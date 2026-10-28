Si tenés una heladera vieja o sin uso, tenés un tesoro: qué hacer con la rejilla o parrilla de ventilación

Para llevar a cabo esta idea de reciclaje vas a necesitar la heladera desocupada y limpia, taladro con mechas para perforar la chapa, sustrato y las plantas de tu preferencia y por último los soportes o tornillos para fijar las rejillas en la pared.

Una excelente forma de reciclar la rejilla de la heladera si sos amante de la jardinería.

Una vez juntado los materiales armar el jardín vertical es sencillo. Primero hay que sacar la rejilla de atrás de la heladera o las que están dentro de las mismas, según el tamaño que quieras el macetero y también puedes pintarla del color que desees sea con aerosol o pintura.

Luego, se aprovechan las rejillas originales o se fijan repisas con los tornillos a diferentes alturas de la pared para que sean como un soporte firme que sostenga las maceta.

Una vez que la rejilla de la heladera esté colgada en la pared de tu casa o jardín, puedes perforar la maceta con un pequeño agujero y ponerle un gancho para que se pueda colgar de la nueva rejilla.

Cuando esté hecho ese paso, puedes ubicar las plantas colgantes en los niveles superiores de la rejilla para que caigan en cascada, y las especies más pequeñas o compactas en los niveles del medio y abajo para garantizarles buena visibilidad y luz.