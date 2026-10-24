El niño: tres trucos caseros y efectivos para secar la ropa dentro de casa en días fríos o lluviosos

Dejar un poco de espacio entre prenda y prenda en el tender colabora con el secado rápido.

El truco de la toalla y el "enrollado" previo

Antes de colgar una prenda pesada -como buzos, abrigos o jeans-, extendé una toalla limpia y seca sobre una mesa. Colocá la prenda mojada encima y enrollá la toalla bien apretada formando un cilindro. Presioná con fuerza (o camina despacio sobre el rollo) para que la toalla absorba la mayor cantidad de agua acumulada en las fibras. Al desplegarla, la prenda habrá perdido más del 50% de la humedad y se secará en la mitad de tiempo al colgarla. Magnífico DIY doméstico, fácil de aplicar en los días lluviosos.

Centrifugado extra con aireación estratégica

El error más común es colgar la ropa demasiado junta. Para acelerar el proceso desde el lavado: