La DGE amplió el Programa Provincial de Becas 2026: qué carreras se suman y cómo inscribirse

La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó la ampliación de la convocatoria 2026 del Programa Provincial de Becas Estudiantiles para incorporar a 2 nuevas carreras consideradas estratégicas para el sistema educativo de Mendoza: el Profesorado de Educación Especial y el Profesorado de Inglés.
La medida, oficializada mediante resolución firmada por el Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y publicada en el Boletín Oficial, establece que la inscripción permanecerá abierta del 19 de octubre al 6 de noviembre de 2026.
La iniciativa está dirigida a alumnos que cursen en Institutos de Educación Superior (IES), tanto de gestión estatal como privada. El beneficio, que no resulta incompatible con otras asignaciones o programas sociales que perciba el estudiante, exige como requisito fundamental el mantenimiento de una trayectoria académica sostenida a lo largo del ciclo lectivo.
Diagnóstico técnico y un problema de vacancia en las aulas
La selección de estas especialidades responde a un diagnóstico estadístico elaborado a partir del Sistema Nacional de Planificación de la Formación Docente (PLAFOD), que cruza proyecciones a 5 años con datos del sistema GEM, Juntas Calificadoras e INDEC.
La evaluación oficial expone que estas carreras docentes de formación inicial presentan una elevada complejidad pedagógica, motivo por el cual suelen registrar una menor elección por parte de los egresados de la escuela secundaria, generando áreas de vacancia estructural en las escuelas de la provincia.
Cabe recordar que en su primera etapa, implementada durante el ciclo 2025 y comienzos de 2026, el programa se focalizó en las disciplinas históricamente más críticas: Matemática, Física y Química. Tras los resultados positivos observados en esas áreas, la DGE resolvió ampliar el abanico e incorporar oficialmente a los profesorados de Inglés y Educación Especial en esta segunda mitad del año.
Origen de los fondos y cómo realizar el trámite
El financiamiento de las becas provinciales proviene de un fondo específico constituido mediante el Decreto Provincial 1309/24, a través del cual el Gobierno de Mendoza destinó a la formación estudiantil parte de los recursos recuperados a la Nación tras diversos reclamos administrativos.
Los postulantes interesados en acceder al cobro del beneficio deberán completar el proceso de inscripción de manera virtual antes del viernes 6 de noviembre. Los formularios, requisitos específicos de documentación y accesos al trámite figuran adjuntos en los anexos correspondientes a la norma en el portal oficial del gobierno escolar.
En pocas palabras
- DGE amplía becas: se incorporan los profesorados de Educación Especial e Inglés a las becas provinciales.
- Inscripción 2026: el período de postulación será del 19 de octubre al 6 de noviembre.
- Objetivo: cubrir la demanda y vacancia docente en áreas consideradas estratégicas para Mendoza.