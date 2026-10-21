Todos tenemos en casa la caja de herramientas para arreglar o armar cosas en la casa y aunque algunos objetos son conocidos o parecidos, pocos saben distinguir las diferencias entre dos tipos de alicates universales. Te contamos qué significa cada uno de ellos.
Alicate de punta fina y de corte: cuál es la diferencia y para qué sirve cada uno
Los alicates son herramientas multifuncionales que permiten sujetar, cortar, doblar y ajustar, pero hay diferencias y cada uno tiene su uso
Hay herramientas que no pueden faltar a la hora de hacer arreglos, pero tenerlas no es lo mismo que saber usarlas y conocer sus diferencias para no cometer errores es importante ante cualquier inconveniente que implique su uso.
Alicate de punta fina y de corte: cuál es la diferencia y para qué sirve cada uno
Estas herramientas no solo son indispensables para trabajos básicos, sino que también aseguran precisión, eficiencia y resultados buenos en una amplia variedad de proyectos.
En este caso, una de las herramientas manuales más importantes que no pueden faltar son los alicates universales: esas multifuncionales que permiten sujetar, cortar, doblar y ajustar cables y materiales pequeños.
Existen muchos tipos de alicates dentro de las herramientas básicas, algunos sirven para tareas específicas, mientras que otros son más versátiles. Dentro de los alicates más conocidos se encuentran:
Los alicates de punta fina o aguja se utiliza para trabajos que necesitan precisión y que requieren manipular, sostener, doblar o recolocar cables o piezas pequeñas dentro de espacios incómodos. Por eso, es una herramienta muy usada en trabajos de electricidad, joyería y artesanía.
Los alicates de corte en cambio, cortan de forma rápida materiales como cables eléctricos, alambres, clavos y piezas metálicas pequeñas aplicando poca fuerza manual y realizando cortes al ras de las superficies.
Otros alicates que debes conocer y tener en tu caja de herramientas
Existen muchos tipos de alicates y sus usos como herramienta van desde agarrar, doblar, retorcer, tirar y cortar diversos materiales. Entre ellos se encuentran:
- Alicates universales o combinados.
- Alicates pico de loro.
- Alicates de presión o pinzas de bloqueo.
- Alicates pelacables.
- Tenazas o alicates de carpintero.
- Alicates para instalaciones eléctricas.
- Alicates para anillos elásticos.
En pocas palabras
- Alicates multifuncionales: herramientas esenciales para sujetar, cortar, doblar y ajustar, con usos específicos.
- Tipos principales: alicate de punta fina para precisión en espacios reducidos y alicate de corte para materiales como cables y alambres.
- Variedad de usos: existen otros alicates como universales, de presión, pelacables y tenazas, cada uno para tareas distintas.