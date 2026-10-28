Si tenés una heladera vieja o sin uso, tenés un tesoro: qué hacer con la rejilla o parrilla de ventilación

Las heladeras duran mucho, pero tienen una vida útil, así que debes saber que si tienes una que esté sin uso o rota, puedes transformarla en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es la rejilla o parrilla que está detrás de la puerta de la heladera, que lejos de ser una simple basura, puede ser una excelente idea para reciclarla por su forma, estructura y material.
Reciclaje: qué hacer con la rejilla o parrilla de ventilación de la heladera
Una heladera vieja puede ser un verdero tesoro para tu hogar o el jardín, ya que su rejilla permite crear un macetero vertical sustentable y económico, ideal para cultivar plantas, flores, suculentas o hierbas aromáticas aprovechando al máximo el espacio.
Para llevar a cabo esta idea de reciclaje vas a necesitar la heladera desocupada y limpia, taladro con mechas para perforar la chapa, sustrato y las plantas de tu preferencia y por último los soportes o tornillos para fijar las rejillas en la pared.
Una vez juntado los materiales armar el jardín vertical es sencillo. Primero hay que sacar la rejilla de atrás de la heladera o las que están dentro de las mismas, según el tamaño que quieras el macetero y también puedes pintarla del color que desees sea con aerosol o pintura.
Luego, se aprovechan las rejillas originales o se fijan repisas con los tornillos a diferentes alturas de la pared para que sean como un soporte firme que sostenga las maceta.
Una vez que la rejilla de la heladera esté colgada en la pared de tu casa o jardín, puedes perforar la maceta con un pequeño agujero y ponerle un gancho para que se pueda colgar de la nueva rejilla.
Cuando esté hecho ese paso, puedes ubicar las plantas colgantes en los niveles superiores de la rejilla para que caigan en cascada, y las especies más pequeñas o compactas en los niveles del medio y abajo para garantizarles buena visibilidad y luz.
En pocas palabras
- Heladera vieja: puede convertirse en un tesoro, reutilizando su rejilla para crear un macetero vertical.
- Reciclaje práctico: se aprovecha la rejilla de ventilación para cultivar plantas en casa o el jardín.
- Instalación sencilla: se fijan las rejillas o repisas a la pared y se cuelgan las macetas con gancho.