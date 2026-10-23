DIY de reciclaje y cocina: cómo usar los cartones de huevos para prender el fuego del asado

DIY: paso a paso para prender un fuego de asado usando cartones de huevos

Los cartones de huevos se pueden usar en dos momentos del asado: para encender el fuego inicial o como papel para ir avivando la llama a medida que se apaga.

El primer DIY es muy curioso y llamativo. Consiste en colocar un pedacito de cartón de huevos invertido, dejando un hueco que funciona como cuenco en el que tienes que poner un poco de aceite de cocina. Coloca este cartón en el centro de la churrasquera y alrededor ordena los carbones o troncos de leña.

Enciende los bordes del cartón de huevos y deja que el fuego haga su trabajo. El paso a paso de este DIY se ve mejor en el video tutorial.

También se pueden usar pequeñas porciones de cartón de huevos para ir avivando el fuego durante todo el proceso y evitar que se apague. Funciona como reemplazo del papel de diario o las pequeñas ramas. Los cartones de huevo son unos excelentes iniciadores de fuego y son muy seguros.

Consejos para hacer un buen fuego de asado

El resultado del asado depende en gran parte del fuego en el que se cocina la carne.