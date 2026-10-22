Muchos tips de viajero experto parecen inútiles o alocados, pero tienen un fin. Saber qué significa un truco de turista y para qué sirve te puede evitar varios problemas en tus próximos destinos.
Qué significa y por qué recomiendan poner la valija en la bañera del hotel antes de abrirla
Al entrar a la habitación del hotel, el peor error que se puede cometer es poner las valijas arriba de la cama. Te explico qué significa el truco de la ducha
Existe un consejo popular y divulgado que consiste en colocar la valija de viaje en la bañadera de la habitación del hotel apenas llegas y no ponerla sobre la cama bajo ningún punto.
Te explico qué significa este truco de hotel y equipaje, qué ventajas tiene y por qué deberías realizarlo sin falta en tus próximos recorridos.
Qué significa el truco de la valija en la bañera del hotel
Llegamos de un vuelo largo, cansados y con ganas de tomar una ducha para acostarnos. Al organizar la ropa, buscar las toallas y desarmar la valija, seguramente la colocamos en el piso de la habitación o sobre la cama si no hay mucho espacio.
No solo se llena de mugre la cama, con la tierra de las ruedas de la valija o la mugre invisible que puede traer del exterior, del aeropuerto y de la bóveda del colectivo. Existe un enemigo de hotel pequeño y marrón que puede ser un problema si no se detecta: la chinche.
Estos insectos pequeños de color marrón o negro suelen estar en las sábanas, colchones y almohadas si la habitación del hotel no ha sido desinfectada correctamente. Cuando colocamos la valija sobre la cama al entrar a la habitación, las chinches se pueden meter en los compartimentos, llegar hasta la ropa y volver con vos a tu casa sin que te des cuenta.
Las chinches pican, causan irritación, protuberancias y reacciones alérgicas. Hay que colocar la valija en la bañera seca apenas llegas, revisar bien la cama y luego poner la valija en el cuarto central, ya que las chinches no pueden trepar por la bañera o superficies de este material. La azafata creadora de contenido BarbieBac explica esto en sus videos.
Otros consejos de viajero experto
- Lleva siempre una fotocopia del documento y pasaporte en la mochila.
- Lleva una muda de ropa en la mochila de mano por si tienes algún inconveniente con la valija.
- Chequea antes de empacar qué especifica tu aerolínea sobre las medidas de valija, las prohibiciones de productos en cabina, el estado del vuelo, la puerta y los posibles retrasos.
- Realiza la salida al exterior de tus tarjetas con 48 horas de anticipación.
En pocas palabras
- Truco de turista: Evita poner la valija sobre la cama al llegar al hotel; colócala en la bañera.
- Riesgo principal: Las chinches pueden esconderse en la valija y transportarse a tu hogar.
- Prevención efectiva: La bañera impide que estos insectos suban a tu equipaje, protegiendo tu ropa y tu casa.