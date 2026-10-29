Las planchas de ropa duran mucho, pero tienen un lapso dentro de su vida útil, ya que incluso mucho no se usan actualmente. Por eso debes saber que si tienes una que esté sin uso o rota, puedes transformarla en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es la placa calefactora de la plancha que lejos de ser una simple basura, puede ser una excelente idea para reciclarla por su forma, estructura, uso y material.
Reciclaje: si tenés una plancha de ropa sin uso o rota, tenés un tesoro: qué nuevo uso darle
Una plancha vieja puede ser un verdadero tesoro para tu casa porque, aunque ya no la uses, puedes utilizar su resistencia eléctrica para realizar los siguientes 5 inventos e ideas prácticas:
Primero podés despegar y abrir la carcasa de un celular sellado al aplicar el calor de la resistencia para ablandar el pegamento de la tapa trasera de los celulares modernos, lo que permite retirarla de forma sencilla sin dañar el equipo.
También podés soldar cables eléctricos con estaño. Esto utiliza la temperatura de la base de la plancha junto con pasta de soldar y estaño para unir cables metálicos, funcionando como un sustituto de emergencia ante la falta de un soldador.
Otra opción es unir y acoplar mangueras al aplicar calor directo al extremo de una manguera para ablandar y ensanchar el plástico, logrando encajar otra manguera del mismo diámetro para hacer un acople perfecto.
Por último, unos trucos de cocina que se pueden hacer con una plancha en desuso son cocinar o freír un huevo. Para ello, coloca una pequeña cacerola metálica con aceite sobre la resistencia de la plancha para freír un huevo. Sin duda esta es una idea de reciclaje ideal por su capacidad de generar calor suficiente para cocinar en situaciones de emergencia o fuera de casa. Descongelar alimentos rápidamente también es posible cuando no se dispone de un microondas.