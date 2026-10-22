Qué significa y por qué recomiendan poner la valija en la bañera del hotel antes de abrirla

Qué significa el truco de la valija en la bañera del hotel

Llegamos de un vuelo largo, cansados y con ganas de tomar una ducha para acostarnos. Al organizar la ropa, buscar las toallas y desarmar la valija, seguramente la colocamos en el piso de la habitación o sobre la cama si no hay mucho espacio.

No solo se llena de mugre la cama, con la tierra de las ruedas de la valija o la mugre invisible que puede traer del exterior, del aeropuerto y de la bóveda del colectivo. Existe un enemigo de hotel pequeño y marrón que puede ser un problema si no se detecta: la chinche.

Las chinches son un problema grave que conviene detectar a tiempo.

Estos insectos pequeños de color marrón o negro suelen estar en las sábanas, colchones y almohadas si la habitación del hotel no ha sido desinfectada correctamente. Cuando colocamos la valija sobre la cama al entrar a la habitación, las chinches se pueden meter en los compartimentos, llegar hasta la ropa y volver con vos a tu casa sin que te des cuenta.

Las chinches pican, causan irritación, protuberancias y reacciones alérgicas. Hay que colocar la valija en la bañera seca apenas llegas, revisar bien la cama y luego poner la valija en el cuarto central, ya que las chinches no pueden trepar por la bañera o superficies de este material. La azafata creadora de contenido BarbieBac explica esto en sus videos.

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