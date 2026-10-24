Cuántos dientes de ajo se necesitan para ahuyentar a las ratas de casa y cómo usarlos

La presencia de ratas en casa se transforma, rápidamente, en una de las plagas más molestas, peligrosas y difíciles de erradicar. Estos roedores no solo dañan cables, muebles y estructuras, sino que también representan un riesgo latente para la salud de toda la familia al ser transmisores de diversas enfermedades.
Si bien el mercado está repleto de trampas y venenos químicos, cada vez más personas buscan alternativas ecológicas, económicas y seguras para no poner en riesgo a los niños ni a las mascotas. Por suerte, podés decirle chau a estos roedores recurriendo a un ingrediente infaltable en la cocina: el ajo.
Por qué el ajo es tan efectivo contra las ratas
El secreto de su poder radica en la alicina, un compuesto de azufre que se libera al cortar o machacar el bulbo y que emite un aroma sumamente penetrante e intenso.
Las ratas poseen un sentido del olfato hiperdesarrollado. Por esta razón, el aroma concentrado del ajo resulta insoportable para sus fosas nasales, provocando que abandonen de inmediato las zonas tratadas y busquen refugio lejos de tu casa.
Para aplicar este método de manera efectiva sin malgastar ingredientes, los especialistas en trucos caseros recomiendan calcular la cantidad exacta según el formato que elijas:
- Puntos de paso directos: se necesitan de 2 a 4 dientes de ajo por cada rincón o grieta estratégica.
- Infusión en spray: para cubrir superficies más amplias (como zócalos o tiradas largas de pared), la proporción ideal es de 8 a 10 dientes de ajo por cada medio litro de agua.
Paso a paso: cómo preparar y usar el ajo en casa
Para aprovechar al máximo sus propiedades repelentes contra esta plaga, podés optar por dos métodos sumamente sencillos:
- Tomá 2 a 4 dientes de ajo y machácalos ligeramente con la hoja de un cuchillo o en un mortero para romper sus fibras y liberar el compuesto sulfuroso.
- Colocalos sobre pequeños trozos de papel de aluminio en zonas estratégicas: detrás de la heladera, debajo de la bacha de la cocina, cerca del tacho de basura y en las aberturas por donde sospeches que ingresan.
- Renová los dientes cada 2 o 3 días, ya que al secarse pierden la potencia de su aroma.
En pocas palabras
- Ajo como repelente: el ajo, gracias a la alicina, emite un aroma intenso que resulta insoportable para las ratas.
- Métodos de aplicación: se recomiendan 2 a 4 dientes de ajo por punto de paso o 8 a 10 dientes por medio litro de agua para fumigación.
- Preparación casera: machacar el ajo y colocarlo en papel de aluminio en zonas estratégicas, renovando cada 2 o 3 días.