La decisión entre un sistema instantáneo y uno de acumulación no pasa por cuál es mejor o peor, sino por cuál responde mejor a las necesidades de cada casa, la presión del agua y los hábitos de consumo dentro del hogar. Esta es la diferencia entre ambos.
Termotanque y calefón: cuál es la diferencia entre cada uno y cuál conviene más para la casa
Aunque ambos están en casa y cumplen la misma función, funcionan distinto y no son ideales para los mismos usos. ¿En qué se diferencian?
Cuando llega el turno de cambiar algunos electrodomésticos indispensables dentro de la casa, puede surgir la duda sobre si comprar un calefón o un termotanque, sin embargo lo recomendable es conocer sus diferencias, desventajas y beneficios particulares. Te los contamos.
Termotanque y calefón: cuál es la diferencia entre cada uno
Garantizar agua caliente en la rutina diaria es indispensable para, pero al momento de instalar o renovar estos electrodomésticos surge una duda muy común: ¿termotanque o calefón? Lejos de existir una respuesta mejor, peor o única, la elección adecuada se conoce al entender las diferencias operativas de cada uno.
El calefón por un lado se destaca por su funcionamiento a demanda. Con una serpentina, calienta el agua al instante solo cuando se abre una canilla y se apaga al cerrarla. Esto brinda un suministro ilimitado mientras haya suministro de gas y evita el consumo continuo en estado de espera, lo que optimiza la eficiencia energética.
Además, su diseño requiere muy poco espacio de pared y una presión mínima de agua para encender su quemador, lo que además puede fluctuar en caudal o temperatura si se utilizan varias canillas en simultáneo.
Por otra parte, el termotanque funciona mediante la acumulación. Almacena agua en un depósito aislado y la mantiene a temperatura constante mediante un quemador a gas o una resistencia eléctrica. Su mayor virtud es que ofrece un caudal más uniforme y constante para el uso simultáneo en distintas duchas, funcionando perfectamente incluso en casas con baja presión de agua.
A cambio, requiere un volumen físico más grande para tener el tanque y tiene un consumo pasivo para mantener el agua caliente y el suministro continuo queda limitado a la capacidad del tanque.
Ventajas y desventajas entre ambos: ¿cuál conviene más?
El calefón es ideal para personas que viven solas, en casas con gas natural, poco espacio y buena presión de red. Por el contrario, el termotanque es la mejor opción para familias numerosas que exigen uso simultáneo, baja presión de agua o departamentos que no tienen ventilación exterior obligatoria que requiere la instalación de gas.
En pocas palabras
- Calefón vs. Termotanque: funcionan de manera distinta y se adaptan a necesidades específicas del hogar.
- Funcionamiento a Demanda: el calefón calienta agua al instante cuando se abre una canilla, optimizando la eficiencia.
- Acumulación Constante: el termotanque almacena agua caliente, ideal para uso simultáneo y baja presión de agua.