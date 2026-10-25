DIY: cómo cortar una cebolla en cubos pequeños y perfectos

Para arreglar, restaurar, cambiar, crear o recuperar cualquier cosa, existen diversos DIY para diferentes ámbitos de la vida que proponen soluciones simples y seguras a los problemas cotidianos.
Los DIY de cocina, por ejemplo, son muy útiles cuando se trata de preparar recetas nuevas o perfeccionar las técnicas de cocina para evitar el desperdicio de alimentos y preparar platos de forma segura y práctica.
Pensando en cocina y en trucos, existe un DIY muy simple para cortar cebollas, una tarea que parece sencilla, pero si no se utilizan los cuchillos correctos y no se corta por los lugares indicados, pueden quedar mal cortadas y seguramente se pierde tiempo intentando retocar los cortes. Te explico cómo cortar cebollas en cubos sin complicarte la vida.
Tipos de corte de cebollas y cómo lograr cubos perfectos con un DIY
La cebolla es un ingrediente y complemento de cocina indispensable en casi toda preparación. Este producto proporciona un sabor entre dulce y ácido, una intensidad suave y una crocantez única en recetas donde se incorpora cruda.
El problema aparece cuando tenemos que cortar la cebolla. Esto pasa por dos razones: porque empezamos a llorar y porque no sabemos bien por dónde empezar a cortar para que salgan bien los cubos o láminas de cebolla.
Existen cinco tipos principales de cortes de cebollas. El corte Juliana es de tiras largas y finas; el corte pluma es similar al Juliana, pero más fino; el Brunoise consiste en pizar la cebolla en cubos pequeños; el corte de aros es para empanar cebollas; el corte en cuartos se usa para caldos y el mirepoix consta de cubos de un centímetro.
El truco o DIY para cortar una cebolla en cubos perfectos, sin dañar el producto y sin lastimarte los dedos, consiste en mantener la raíz de las cebollas intactas para que todas las capas se sostengan mientras realizas los cortes.
- Para este DIY, primero hay que cortar la cebolla por la mitad y conservar la raíz intacta.
- Realiza cortes verticales sin llegar hasta el final.
- Realiza nuevamente cortes, pero esta vez horizontales; como se muestra en el DIY y sin llegar hasta la raíz.
- Finalmente, realiza los cortes finales para obtener los cubos perfectos. Es importante cuidar tus dedos y usar un cuchillo que corte bien.
Consejos de cocina extra para cortar cebollas
- Si no es importante el corte que necesitas para las cebollas y no altera la receta, usa la procesadora.
- Para no tener que cortar cebollas todo el tiempo, se pueden tener bolsitas con cebolla picada en el freezer.
- Para no llorar al picar cebollas, la clave está en no colocar los ojos por encima o muy cerca para evitar que los gases lleguen a la vista.
En pocas palabras
- DIY para cebollas: Aprende un truco simple para cortar cebollas en cubos perfectos manteniendo la raíz intacta.
- Técnicas de corte: Conoce cinco tipos de cortes básicos para cebollas, incluyendo Juliana, Brunoise y Mirepoix.
- Consejos prácticos: Descubre tips de cocina para evitar llorar al picar cebollas y optimizar su preparación.