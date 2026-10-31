Martín Fierro Federal: Grupo América se quedó con 10 de las 15 estatuillas para las que fue nominado

Entre los ganadores se destacaron Javier Dellamaggiore, Agustina Fiadino, Gisela Campos y programas como el documental "Aconcagua, crónicas de la cumbre" y la ficción "Ranchera".

Los ganadores de Grupo América Cuyo

Oscar Pinco se llevó una estatuilla en los Premios Martín Fierro Federal 2026 por "Pasión por el Vino", el programa de El Siete que pone en valor la cultura vitivinícola y a los protagonistas de la industria. El ciclo se impuso en la categoría Agropecuario y sumó un nuevo reconocimiento para la televisión mendocina.

Oscar Pinco y su producción ganaron el Martín Fierro con "Pasión por el Vino" en categoría Agropecuario. Gerardo Tejeda

El Siete sumó otra estatuilla en los Premios Martín Fierro Federal 2026 con "Aconcagua, Crónicas de la Cumbre", que se consagró ganador en la categoría Documental. La producción, que retrata la montaña más alta de América y las historias que giran a su alrededor, obtuvo el reconocimiento de APTRA.

Quien recibió el premio fue Daniela Clérici, directora de Operaciones de Grupo América Cuyo, quien agradeció al CEO Alejandro Spinello por haber aceptado la idea -que en un principio parecía imposible- de transmitir desde la cumbre del Aconcagua. Finalmente, pudieron hacerlo durante 50 minutos.

"Ojalá se puedan hacer más producciones como esta en el interior del país", cerró la directora.

Daniela Clérici y el equipo de El Siete recibieron el premio de "Aconcagua, Crónicas de la Cumbre" en categoría documental.

La tercera estatuilla de la noche fue para "Tardes de Remate", el programa de "Los monstruitos y monstruitas", conducido por Ale Ortega en El Siete, ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Interés General. La propuesta, que combina actualidad, entretenimiento y el contacto con la audiencia, se quedó con un Martín Fierro de la televisión federal y sumó otro reconocimiento para la pantalla mendocina.

Ale Ortega y todo el grupo de Tardes de Remate, ganaron el tercer premio para El Siete. Gerardo Tejeda

La cuarta estatuilla de la noche fue para Chory Club, el programa de Renzo “Chory” Occhionero que se emite por FM Brava 94.9, ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Entretenimientos. El ciclo se impuso en una terna que compartía con Datos Random, de Ciudadanos News de Mendoza; La Tarde de WO, de Radio WO de Villa Carlos Paz, y Retrohits 80 x 90, de Play FM Córdoba.

Chori agradeció a los que creyeron en él en un principio, y también recordó al Chori niño, el que jugaba a ser periodista. En este sentido, aseguró "No dejen de soñar, vayan por sus sueños".

Renzo "Chori" Occhionero ganó la cuarta estatuilla para Grupo América Cuyo, por su programa de FM Brava 94.9 "Chori Club".

El folklore mendocino tuvo su momento de festejo en los Martín Fierro Federal 2026. Locos por la Música, el programa de Radio Nihuil conducido por Pablo Gamba, ganó la estatuilla en la categoría Música Folklórica y se impuso ante El Ovillo, de CUX FM 104.1 de Río Cuarto, y Haciendo Patria, de LRI 434 Radio Dolores.

Un reconocimiento al trabajo de un ciclo que mantiene viva la música de raíz en la radio mendocina.

Pablo Gamba y Sofía Nejis, conductores de Locos por la Música, quienes ganaron un Martín Fierro en la terna de musical en radio. Gerardo Tejeda

Javier Dellamaggiore, después de años de estar nominado, finalmente ganó el premio Martín Fierro y agradeció a toda la producción de Hora Libre. Gerardo Tejeda

Uno de los mendocinos más ovacionados de la noche fue Javier Dellamagiore, quien estuvo muchas veces nominado y finalmente obtuvo el premio.

Ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Labor de Animación o Conducción Masculina por su trabajo en Hora Libre, el programa de Radio Nihuil. El periodista obtuvo así un nuevo reconocimiento a su trayectoria y sumó otra estatuilla para la emisora mendocina, que se destacó entre las radios de todo el país

Agradeció a su familia y dijo que hace 50 años que está en un estudio de radio y ama lo que hace.

Gisela Campos también se llevó una estatuilla en los Martín Fierro Federal 2026. La conductora de Noticiero Siete Edición Central ganó en la categoría Labor de Animación o Conducción Femenina y sumó otro reconocimiento para El Siete. Su premio distingue el trabajo al frente del noticiero y se suma a la cosecha de galardones de Grupo América Cuyo. Sin embargo, no lo pudo recibir y quien subió a agradecer en su lugar fue Ale Ortega, pero con un "guiño". Subió con un teléfono en la mano, en el que Gisela Campos estaba escuchando la premiación.

Sergio Di María, uno de los ganadores de El Siete por Labor Periodística, agradeció a la gente de El Siete por seguir siendo parte del equipo. Gerardo Tejeda

Por su parte, Sergio Dimaría ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Labor Periodística y sumó otra estatuilla para El Siete. El reconocimiento distingue su trabajo periodístico en la televisión mendocina y se suma a los premios obtenidos por Grupo América Cuyo durante la ceremonia, en la que sus programas y figuras se destacaron entre las producciones de todo el país. Agradeció a su familia, amigos y a la nueva etapa de El Siete, por dejarlo ser parte de él.

Agustina Fiadino, una de las ganadoras de los Martín Fierro de Grupo América Cuyo. Gerardo Tejeda

En el caso de Radio Nihuil, Agustina Fiadino ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría "Labor Periodística" por su trabajo en "Gracias x el día", el programa de Radio Nihuil. La periodista sumó una estatuilla para la radio mendocina y un nuevo reconocimiento para Grupo América Cuyo, que se destacó en distintas categorías de la premiación.

Agradeció a su familia, en especial a su pareja, Facundo García y a su hijo Amadeo, pero también a los directivos del grupo, y a quienes creen en ella todos los días.

"El periodismo nos da revanchas día a día, entrar en la vida de la gente, contar sus historias y aunque sea en algo pequeño, cambiar sus vidas", manifestó.

Ranchera, ganó como mejor ficción del interior del país. Gerardo Tejeda

El premio de Ficción fue para Ranchera, la ficción de El Siete, ganó el Martín Fierro Federal 2026 en su categoría y sumó otra estatuilla para la televisión mendocina. La producción se destacó entre las propuestas de ficción de distintos puntos del país y amplió la cosecha de premios de Grupo América Cuyo, que tuvo una noche de reconocimientos en la ceremonia de APTRA.

Los personajes del Martín Fierro Federal 2026

Entre las figuras destacadas que participaron en esta edición de los premios estuvo el presidente de APTRA, Luis Ventura, el infaltable periodista de espectáculos Cacho Rubio, pero hubo más.

Entre los más elegantes de la noche, estuvo el diseñador Benito Fernández, quien entregó el premio a "mejor conductora femenina" en Televisión.

También participó "Furia", ex participante de Gran Hermano, Darío Lopilato, y las "suricatas", Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, quienes le dieron un toque de color y humor a la noche.