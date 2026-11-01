Todos tenemos en casa la caja de herramientas para arreglar o armar cosas en la casa y aunque algunos objetos son conocidos o parecidos, pocos saben distinguir las diferencias entre el código de colores que tienen. Te contamos qué significa cada uno de ellos.
Herramientas: cuál es la diferencia entre los mangos de color azul, rojo y amarillo
Todas las herramientas tienen un código de colores que revela una diferencia entre cada una. ¿Qué indica y cómo ayudan a identificarlas?
El uso de colores en los mangos de las herramientas no es por un motivo estético, sino que se debe a estrategias de seguridad técnica y control industrial. Aunque no existe una norma única para regular todos los colores, la industria y los fabricantes han estandarizado códigos visuales muy precisos.
Herramientas: cuál es la diferencia entre los mangos de azul, rojo y amarillo
Los mangos con colores amarillo-rojo corresponden a herramientas de seguridad aisladas para electricistas. Estas piezas cumplen normativas internacionales y cada una es testeada a 10.000 voltios para garantizar protección en instalaciones bajo tensión.
Además, son herramientas que suelen fabricarse con doble capa, es decir si la capa roja exterior se desgasta y deja visible el amarillo interior, indica que la herramienta ha perdido su aislamiento seguro.
Por el contrario, los mangos azul-rojo son componentes diseñados para la comodidad, mejor agarre y aislar del frío o calor, pero no están homologados ni testeados para intervenir en sistemas eléctricos.
En plantas industriales por ejemplo, los colores identifican el estado de revisión de las herramientas. Es común asignar un color por trimestre, rojo de enero a marzo, verde de abril a junio, azul de julio a septiembre y amarillo a fin de año. Así, cualquier operario comprueba de un vistazo si la herramienta fue inspeccionada recientemente o si debe retirarse por seguridad.
Sin embargo, los colores también organizan el entorno laboral para evitar pérdidas y accidentes con las herramientas. En algunos casos se asignan tonos fijos como azul para ensamble o verde para mantenimiento para que las herramientas no cambien de sector.
Si es por sistema de medida se diferencian herramientas métricas con azul de las calibradas en pulgadas con color rojo o negro. El naranja por último, se suele destinar a herramientas antichispa en zonas inflamables, y el blanco o verde a entornos de grado alimentario para evitar contaminación.
En pocas palabras
- Código de colores: las herramientas tienen mangos codificados para seguridad y control industrial, no por estética.
- Mangos amarillo-rojo: indican herramientas aisladas para electricistas, testeados a 10.000 voltios para seguridad eléctrica.
- Identificación industrial: los colores también se usan para marcar revisiones trimestrales, tipos de uso o sistemas de medida.