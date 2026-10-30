Si tenés un bidón de 5 litros en casa, tenés un tesoro: cómo hacer una caja de herramientas transportable

Una vez que tengas los elementos, tenés que hacer un primer corte para partir el contenedor a la mitad, extendiendo el corte hasta alcanzar aproximadamente una tercera parte de la estructura. Posteriormente, debes hacer un corte directo en los costados del bidón plástico para ir delimitando la apertura del recipiente.

Una vez finalizados los cortes en los costados y en la parte de arriba, hay que doblar las secciones de plástico cortadas para dar forma a las compuertas de la caja. Al terminar de doblar las compuertas, la estructura queda lista para ser utilizada, permitiendo introducir y guardar las herramientas que quieras en el interior del bidón reciclado.

Cuando termines, para cerrar la caja de herramientas una vez guardadas las herramientas en la nueva caja reciclada, solo es necesario colocar nuevamente el tapón en la boquilla del bidón. De esta forma, tendrás un contenedor práctico cuya apertura se logra mediante el doblado de las compuertas de plástico y su cierre se asegura utilizando el propio tapón del bidón.

Con esta idea podrás tener tu propia caja de herramientas portátil.

Beneficios de esta idea de reciclaje