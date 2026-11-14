Termotanque y calefón: cuál es la diferencia entre cada uno y cuál conviene más para la casa

El calefón por un lado se destaca por su funcionamiento a demanda. Con una serpentina, calienta el agua al instante solo cuando se abre una canilla y se apaga al cerrarla. Esto brinda un suministro ilimitado mientras haya suministro de gas y evita el consumo continuo en estado de espera, lo que optimiza la eficiencia energética.

Además, su diseño requiere muy poco espacio de pared y una presión mínima de agua para encender su quemador, lo que además puede fluctuar en caudal o temperatura si se utilizan varias canillas en simultáneo.

Los factores a evaluar son: las necesidades de cada familia, la cantidad de personas, presupuesto, el lugar de instalación y la presión de agua con la que contamos.

Por otra parte, el termotanque funciona mediante la acumulación. Almacena agua en un depósito aislado y la mantiene a temperatura constante mediante un quemador a gas o una resistencia eléctrica. Su mayor virtud es que ofrece un caudal más uniforme y constante para el uso simultáneo en distintas duchas, funcionando perfectamente incluso en casas con baja presión de agua.

A cambio, requiere un volumen físico más grande para tener el tanque y tiene un consumo pasivo para mantener el agua caliente y el suministro continuo queda limitado a la capacidad del tanque.

Ventajas y desventajas entre ambos: ¿cuál conviene más?

El calefón es ideal para personas que viven solas, en casas con gas natural, poco espacio y buena presión de red. Por el contrario, el termotanque es la mejor opción para familias numerosas que exigen uso simultáneo, baja presión de agua o departamentos que no tienen ventilación exterior obligatoria que requiere la instalación de gas.