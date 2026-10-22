El reciclaje ha estado ganando popularidad en el último tiempo y actualmente permite reciclar desechos, objetos sin uso, restaurar muebles e incluso crear un hogar. Tal como ocurrió con estos amigos que, reciclando botellas y ayudando al medio ambiente, crearon la casa de sus sueños frente al mar.
Son amigos y construyeron una casa frente al mar con 612.000 botellas de plástico recicladas: la hicieron en 2 días
Las ganas de vivir frente al mar hicieron que dos amigos construyeran una casa en menos de 72 horas con materiales reciclados ocultos bajo revestimientos
Son amigos y construyeron una casa frente al mar con 612.000 botellas de plástico recicladas: la hicieron en 2 días
En Canadá, dos amigos y emprendedores llamados David Saulnier y Joel German, fundadores de la firma JD Composites, lideraron un proyecto de construcción sustentable con foco en el reciclaje de plásticos. La iniciativa transformó 612.000 botellas de plástico desechadas en una residencia frente al mar de 168 metros cuadrados. De este modo, aunque nadie lo pueda creer, los residuos ya no terminan en la basura y este es el claro ejemplo.
Para darles un uso nuevo a las botellas, se utilizó un método tecnológico para procesar los materiales recuperados, es decir, se transformó el plástico en pequeñas partículas. Con eso, elaboraron una espuma PET rígida que se colocó como núcleo entre dos capas con fibra de vidrio y como resultado, se obtuvieron paneles que cumplen funciones de aislamiento y soporte estructural.
En total, la vivienda necesita la fabricación de aproximadamente 200 paneles prefabricados. Pero elaborar los componentes en un taller permitió trasladarlos e instalar la estructura en el terreno en tan solo dos días. Sin embargo, a pesar del volumen de material reciclado en su interior, la vivienda mantiene una apariencia contemporánea y convencional donde una persona que no conoce su construcción no se percata de que está hecha de botellas.
Cómo es la casa hecha de botellas
Diseñada por el ingeniero civil Francis Doucet y con interiores a cargo de Mackenzie Waterman, la casa cuenta con:
- Tres dormitorios.
- Dos baños.
- Deck en el techo.
- La estructura se cubrió con revestimientos de vinilo y aluminio para proteger los paneles y ocultar la espuma PET.
En pocas palabras
- Construcción sostenible: dos amigos crearon una casa frente al mar usando 612.000 botellas de plástico recicladas.
- Método innovador: el plástico se transformó en espuma PET rígida para paneles estructurales y de aislamiento.
- Diseño oculto: la vivienda de 168 m² se completó en dos días, con revestimientos que ocultan los materiales reciclados.