El Poder Judicial de Mendoza dio a conocer este sábado los resultados de la primera evaluación del concurso de ingreso para el personal administrativo, realizada el pasado jueves 29 de octubre. De un total de más de 30.000 inscriptos, la junta examinadora recepcionó 13.660 exámenes, de los cuales 11.392 aspirantes resultaron aprobados.
Concurso de ingreso al Poder Judicial: aprobaron 11.392 aspirantes el primer examen
Solamente 13.660 rindieron la evaluación del 29 de octubre. Quienes superaron la instancia accederán a la segunda etapa examinadora del 6 de noviembre
Solamente este grupo quedó habilitado para rendir la segunda instancia del certamen que se concretará el próximo viernes 6 de noviembre de forma virtual.
Lo que se busca es cubrir cargos de personal técnico y administrativo en las 4 circunscripciones judiciales de Mendoza. Sólo hay 340 puestos de trabajo.
Más de la mitad de los inscriptos quedaron afuera del concurso
Las autoridades de la Suprema Corte precisaron que más de 15.000 personas registradas no completaron el procedimiento de examen al no descargar los enlaces correspondientes o no seguir las pautas obligatorias.
Al mismo tiempo, dentro del universo de evaluaciones corregidas, 1.173 postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo y resultaron desaprobados.
Desde la Dirección de Recursos Humanos informaron la anulación de exámenes que presentaron irregularidades formales o procedimentales durante la jornada de evaluación virtual.
Descalificaciones por incumplimiento de resolución y fallas de envío
Un grupo de evaluaciones entregadas quedó fuera de cómputo debido a que los exámenes se ejecutaron desde direcciones de correo electrónico no declaradas al momento de la inscripción. Dicha restricción estaba contemplada en la Resolución N° 38.253 de la Dirección de Recursos Humanos, normativa que fue difundida a través de los canales institucionales previos a la prueba.
A su vez, el reporte oficial detalló la situación de los postulantes que completaron el formulario pero omitieron accionar el botón de envío al finalizar la prueba. En estos casos, el sistema no recepcionó los formularios, determinando la eliminación automática de los concursantes en cumplimiento con las bases reglamentarias.
Los aspirantes pueden consultar el padrón definitivo de aprobados y desaprobados en el sitio web institucional del Poder Judicial de Mendoza (jusmendoza.gob.ar), donde también se informarán los horarios y modalidades para la segunda evaluación.
Siguientes instancias de selección
Quienes superen las dos fechas evaluativas de la primera instancia virtual accederán a la segunda etapa del proceso de selección, la cual consistirá en un examen presencial de comprensión lectora.
Las autoridades judiciales precisaron que los horarios, sedes y dinámicas de la etapa presencial se definirán una vez consolidado el número total de postulantes que resulten aprobados en los exámenes de octubre y noviembre.