Cuántos segundos debe durar la plancha lateral isométrica para fortalecer core, oblicuos y glúteos

Estas cifras funcionan como una referencia, pero no representan una meta obligatoria. La edad, la experiencia con el entrenamiento y la fuerza muscular influyen en el tiempo que cada persona puede mantener la posición.

¿Cuántos segundos debe durar la plancha lateral isométrica?

Para quienes recién comienzan, sostener la plancha lateral isométriac durante 10 a 20 segundos con una técnica correcta puede ser un buen punto de partida. A medida que mejora la resistencia, es posible aumentar gradualmente la duración, siempre que se conserve una postura estable.

Este ejercicio también se destaca por su capacidad para activar los músculos del abdomen y la cadera. Un estudio publicado en la revista Sports Health en 2014 examinó la activación muscular durante diferentes variantes de la plancha lateral. Los investigadores observaron una participación importante de los oblicuos internos y externos, además del glúteo medio, especialmente en la pierna que queda abajo.

Para realizar la versión clásica de este ejercicio, hay que apoyar el antebrazo debajo del hombro, extender las piernas y elevar la cadera hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies. El abdomen debe permanecer contraído y la pelvis alineada.

Este ejercicio ofrece distintos beneficios musculares.

Quienes todavía no tienen suficiente fuerza pueden empezar con la plancha lateral apoyando las rodillas en el suelo. Esta variante reduce la exigencia y permite desarrollar estabilidad antes de avanzar hacia una posición más difícil.

La clave está en priorizar la calidad del movimiento sobre la cantidad de segundos. Si la cadera comienza a caer, el cuerpo pierde la alineación o aparece dolor, conviene finalizar la serie. Mantener una buena técnica durante intervalos cortos resulta más útil que prolongar el ejercicio a costa de la postura.