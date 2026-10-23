El antiguo pueblo que fue clave en la historia mendocina y hoy todos lo visitan por su fantasmagórica leyenda

Además de su valor histórico, el entorno del lugar tiene grandes atractivos, con montañas rojizas, fauna típica de la zona y cielos despejados. Incluso se puede visitar la Cruz de Paramillos, un símbolo en honor al gaucho Juan Francisco Cubillos protagonista de un leyenda mendocina.

En las cercanías de los antiguos corrales, un crucifijo metálico y flores de plástico u ofrendas, recuerdan el lugar dónde, según la leyenda, fue muerto por la policía quién era conocido popularmente como el Gaucho Cubillos. Este le robaba a los ricos para ayuda a los más necesitados y por eso ha dejado una marca imborrable en el lugar.

La leyenda que alimenta el misterio en las minas de Paramillo

Una de las historias dice que luego de la retirada de los jesuitas, unos 80 indígenas quedaron atrapados en los túneles y murieron asfixiados. Desde entonces, según la leyenda, durante las noches se escuchan lamentos, susurros, luces y llantos que salen desde el interior de la mina.

Hoy en día, este pueblo se mantiene como uno de los más importantes desde el punto de vista cultural y patrimonial, un espacio donde el pasado minero, la naturaleza extrema y las leyendas siguen conviviendo entre ruinas y montañas.