Herramientas: cuál es la diferencia entre los mangos de color azul, rojo y amarillo

Además, son herramientas que suelen fabricarse con doble capa, es decir si la capa roja exterior se desgasta y deja visible el amarillo interior, indica que la herramienta ha perdido su aislamiento seguro.

Por el contrario, los mangos azul-rojo son componentes diseñados para la comodidad, mejor agarre y aislar del frío o calor, pero no están homologados ni testeados para intervenir en sistemas eléctricos.

Cada herramienta tiene un código de colores.

En plantas industriales por ejemplo, los colores identifican el estado de revisión de las herramientas. Es común asignar un color por trimestre, rojo de enero a marzo, verde de abril a junio, azul de julio a septiembre y amarillo a fin de año. Así, cualquier operario comprueba de un vistazo si la herramienta fue inspeccionada recientemente o si debe retirarse por seguridad.

Sin embargo, los colores también organizan el entorno laboral para evitar pérdidas y accidentes con las herramientas. En algunos casos se asignan tonos fijos como azul para ensamble o verde para mantenimiento para que las herramientas no cambien de sector.

Si es por sistema de medida se diferencian herramientas métricas con azul de las calibradas en pulgadas con color rojo o negro. El naranja por último, se suele destinar a herramientas antichispa en zonas inflamables, y el blanco o verde a entornos de grado alimentario para evitar contaminación.