Agustina Fiadino fue galardonada con un Martín Fierro a la mejor labor periodística

Fiadino es periodista de radio y televisión, y se destaca por su cobertura de temas de política y sociedad. El ciclo se destacó por cerrar la programación de Nihuil con una síntesis informativa y de análisis.

El reconocimiento se suma al que ya había recibido en 2023, cuando ganó el Martín Fierro Federal a la mejor labor periodística en televisión.