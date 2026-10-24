Secar la ropa en el interior de la casa durante los días de lluvia o frío anormal que está generando el fenómeno El Niño puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Además del tiempo que tarda en secarse, el exceso de humedad en el ambiente puede generar mal olor en las prendas. Para evitarlo, estos tres consejos caseros te ayudarán a optimizar el proceso con elementos que ya tenés a mano.
El niño: tres trucos caseros y efectivos para secar la ropa dentro de casa en días fríos o lluviosos
Cuando el clima no acompaña y el tender se traslada al interior, estos métodos prácticos te ayudarán a acelerar el secado sin juntar humedad ni arruinar las prendas.
El truco de la toalla y el "enrollado" previo
Antes de colgar una prenda pesada -como buzos, abrigos o jeans-, extendé una toalla limpia y seca sobre una mesa. Colocá la prenda mojada encima y enrollá la toalla bien apretada formando un cilindro. Presioná con fuerza (o camina despacio sobre el rollo) para que la toalla absorba la mayor cantidad de agua acumulada en las fibras. Al desplegarla, la prenda habrá perdido más del 50% de la humedad y se secará en la mitad de tiempo al colgarla. Magnífico DIY doméstico, fácil de aplicar en los días lluviosos.
Centrifugado extra con aireación estratégica
El error más común es colgar la ropa demasiado junta. Para acelerar el proceso desde el lavado:
- Programá un segundo ciclo de centrifugado en el lavarropas antes de sacar la carga.
- Al tender, dejá al menos dos dedos de espacio entre prenda y prenda.
- Colocá el tender en la habitación con mejor ventilación de la casa y ubicá un ventilador de pie apuntando directamente a la ropa. La circulación constante de aire evita que la humedad se estanque y previene el olor a humedad.
El secador de pelo para emergencias puntuales
Si necesitás secar con urgencia una prenda pequeña o zonas críticas que tardan más (como puños, cuellos o costuras de pantalones), usá un secador de pelo. Mantenelo a una distancia de unos 15 a 20 centímetros y realizá movimientos continuos con aire templado o caliente para no dañar los tejidos. Para prendas pequeñas como medias o camisetas, podés meterlas dentro de una bolsa de tela y aplicar el aire caliente del secador por la apertura; la bolsa funcionará como una mini secadora casera concentrando el calor.
En pocas palabras
- Secar ropa: tres trucos caseros para acelerar el secado interior sin generar humedad.
- Método toalla: enrollar la prenda húmeda en una toalla seca extrae más del 50% de la humedad.
- Ventilación: centrifugado extra, espacio entre prendas y ventilador ayudan a un secado rápido y sin olores.