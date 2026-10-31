En vivo: Grupo América Cuyo ya ganó 5 estatuillas en el Martín Fierro Federal

La transmisión de la ceremonia comenzó con la conducción de Coqui Ramirez y Diego Pérez, y el discurso de apertura del director de Aptra, Luis Ventura.

Los ganadores de Grupo América Cuyo

Oscar Pinco se llevó una estatuilla en los Premios Martín Fierro Federal 2026 por "Pasión por el Vino", el programa de El Siete que pone en valor la cultura vitivinícola y a los protagonistas de la industria. El ciclo se impuso en la categoría Agropecuario y sumó un nuevo reconocimiento para la televisión mendocina

Oscar Pinco y su producción ganaron el Martín Fierro con "Pasión por el Vino" en categoría Agropecuario. Gerardo Tejeda

El Siete sumó otra estatuilla en los Premios Martín Fierro Federal 2026 con Aconcagua, Crónicas de la Cumbre, que se consagró ganador en la categoría Documental. La producción, que retrata la montaña más alta de América y las historias que giran a su alrededor, obtuvo el reconocimiento de APTRA.

Quien recibió el premio fue Daniela Clérici, directora de Operaciones de Grupo América Cuyo, quien agradeció al CEO Alejandro Spinello por haber aceptado la idea -que en un principio parecía imposible- de transmitir desde la cumbre del Aconcagua. Finalmente, pudieron hacerlo durante 50 minutos.

"Ojalá se puedan hacer más producciones como esta en el interior del país", cerró la directora.

Daniela Clérici y el equipo de El Siete recibieron el premio de "Aconcagua, Crónicas de la Cumbre" en categoría documental.

La tercera estatuilla de la noche fue para "Tardes de Remate", el programa de "Los monstruitos y monstruitas", conducido por Ale Ortega en El Siete, ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Interés General. La propuesta, que combina actualidad, entretenimiento y el contacto con la audiencia, se quedó con una de las estatuillas de la televisión federal y sumó otro reconocimiento para la pantalla mendocina.

Ale Ortega y todo el grupo de Tardes de Remate, ganaron el tercer premio para El Siete. Gerardo Tejeda

La cuarta estatuilla de la noche fue para Chory Club, el programa de Renzo “Chory” Occhionero que se emite por FM Brava 94.9, ganó el Martín Fierro Federal 2026 en la categoría Entretenimientos. El ciclo se impuso en una terna que compartía con Datos Random, de Ciudadanos News de Mendoza; La Tarde de WO, de Radio WO de Villa Carlos Paz, y Retrohits 80 x 90, de Play FM Córdoba.

Renzo "Chori" Occhionero ganó la cuarta estatuilla para Grupo América Cuyo, por su programa de FM Brava 94.9 "Chori Club".

El folklore mendocino tuvo su momento de festejo en los Martín Fierro Federal 2026. Locos por la Música, el programa de Radio Nihuil conducido por Pablo Gamba, ganó la estatuilla en la categoría Música Folklórica y se impuso ante El Ovillo, de CUX FM 104.1 de Río Cuarto, y Haciendo Patria, de LRI 434 Radio Dolores.

Un reconocimiento al trabajo de un ciclo que mantiene viva la música de raíz en la radio mendocina.

Pablo Gamba y Sofía Nejis, conductores de Locos por la Música, quienes ganaron un Martín Fierro en la terna de musical en radio. Gerardo Tejeda

Todas las nominaciones del Martín Fierro Federal Para Grupo América Cuyo

Los medios del grupo mendocino se destacan en distintas categorías de televisión y radio, desde noticieros y programas periodísticos hasta propuestas agropecuarias, documentales, musicales y de entretenimiento.

El Siete

Las mujeres de Grupo América Cuyo presentes en la premiación

La televisión mendocina tiene representación en nueve categorías. En Noticiero compite Noticiero Siete Edición Central, mientras que Séptimo Día, el ciclo político conducido por Julián Imazio, está nominado en Periodístico.

En Labor Periodística, el candidato es Sergio Dimaría. Gisela Campos participa en Labor de Animación o Conducción Femenina por Noticiero Siete Edición Central, y Sergio “Tano” Robles está nominado en la categoría masculina por su trabajo en Hola Mendoza Extra y Ovación TV.

La lista se completa con Pasión por el Vino, conducido por Oscar Pinco, en Agropecuario; Aconcagua, Crónicas de la Cumbre, en Documental; Ranchera, en Ficción; y Tardes de Remate, con Ale Ortega, en Interés General.

Radio Nihuil

Radio Nihuil compite en cuatro categorías. Javier Dellamaggiore está nominado en Labor de Animación o Conducción Masculina por Hora Libre, una candidatura que representa la quinta nominación de su trayectoria.

Agustina Fiadino aparece en Labor Periodística por su trabajo en Gracias x el día. El programa también está nominado en Periodístico, mientras que Locos por la Música, conducido por Pablo Gamba, compite en Música Folklórica.

FM Brava y FM Ayer

Toda la elegancia: el diseñador de modas Benito Fernández elogió el look de Chori en la entrega del Martín Fierro Federal Gerardo Tejeda

FM Brava 94.9 tiene una candidatura en Entretenimientos por Chory Club, el programa conducido por Renzo “Chory” Occhionero.

Por su parte, FM Ayer 98.1 participa en Música Pop, Moderna o Jazz con Colección Vinilo, ciclo conducido por Cristian Gambetta.

Todas las ternas de televisión

Las categorías televisivas reúnen producciones de distintas provincias argentinas, con propuestas periodísticas, culturales, documentales, de ficción y entretenimiento.

Agropecuario

De nuestras manos a tu casa — Catamarca Radio y Televisión, Catamarca.

Nuestro Agro Misiones — Canal 12 Multimedios, Misiones.

Pasión por el Vino — El Siete, Mendoza.

Culinario

Cocinando con Megna — Canal 3 Rosario, Televisión Litoral.

Con sabor a Santa Fe — RTS Medios.

Gente necesaria — El Ocho TV, Tucumán.

Cultural Educativo

El Impenetrable TV — Canal 9, Chaco.

Glosa — RTS Radio y Televisión Santafesina.

Raíces Rurales — Multimedio Cooperativa Tío Pujio, Córdoba.

De Servicios

Adultos Activos — Canal 7, Bahía Blanca.

Ida y Vuelta — Canal C Argentina, Córdoba.

Integrándonos — Telesol, San Juan.

Junto a Ellas — El Ocho TV, Tucumán.

Deportivo

Clubes son Amores — RTS.

El Podio — Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero.

Ella al Extremo — Multivisión Federal, Salta.

Documental

Aconcagua, Crónicas de la Cumbre — El Siete, Mendoza.

Osvaldo Pons, Luz y Forma Arquitectura de Vida — El Doce, Córdoba.

Tras un Manto de Neblinas — Canal 10 SRT UNC, Córdoba.

Entretenimientos

Buscando… La Voz del Tango — Canal 7, Bahía Blanca.

Dale Vuelta a la Página — Canal 6 Posadas.

Enredados — Canal Angaú Play, Formosa.

Ficción

Improbable — Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero.

Prosa entre dos Santos — Canal 9 RTR, La Rioja.

Ranchera — El Siete, Mendoza.

Humorístico

Capacci Indemait — Telefe Rosario.

Entre Orcos, Mandriles y Ensobrados — Enterate Play CCC Canal 17, Tucumán.

Humor al Sillón — Canal 12 Córdoba.

Infantil

Cancheritos — ElOnce Paraná.

Chicos en el Aire — San Luis +.

Loquitos por el Futbol — Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero.

Interés General

De 12 a 14 — El Tres Rosario.

Flavia te Ve — Canal C Argentina.

Stylo — Somos Rosario.

Tardes de Remate — El Siete, Mendoza.

Labor de Animación o Conducción Femenina

Carla Minetti — Vive TV Rosario.

Gisela Campos — Noticiero Siete Edición Central, El Siete, Mendoza.

Celina Hernández — Espectacular Celina, Televisión Regional Rosario.

Labor de Animación o Conducción Masculina

Emiliano Pascuarelli — +Noticias Central, San Luis Televisión.

Franco Fatori — Raíces TV, Mendoza.

Marcos Palacio — Una mañana Glam, Canal 10 Catamarca.

Sergio “Tano” Robles — Hola Mendoza Extra y Ovación TV, El Siete, Mendoza.

Labor Periodística

Gabriela Albanesi — Tres poderes, RTS.

José Leonardo Paredes — Canal 2 Caleta Olivia.

Sergio Dimaría — El Siete, Mendoza.

Musical

Musicalizando Salta — NeoxTV.

Rocksariazo TV — Somos Rosario.

Tango en la Bahía — Canal 7, Bahía Blanca.

Noticiero

Cada Día — El Tres Rosario.

Córdoba Noticias — Canal C Argentina.

Noticiero Siete Edición Central — El Siete, Mendoza.

Periodístico

3 Poderes — Canal C Argentina.

El Avispero — Enterate Play, Tucumán.

Séptimo Día — El Siete, Mendoza.

Temas médicos

Adaptados — Canal C Argentina.

ADN Ahora la Discapacidad es Noticia — Somos MDQ, Mar del Plata.

Hablemos de Inclusión — Canal 19, Santa Rosa.

Todos los nominados de radio

La radio también tiene una amplia representación federal, con ciclos de actualidad, cultura, servicios, música, humor y entretenimiento de distintas regiones del país.

Agropecuario

Agenda Rural — FM Sol, Misiones.

Aires de INTA — LU 20 Radio Chubut, Gaiman.

El Campo Tiene la Palabra — FM Centro, Entre Ríos.

Cultural Educativo

Calidad en Vida — Radio Universidad Nacional de Mar del Plata.

El Sonatorio — FM Patagonia Andina, El Bolsón.

El Teatro Digital — FM Master, Somos el Valle, Cipolletti.

De Servicios

Amo Viajar — La Brújula FM, Bahía Blanca.

Apaga la Luz y Verás — FM Patagonia Andina, El Bolsón.

Sin Trámite — MDZ Radio FM, Mendoza.

Deportivo

Juego de Pasiones — LT8 Radio Rosario.

Pelota de Trapo — LRJ 885 104.1 FM CUX, Río Cuarto.

Súper Deportivo Radio — Radio Villa Trinidad, San Guillermo.

Documental

Angelelli, Camino a los 50 Años de Martirio — Multimedios Radio Centro Chamical.

Capioví, el Pueblo Misionero Más Navideño del País — FM Guadalupe y FM Acuario.

Pichuco, el Alma del Bandoneón — Radio Continental Córdoba.

Entretenimientos

Chory Club — FM Brava 94.9, Mendoza.

Datos Random — Ciudadano News, Mendoza.

La Tarde de WO — Radio WO Villa Carlos Paz.

Retrohits 80 x 90 — Play FM Córdoba.

Humorístico

El 22 — Cadena Americana FM 98.3, Mendoza.

Humor Compartido — LT23 Radio San Genaro.

Lo Peor Está por Llegar — AZM Radio Puerto Madryn.

Infantil

Cuentapalabra — Radio Universidad Nacional de Salta.

Figuritas — FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví.

Informativo

Central de Noticias — LT8 Radio Rosario.

Enterate Primero — Enterate Play 90.5, Tucumán.

Informate con Romildo — Cadena Los Ángeles, Chaco.

Mitre Informa Primero — Radio Mitre Rosario.

Interés General

Ahí Vamos — VorterixMDQ, Mar del Plata.

El Primero de la Mañana — LT8 Radio Rosario.

La Tarde de la 100 — La 100 Rosario FM 90.5.

Labor de Animación o Conducción Femenina

Claudia Araujo — Figuritas, FM Ecos.

Eleonora Giura — Vida laboral, FM Líder Centenario.

Gachy Santone — Una tarde perfecta, LT8 Radio Rosario.

Labor de Animación o Conducción Masculina

Chipi Merino — Enterate Primero, Enterate Play 90.5.

Diego Damián Peña — El 22, Back Radio, San Rafael.

Javier Dellamaggiore — Hora Libre, Radio Nihuil, Mendoza.

Labor Periodística

Agustina Fiadino — Gracias x el día, Radio Nihuil.

Germán Dellamónica — Amanecer no es poco, LT9 Radio Santa Fe.

Pablo Molina — Servicio Informativo LV8 Radio Nacional Libertador, Mendoza.

Música Clásica, Ciudadana o Tango

El Festival de las Estrellas — AM Libertad Rosario.

La Hora de Astor — Radio Mitre Mar del Plata.

Tango Vivo — Radio Continental Córdoba.

Música Folklórica

El Ovillo — CUX FM 104.1, Río Cuarto.

Haciendo Patria — LRI 434 Radio Dolores.

Locos por la Música — Radio Nihuil, Mendoza.

Música Pop, Moderna o Jazz

Colección Vinilo — Radio Ayer 98.1.

Costumbres Argentinas — Radio Metropolitana Rosario.

Joven y Gastado — Radio Sonic, Misiones.

Periodístico

Gracias x el Día — Radio Nihuil, Mendoza.

After Office — MDZ FM 105.5, Mendoza.

Enterate Ahora — Enterate Play 90.5, Tucumán.

Temas médicos

Calidad en Vida — Radio Universidad Nacional de Mar del Plata.

Aún es Tiempo de Crecer — FM de la Isla, Río Negro.

La Ciencia del Sexo — Radio Brisas, Mar del Plata.