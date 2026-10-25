DIY: cómo cortar una cebolla en cubos pequeños y perfectos

Tipos de corte de cebollas y cómo lograr cubos perfectos con un DIY

La cebolla es un ingrediente y complemento de cocina indispensable en casi toda preparación. Este producto proporciona un sabor entre dulce y ácido, una intensidad suave y una crocantez única en recetas donde se incorpora cruda.

El problema aparece cuando tenemos que cortar la cebolla. Esto pasa por dos razones: porque empezamos a llorar y porque no sabemos bien por dónde empezar a cortar para que salgan bien los cubos o láminas de cebolla.

Existen cinco tipos principales de cortes de cebollas. El corte Juliana es de tiras largas y finas; el corte pluma es similar al Juliana, pero más fino; el Brunoise consiste en pizar la cebolla en cubos pequeños; el corte de aros es para empanar cebollas; el corte en cuartos se usa para caldos y el mirepoix consta de cubos de un centímetro.

El truco o DIY para cortar una cebolla en cubos perfectos, sin dañar el producto y sin lastimarte los dedos, consiste en mantener la raíz de las cebollas intactas para que todas las capas se sostengan mientras realizas los cortes.

Para este DIY, primero hay que cortar la cebolla por la mitad y conservar la raíz intacta. Realiza cortes verticales sin llegar hasta el final. Realiza nuevamente cortes, pero esta vez horizontales; como se muestra en el DIY y sin llegar hasta la raíz. Finalmente, realiza los cortes finales para obtener los cubos perfectos. Es importante cuidar tus dedos y usar un cuchillo que corte bien.

Consejos de cocina extra para cortar cebollas

Utiliza un buen cuchillo para evitar cortes deformes y accidentes en tus manos.