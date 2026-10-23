DIY de reciclaje y cocina: cómo usar los cartones de huevos para prender el fuego del asado

Todo DIY tiene la fama de ser sencillo, útil, práctico y seguro. Muchos trucos de casa pueden resolver problemas cotidianos y nos pueden ayudar a reutilizar viejos materiales que ocupan espacio en la casa o estorban. Si compras cartones de huevo mensualmente, se pueden reutilizar una vez que consumes el alimento.
Estos cartones sirven para muchas cosas. Con ellos se pueden realizar manualidades, artesanías, se pueden llevar a las fiambrerías para que los reutilicen, se pueden usar en jardinería e incluso para preparar un asado.
Para preparar un buen fuego para el asado, hay que tener la leña o el carbón correctos, una parrilla limpia, un espacio adecuado con la circulación de oxígeno correcta y los papeles necesarios para avivar las primeras llamas. Los cartones de huevos pueden servir para ello.
DIY: paso a paso para prender un fuego de asado usando cartones de huevos
Los cartones de huevos se pueden usar en dos momentos del asado: para encender el fuego inicial o como papel para ir avivando la llama a medida que se apaga.
El primer DIY es muy curioso y llamativo. Consiste en colocar un pedacito de cartón de huevos invertido, dejando un hueco que funciona como cuenco en el que tienes que poner un poco de aceite de cocina. Coloca este cartón en el centro de la churrasquera y alrededor ordena los carbones o troncos de leña.
Enciende los bordes del cartón de huevos y deja que el fuego haga su trabajo. El paso a paso de este DIY se ve mejor en el video tutorial.
También se pueden usar pequeñas porciones de cartón de huevos para ir avivando el fuego durante todo el proceso y evitar que se apague. Funciona como reemplazo del papel de diario o las pequeñas ramas. Los cartones de huevo son unos excelentes iniciadores de fuego y son muy seguros.
Consejos para hacer un buen fuego de asado
- Siempre hay que armar el fuego del asado en una zona segura. Si en casa tienes currasquera o un espacio para ello, es lo mejor y hay que evitar los fuegos en espacios no autorizados ni pensados para ello.
- Evita combustibles explosivos y peligrosos para acelerar el encendido.
- Forma una especie de casita o pirámide con las ramas para encender mejor las llamas.
- Distribuye bien las brasas para ir cocinando la carne o las verduras de a poco.
En pocas palabras
- DIY de reciclaje: Se reutilizan cartones de huevos viejos para prender el fuego del asado.
- Encendido seguro: Los cartones con aceite funcionan como iniciadores de fuego caseros y prácticos.
- Consejo clave: Armar el fuego en zonas seguras y evitar combustibles peligrosos es fundamental.