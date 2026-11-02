El pueblo de España de menos de 100 habitantes que busca familias para mudarse

La oferta estrella del municipio gira en torno a la reapertura del albergue municipal, una instalación clave para el turismo local que permanece cerrada desde hace seis años. La comuna busca a una persona o grupo familiar que asuma las riendas de la gestión del albergue, labor que se complementa en combo con el puesto de alguacil del pueblo.

Esta doble función garantiza un ingreso fijo mensual y viene acompañada por una vivienda dentro del mismo municipio, solucionando de un plumazo los dos grandes dolores de cabeza de cualquiera que planee emigrar o cambiar de vida.

Actualmente, el pueblo cuenta con menos de 100 habitantes.

Para quienes prefieran desarrollarse en otros rubros, el intendente planteó una alternativa igualmente atractiva: vivir en la serenidad de Orés y trasladarse diariamente a trabajar a Ejea de los Caballeros —la ciudad cabecera de la comarca, situada a tan solo 30 minutos de distancia—, un polo urbano que registra gran demanda laboral pero serias dificultades en la oferta de alquileres.

Luces y sombras de la vida rural

Como toda aventura en el interior profundo de España, la propuesta de Orés tiene sus matices. Entre sus principales virtudes se destacan un entorno rodeado de naturaleza, seguridad absoluta, bajo costo de vida, excelente conectividad a internet para trabajar a distancia y un bar municipal que opera como el corazón social del pueblo.

No obstante, la vida en una comuna reducida demanda adaptación. El transporte público y los accesos ruteros son acotados, y el servicio de salud sigue siendo un punto crítico: tras haber pasado periodos prolongados sin médico de cabecera, hoy cuentan con apenas dos horas semanales de atención profesional.

Pese a los desafíos, la iniciativa de Orés vuelve a encender el interés de miles de familias que sueñan con afincarse en el Viejo Continente.