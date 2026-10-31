La quinta fue la vencida para Javier Dellamaggiore. Después de cinco nominaciones por Hora Libre, el periodista y conductor consiguió finalmente el Martín Fierro Federal y celebró el reconocimiento con un agradecimiento especial a su familia, a Grupo América Cuyo y, especialmente, a los oyentes que acompañan el programa.
Voz destacada de Nihuil
Después de cinco nominaciones, Javier Dellamaggiore se alzó con el Martín Fierro Federal
En el momento de recibir el premio, el conductor de Hora Libre agradeció a su familia, a Grupo América Cuyo y, especialmente, a los oyentes
La emoción marcó el momento de la entrega, en una noche especial para la radio y para quienes forman parte de la producción de Hora Libre.
Al recibir la estatuilla, Dellamagiore destacó el acompañamiento de sus seres queridos, el respaldo de Grupo América y el vínculo con la audiencia, protagonista fundamental de cada emisión.
El premio representa un reconocimiento a una trayectoria de trabajo y perseverancia: cinco nominaciones después, el Martín Fierro Federal finalmente llegó para Hora Libre.
En pocas palabras
- Javier Dellamaggiore: Ganó el Martín Fierro Federal en su quinta nominación por Hora Libre.
- Agradecimientos: Destacó el apoyo de su familia, Grupo América y los oyentes.
- Reconocimiento: El premio celebra su perseverancia y el vínculo con la audiencia del programa.
Resumen generado por Thinkindot AI