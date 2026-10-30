Si tenés un bidón de 5 litros en casa, tenés un tesoro: cómo hacer una caja de herramientas transportable

La mayoría de las familias tienen en sus casas botellas, latas y bidones de 5 litros que pueden tener sin uso. Lo que pocos saben es que este simple plástico es un tesoro del reciclaje gracias a su practicidad y funcionalidad.
El reciclaje cobra cada vez más protagonismo y no solo decorativo, sino también funcional. Por eso, el bidón de 5 litros que tienes en casa puede convertirse en una caja de herramientas para transportar en menos de 5 minutos.
Reciclaje: cómo hacer una caja de herramientas con un bidón de 5 litros
Para crear una caja de herramientas funcional a partir del reciclaje de un bidón plástico, se requiere una serie de pasos sencillos. Para ello necesitas el bidón de tu preferencia, unas tijeras o una máquina de cortar y las herramientas.
Una vez que tengas los elementos, tenés que hacer un primer corte para partir el contenedor a la mitad, extendiendo el corte hasta alcanzar aproximadamente una tercera parte de la estructura. Posteriormente, debes hacer un corte directo en los costados del bidón plástico para ir delimitando la apertura del recipiente.
Una vez finalizados los cortes en los costados y en la parte de arriba, hay que doblar las secciones de plástico cortadas para dar forma a las compuertas de la caja. Al terminar de doblar las compuertas, la estructura queda lista para ser utilizada, permitiendo introducir y guardar las herramientas que quieras en el interior del bidón reciclado.
Cuando termines, para cerrar la caja de herramientas una vez guardadas las herramientas en la nueva caja reciclada, solo es necesario colocar nuevamente el tapón en la boquilla del bidón. De esta forma, tendrás un contenedor práctico cuya apertura se logra mediante el doblado de las compuertas de plástico y su cierre se asegura utilizando el propio tapón del bidón.
Beneficios de esta idea de reciclaje
- Permite reciclar y aprovechar un bidón plástico dándole una nueva función útil.
- Sirve como un contenedor directo para guardar y organizar herramientas.
- El diseño es sencillo sin piezas extra.
- Es económica.
- Se cuida el medio ambiente evitando desechar plástico.
- El bidón también se puede reutilizar de otras mil formas.
En pocas palabras
- Bidón de 5 litros: es un tesoro del reciclaje, ideal para crear una caja de herramientas funcional.
- Reciclaje práctico: con un bidón plástico, tijeras y unos minutos se arma una caja de herramientas sin piezas extra.
- Beneficios: permite reciclar, organizar herramientas y cuidar el medio ambiente de forma económica.