Con 60 años construyó un pueblo de 15 edificios a partir del reciclaje de miles de botellas: 25 años después dio su fruto

Entre 1956 y mediados de la década de 1960, la mujer construyó 15 estructuras independientes de una sola habitación. Cada edificio tenía una función específica: tres de ellos fueron denominados Casas de Lápices para exhibir los miles de ejemplares que coleccionaba, mientras que en la Casa de Muñecas se exhibían más de 600 muñecas rescatadas entre los residuos.

El predio llegó a tener 15 edificios, senderos de mosaicos y santuarios hechos con objetos descartados.

Esta idea de reciclaje adquirió un profundo significado emocional, pues Prisbrey enfrentó la trágica pérdida de seis de sus siete hijos. Para honrar sus memorias, erigió monumentos dedicados a sus seres queridos, entre los que destacan el Santuario en Forma de Corazón para su hija Velma y la Casa de la Concha, levantada en apenas dos días tras enterarse de la grave enfermedad de uno de sus hijos.

Cuando agotó el espacio disponible para sus construcciones, comenzó a intervenir el resto del terreno. Diseñó senderos decorados con mosaicos de azulejos rotos y vajilla, creó un jardín de faros con piezas usadas de automóviles y levantó santuarios adornados con conchas marinas y herraduras. Después de 25 años de trabajo, esta singular obra es conocida como Bottle Village.