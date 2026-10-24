Cuántos dientes de ajo se necesitan para ahuyentar a las ratas de casa y cómo usarlos

Si bien el mercado está repleto de trampas y venenos químicos, cada vez más personas buscan alternativas ecológicas, económicas y seguras para no poner en riesgo a los niños ni a las mascotas. Por suerte, podés decirle chau a estos roedores recurriendo a un ingrediente infaltable en la cocina: el ajo.

Los dientes de ajo pueden ser un excelente repelente natural.

Por qué el ajo es tan efectivo contra las ratas

El secreto de su poder radica en la alicina, un compuesto de azufre que se libera al cortar o machacar el bulbo y que emite un aroma sumamente penetrante e intenso.