temprana es fundamental para evaluar oportunamente cada caso y definir, junto con el equipo médico, la conducta más adecuada.

En este contexto, Fundación Uroclínica destaca la importancia de realizar una consulta urológica anual a partir de los 50 años. El profesional determinará los estudios necesarios según los antecedentes, los factores de riesgo y las características de cada paciente.

El control periódico también permite evaluar otras patologías prostáticas habituales, como la hiperplasia benigna de próstata, y abordar oportunamente posibles alteraciones de la salud urológica y la calidad de vida del paciente.

A pesar de su importancia, muchos hombres continúan postergando las consultas por desconocimiento, prejuicios, vergüenza o por considerar que, si se sienten bien, no necesitan acudir al médico. Modificar esta conducta es uno de los principales desafíos de la campaña.

Diez años promoviendo el cuidado de la salud masculina

Desde sus primeras acciones en 2016, Noviembre Azul y con Bigotes trabaja para generar conciencia sobre la salud masculina, promover hábitos preventivos y derribar mitos y prejuicios vinculados con la consulta urológica.

A lo largo de sus distintas ediciones, la iniciativa ha convocado a instituciones, organismos públicos, municipios, empresas, profesionales y medios de comunicación, con el propósito de ampliar el alcance del mensaje preventivo y comprometer a toda la sociedad con esta causa.

En 2026, al cumplirse diez años de su primera edición, la campaña renueva su compromiso con una premisa fundamental: el cuidado de la salud masculina no debe depender de la aparición de síntomas, sino formar parte de los hábitos cotidianos de prevención.

A través de acciones de comunicación, difusión y concientización, Fundación Uroclínica busca que cada vez más hombres incorporen los controles periódicos a su vida, y que sus familias y entornos cercanos también contribuyan a impulsar esta decisión.

No esperes a que actúe. Hacete el control una vez al año a partir de los 50.