La periodista Agustina Fiadino se alzó con el Martín Fierro Federal a la mejor labor periodística en radio, por su trabajo en Gracias x el Día, el ciclo de Radio Nihuil. El premio se entregó en la gala que APTRA realizó este sábado en Potrero de los Funes, San Luis.
Otro premio para Radio Nihuil
Agustina Fiadino fue galardonada con un Martín Fierro a la mejor labor periodística
La periodista de Radio Nihuil y El Siete fue distinguida por su trabajo en Gracias x el Día, ciclo que condujo en 2025
Fiadino es periodista de radio y televisión, y se destaca por su cobertura de temas de política y sociedad. El ciclo se destacó por cerrar la programación de Nihuil con una síntesis informativa y de análisis.
El reconocimiento se suma al que ya había recibido en 2023, cuando ganó el Martín Fierro Federal a la mejor labor periodística en televisión.
Grupo América Cuyo logró 10 estatuillas en diferentes rubros, tanto en radio como en televisión.
En pocas palabras
- Agustina Fiadino: Fue galardonada con el Martín Fierro Federal a la Labor Periodística en radio.
- Programa premiado: El ciclo se emitió en Radio Nihuil y fue reconocido por su cobertura de política y sociedad.
- Reconocimiento previo: Fiadino ya había ganado un Martín Fierro Federal en 2023 por su labor en televisión.
Resumen generado por Thinkindot AI