Alicate de punta fina y de corte: cuál es la diferencia y para qué sirve cada uno

En este caso, una de las herramientas manuales más importantes que no pueden faltar son los alicates universales: esas multifuncionales que permiten sujetar, cortar, doblar y ajustar cables y materiales pequeños.

Existen muchos tipos de alicates dentro de las herramientas básicas, algunos sirven para tareas específicas, mientras que otros son más versátiles. Dentro de los alicates más conocidos se encuentran:

Tener diferentes tipos de alicates en una caja de herramientas puede ser muy útil.

Los alicates de punta fina o aguja se utiliza para trabajos que necesitan precisión y que requieren manipular, sostener, doblar o recolocar cables o piezas pequeñas dentro de espacios incómodos. Por eso, es una herramienta muy usada en trabajos de electricidad, joyería y artesanía.

Los alicates de corte en cambio, cortan de forma rápida materiales como cables eléctricos, alambres, clavos y piezas metálicas pequeñas aplicando poca fuerza manual y realizando cortes al ras de las superficies.

Otros alicates que debes conocer y tener en tu caja de herramientas

Existen muchos tipos de alicates y sus usos como herramienta van desde agarrar, doblar, retorcer, tirar y cortar diversos materiales. Entre ellos se encuentran: