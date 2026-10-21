El famoso pueblo mendocino que fue clave para construir la represa hidroeléctrica y hoy es una ciudad fantasma

Fue fundado alrededor de 1967 para alojar a los obreros y sus familias, con casas, escuela, comercios y hasta servicios básicos, llegando a albergar alrededor de 3.000 personas en su momento de mayor actividad. Pero cuando la obra terminó y el último operario cerró las compuertas, el movimiento desapareció y el silencio se adueñó del lugar.

Las distancia en la que se encontraba aquel pueblo hizo que pocas personas quisieran quedarse, entonces todo se fue apagando gradualmente y, con ella, las voces, las familias, los obreros y la vida.

Cómo es hoy Agua del Toro

Hoy en día su aspecto fantasmagórico ha convertido al lugar en un paisaje mágico para viajeros y aventureros que buscan experiencias de este estilo. Sin embargo, en los últimos años también surgieron proyectos para revalorizar el sitio en cuanto a su uso turístico.

Agua del Toro, hoy entre el abandono y la fama de pueblo fantasma podría convertirse en un símbolo de cómo la historia, la construcción, la vida y la naturaleza hicieron de lo suyo con el paso del tiempo.