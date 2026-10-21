Entre las montañas del sur mendocino, Agua del Toro es un pueblo con ecos del pasado. Lo que alguna vez fue un asentamiento lleno de vida durante la construcción del embalse hoy está deshabitado, con casas vacías, pasillos silenciosos y una atmósfera que llena de intriga.
El famoso pueblo mendocino que fue clave para construir la represa hidroeléctrica y hoy es una ciudad fantasma
Mendoza tiene lugares muy conocidos por su historia, paisaje o ruinas y este pueblo fantasma es uno de ellos. Todos los detalles
El pueblo mendocino que fue clave para construir la represa hidroeléctrica del Río Diamante y hoy es una ciudad fantasma
Donde el río Diamante se esconde entre montañas silenciosas, se alza una obra grandiosa y con una historia única: el Embalse Agua del Toro.
Este fue inaugurado en los años 70 como una enorme presa hidroeléctrica que domina el lugar con un muro de hormigón de más de 118 metros de altura. Durante esas décadas mientras el dique se levantaba entre pico y pala y la tierra removida, nació un pueblo junto al proyecto.
Fue fundado alrededor de 1967 para alojar a los obreros y sus familias, con casas, escuela, comercios y hasta servicios básicos, llegando a albergar alrededor de 3.000 personas en su momento de mayor actividad. Pero cuando la obra terminó y el último operario cerró las compuertas, el movimiento desapareció y el silencio se adueñó del lugar.
Las distancia en la que se encontraba aquel pueblo hizo que pocas personas quisieran quedarse, entonces todo se fue apagando gradualmente y, con ella, las voces, las familias, los obreros y la vida.
Cómo es hoy Agua del Toro
Hoy en día su aspecto fantasmagórico ha convertido al lugar en un paisaje mágico para viajeros y aventureros que buscan experiencias de este estilo. Sin embargo, en los últimos años también surgieron proyectos para revalorizar el sitio en cuanto a su uso turístico.
Agua del Toro, hoy entre el abandono y la fama de pueblo fantasma podría convertirse en un símbolo de cómo la historia, la construcción, la vida y la naturaleza hicieron de lo suyo con el paso del tiempo.