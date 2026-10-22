Son amigos y construyeron una casa frente al mar con 612.000 botellas de plástico recicladas: la hicieron en 2 días

En Canadá, dos amigos y emprendedores llamados David Saulnier y Joel German, fundadores de la firma JD Composites, lideraron un proyecto de construcción sustentable con foco en el reciclaje de plásticos. La iniciativa transformó 612.000 botellas de plástico desechadas en una residencia frente al mar de 168 metros cuadrados. De este modo, aunque nadie lo pueda creer, los residuos ya no terminan en la basura y este es el claro ejemplo.

David Saulnier y Joel German diseñaron un sistema de paneles prefabricados con incorpora plástico reciclado de más de 500.000 botellas de plástico.

Para darles un uso nuevo a las botellas, se utilizó un método tecnológico para procesar los materiales recuperados, es decir, se transformó el plástico en pequeñas partículas. Con eso, elaboraron una espuma PET rígida que se colocó como núcleo entre dos capas con fibra de vidrio y como resultado, se obtuvieron paneles que cumplen funciones de aislamiento y soporte estructural.