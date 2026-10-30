DIY: cómo coser una alfombra de baño usando unas tiras de tela y retazos

Con un DIY de costura se pueden coser muchas cosas.

Esta alfombra es ideal para cuando salgas de la ducha o para decorar el piso del baño. Se puede hacer con distintos colores, distintas telas y se lava fácilmente cuando se ensucia o junta olor a humedad.

DIY paso a paso para crear una alfombra de baño con retazos

Para confeccionar esta alfombra vasa necesitar: una malla de plástico como la que se ve en DIY, que se puede conseguir en una tienda de plásticos, de la medida que quieras hacer la alfombra; tiras de tela resistente del mismo tamaño (con cordones de algodón grueso también se puede hacer), tijeras y una regla.

Para comenzar con el DIY, corta la malla plástica de la medida y forma en que vas a confeccionar la alfombra. Prepara las tiras de tela o los cordones pensando en el patrón que vas a realizar. Coloca las tiras de tela, realiza nudos bien ajustados como los que se muestran en el DIY. Una vez que termines de colocar todas las tiras o cordones, revisa que estén todas a la misma altura y realiza recortes de ser necesario. Ya está lista para colocar en el baño.

Otras opciones de DIY que se pueden realizar con tiras de tela

Con tiras retazos pequeños de telas se pueden coser muchos proyectos DIY. Las telas pequeñas y blandas sirven para coser scrunchies para el pelo, llaveros con flecos, guirnaldas o banderines y pendientes de tela para las orejas, colcando los ganchitos.

No descartes las tiras de tela y los retazos.

Cuando te sobren telas de proyectos más grandes, no los tires y guárdalos siempre porque pueden ser reutilizados en pequeñas ideas.