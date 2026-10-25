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DIY: cómo cortar una cebolla en cubos pequeños y perfectos

Para cocinar, siempre hay que tener trucos y DIY que nos pueden solucionar la vida, agilizar, tarear y ayudarnos a mejorar una receta sencillamente

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Truco DIY de cocina para cortar cebollas en cubos perfectos. 

Truco DIY de cocina para cortar cebollas en cubos perfectos. 

Para arreglar, restaurar, cambiar, crear o recuperar cualquier cosa, existen diversos DIY para diferentes ámbitos de la vida que proponen soluciones simples y seguras a los problemas cotidianos.

Los DIY de cocina, por ejemplo, son muy útiles cuando se trata de preparar recetas nuevas o perfeccionar las técnicas de cocina para evitar el desperdicio de alimentos y preparar platos de forma segura y práctica.

Un DIY de cocina muy &uacute;til.&nbsp;

Un DIY de cocina muy útil.

Pensando en cocina y en trucos, existe un DIY muy simple para cortar cebollas, una tarea que parece sencilla, pero si no se utilizan los cuchillos correctos y no se corta por los lugares indicados, pueden quedar mal cortadas y seguramente se pierde tiempo intentando retocar los cortes. Te explico cómo cortar cebollas en cubos sin complicarte la vida.

Tipos de corte de cebollas y cómo lograr cubos perfectos con un DIY

La cebolla es un ingrediente y complemento de cocina indispensable en casi toda preparación. Este producto proporciona un sabor entre dulce y ácido, una intensidad suave y una crocantez única en recetas donde se incorpora cruda.

El problema aparece cuando tenemos que cortar la cebolla. Esto pasa por dos razones: porque empezamos a llorar y porque no sabemos bien por dónde empezar a cortar para que salgan bien los cubos o láminas de cebolla.

Existen cinco tipos principales de cortes de cebollas. El corte Juliana es de tiras largas y finas; el corte pluma es similar al Juliana, pero más fino; el Brunoise consiste en pizar la cebolla en cubos pequeños; el corte de aros es para empanar cebollas; el corte en cuartos se usa para caldos y el mirepoix consta de cubos de un centímetro.

El truco o DIY para cortar una cebolla en cubos perfectos, sin dañar el producto y sin lastimarte los dedos, consiste en mantener la raíz de las cebollas intactas para que todas las capas se sostengan mientras realizas los cortes.

  1. Para este DIY, primero hay que cortar la cebolla por la mitad y conservar la raíz intacta.
  2. Realiza cortes verticales sin llegar hasta el final.
  3. Realiza nuevamente cortes, pero esta vez horizontales; como se muestra en el DIY y sin llegar hasta la raíz.
  4. Finalmente, realiza los cortes finales para obtener los cubos perfectos. Es importante cuidar tus dedos y usar un cuchillo que corte bien.

Consejos de cocina extra para cortar cebollas

Utiliza un buen cuchillo para evitar cortes deformes y accidentes en tus manos.

Utiliza un buen cuchillo para evitar cortes deformes y accidentes en tus manos.

  • Si no es importante el corte que necesitas para las cebollas y no altera la receta, usa la procesadora.
  • Para no tener que cortar cebollas todo el tiempo, se pueden tener bolsitas con cebolla picada en el freezer.
  • Para no llorar al picar cebollas, la clave está en no colocar los ojos por encima o muy cerca para evitar que los gases lleguen a la vista.

En pocas palabras

  • DIY para cebollas: Aprende un truco simple para cortar cebollas en cubos perfectos manteniendo la raíz intacta.
  • Técnicas de corte: Conoce cinco tipos de cortes básicos para cebollas, incluyendo Juliana, Brunoise y Mirepoix.
  • Consejos prácticos: Descubre tips de cocina para evitar llorar al picar cebollas y optimizar su preparación.
Resumen generado por Thinkindot AI

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