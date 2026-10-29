Si tenés una plancha de ropa sin uso o rota, tenés un tesoro: qué nuevo uso darle

Primero podés despegar y abrir la carcasa de un celular sellado al aplicar el calor de la resistencia para ablandar el pegamento de la tapa trasera de los celulares modernos, lo que permite retirarla de forma sencilla sin dañar el equipo.

También podés soldar cables eléctricos con estaño. Esto utiliza la temperatura de la base de la plancha junto con pasta de soldar y estaño para unir cables metálicos, funcionando como un sustituto de emergencia ante la falta de un soldador.

Ideas para darle una segunda vida a una plancha de ropa sin uso.

Otra opción es unir y acoplar mangueras al aplicar calor directo al extremo de una manguera para ablandar y ensanchar el plástico, logrando encajar otra manguera del mismo diámetro para hacer un acople perfecto.

Por último, unos trucos de cocina que se pueden hacer con una plancha en desuso son cocinar o freír un huevo. Para ello, coloca una pequeña cacerola metálica con aceite sobre la resistencia de la plancha para freír un huevo. Sin duda esta es una idea de reciclaje ideal por su capacidad de generar calor suficiente para cocinar en situaciones de emergencia o fuera de casa. Descongelar alimentos rápidamente también es posible cuando no se dispone de un microondas.