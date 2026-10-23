La DGE amplió el Programa Provincial de Becas 2026: qué carreras se suman y cómo inscribirse

Las carreras de Educación Especial e Inglés se sumaron a la lista de especialidades prioritarias para cubrir la vacancia docente.

Diagnóstico técnico y un problema de vacancia en las aulas

La selección de estas especialidades responde a un diagnóstico estadístico elaborado a partir del Sistema Nacional de Planificación de la Formación Docente (PLAFOD), que cruza proyecciones a 5 años con datos del sistema GEM, Juntas Calificadoras e INDEC.

La evaluación oficial expone que estas carreras docentes de formación inicial presentan una elevada complejidad pedagógica, motivo por el cual suelen registrar una menor elección por parte de los egresados de la escuela secundaria, generando áreas de vacancia estructural en las escuelas de la provincia.

La inscripción se realiza de manera 100% virtual a través de los formularios disponibles en el portal oficial del gobierno escolar.

Cabe recordar que en su primera etapa, implementada durante el ciclo 2025 y comienzos de 2026, el programa se focalizó en las disciplinas históricamente más críticas: Matemática, Física y Química. Tras los resultados positivos observados en esas áreas, la DGE resolvió ampliar el abanico e incorporar oficialmente a los profesorados de Inglés y Educación Especial en esta segunda mitad del año.

Origen de los fondos y cómo realizar el trámite

El financiamiento de las becas provinciales proviene de un fondo específico constituido mediante el Decreto Provincial 1309/24, a través del cual el Gobierno de Mendoza destinó a la formación estudiantil parte de los recursos recuperados a la Nación tras diversos reclamos administrativos.

El programa abarca tanto a quienes cursan en institutos de Educación Superior de gestión estatal como de gestión privada.

Los postulantes interesados en acceder al cobro del beneficio deberán completar el proceso de inscripción de manera virtual antes del viernes 6 de noviembre. Los formularios, requisitos específicos de documentación y accesos al trámite figuran adjuntos en los anexos correspondientes a la norma en el portal oficial del gobierno escolar.