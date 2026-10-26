El Poder Judicial prevé un 2027 con novedades en el fuero penal juvenil y audiencias por internet

El procurador Alejandro Gullé.

Una sede propia para el nuevo sistema penal juvenil

La Corte prevé remodelar un inmueble propio en calle Chile y trasladar allí al fuero penal juvenil completo: juzgados, cámaras, fiscales y defensores. Actualmente, esos organismos comparten edificio con el fuero de Familia.

Garay aclaró que la aplicación de la nueva normativa ya está en marcha: “El régimen penal juvenil ya se aplica, porque la ley así lo determina”. La obra busca darles a sus operadores un espacio acorde con la especialidad y dejar el edificio actual para el funcionamiento de Familia.

La reorganización acompaña la aplicación de la ley provincial 9.735, que aprobó un Código Procesal Penal Juvenil y estableció organismos especializados, en el marco de la reforma nacional que incorporó al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años.

Consultado por los primeros efectos de esa ampliación, Gullé señaló que hubo un incremento que, hasta el momento, “no es significativo”. Sostuvo que el MPF tiene estructura para responder y que la preparación se realizó junto con el Ministerio de Seguridad.

Como antecedente, Diario UNO informó el 12 de octubre que 11 adolescentes de 14 y 15 años habían quedado bajo medidas judiciales durante los primeros 40 días de vigencia de la norma nacional.

El nuevo Régimen Penal Juvenil traerá modificaciones en el funcionamiento de la Justicia. Imagen ilustrativa.

Audiencias públicas por internet desde el portal judicial

Otro de los desarrollos que la Corte espera aplicar durante 2027 es un sistema unificado de gestión de audiencias. En una primera etapa, buscará ordenar las agendas de los distintos fueros, una dificultad que Garay reconoció en el funcionamiento cotidiano de los tribunales.

La segunda etapa contempla publicar en el portal judicial el listado diario de audiencias y habilitar enlaces para que cualquier persona pueda seguirlas en tiempo real.

La posibilidad alcanzará a las audiencias públicas, con respeto por las restricciones legales. Garay recordó que existen actuaciones reservadas en Familia y en determinados casos penales. El presidente de la Corte estimó que el desarrollo podría estar disponible el próximo año.

Ciberseguridad y consultas "fantasma"

La digitalización también abrió un problema que el presupuesto busca atender con un área específica de ciberseguridad. Según Garay, casi el 95% de la gestión judicial interna y externa se apoya en sistemas en línea, por lo que proteger su funcionamiento pasó a ser una prioridad.

El funcionario contó que se han detectado herramientas de inteligencia artificial que están saturando el sistema a través de consultas masivas. La revisión se hizo después de que colegios de abogados advirtieran sobre la lentitud del portal.

“Hicimos una auditoría y hemos detectado que hay 15 matrículas, o sea, 15 abogados, que no sabemos de qué manera les han dado acceso a mecanismos de IA; y lo que están haciendo es 30 o 40.000 consultas por noche o por mañana. Entonces eso ha sobrepasado la capacidad que tiene el portal, porque no estaba pensado para eso. Un abogado normalmente hace 50, 60 consultas diarias”, destacó el titular de la Corte.

Garay indicó que se está emplazando a los usuarios involucrados y que el tema será abordado con los colegios profesionales.

Una síntesis de los desafíos tecnológicos que afronta la Justicia en Mendoza. Imagen realizada con IA a partir de los datos de esta nota.

Revisión de los códigos procesales y nuevos roles del personal

El presidente de la Corte adelantó que planteará al Poder Ejecutivo una revisión de los códigos procesales, a partir de la experiencia acumulada con las reformas ya aplicadas. Propuso que participen jueces, empleados, funcionarios, abogados y legisladores.

La discusión irá acompañada por cambios en la organización del trabajo y el escalafón. Garay sostuvo que la automatización de tareas liberó tiempo del personal y que los tribunales necesitan empleados cada vez más calificados para tramitar escritos y clasificar las presentaciones dentro de los expedientes.

La digitalización ya tiene antecedentes concretos: la Corte reglamentó un mecanismo automatizado para evaluar el Beneficio de Litigar sin Gastos, que permite acceder a la Justicia a quienes no pueden afrontar los gastos del inicio de un proceso.

Gullé pidió personal para sostener las investigaciones y la atención virtual

En el MPF, Gullé puso el acento en el costo de sostener los organismos técnicos de investigación: el análisis de teléfonos, la genética y el Cuerpo Médico Forense. Explicó que el equipamiento, su mantenimiento y los insumos se pagan en dólares, lo que implica gastos operativos elevados.

"La investigación del delito no es sencilla. Se nutre hoy de mucha tecnología, porque hoy en casi todas las causas se buscan pruebas científicas. Las máquinas que se utilizan en esos procesos no trabajan solas, sino con personas que las guían y analizan la información. Es decir que necesitamos personal que opere todo esto y pueda ayudar al fiscal", desarrolló el procurador.

En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar alrededor de 130 personas para toda la provincia, de manera escalonada durante 2 años. Según describió, la falta de personal limita a media jornada el funcionamiento de oficinas fiscales de la Segunda y la Cuarta Circunscripción Judicial.

Gullé explicó que en un año se recibieron más de 90.000 ingresos (denuncias) en Mendoza, la mayoría a través de plataformas virtuales. Resaltó, además, que el personal con el que cuenta para procesar todo eso es bastante escaso.

La atención digital es otro de los puntos que busca reforzar. De acuerdo con el procurador, el 85% de las causas que ingresan al MPF lo hace de manera virtual, a través de los canales habilitados para las denuncias. Ese flujo es sostenido por una oficina fiscal virtual de 20 personas.

Gullé vinculó el pedido de refuerzos con la continuidad de la unidad fiscal de flagrancia, cuya creación había anticipado Diario UNO cuando se discutía la reforma para los casos de personas sorprendidas durante un delito.

Según su balance, en unos 3 meses y medio esa unidad obtuvo condenas para entre 370 y 380 personas, de las cuales unas 270 estaban alojadas en el penal. El procurador precisó que la estructura se armó con personal reasignado desde otras unidades fiscales.

Las obras previstas y la inauguración del Polo Judicial de Tunuyán

El plan edilicio presentado por Garay contempla $5.900 millones. Además de la sede penal juvenil en calle Chile, incluye la remodelación del Juzgado de Familia de Maipú, con una inversión superior a $1.200 millones.

Para el 17 de diciembre de 2026, el titular de la Corte anunció la inauguración del Polo Judicial de Tunuyán, de más de 5.000 metros cuadrados. La continuidad de esa obra había sido garantizada por Garay durante la discusión del presupuesto 2026.

También están en preparación los proyectos de nuevos polos en General Alvear y Lavalle. Garay indicó que se terminan los trabajos técnicos y que el objetivo es comenzar las obras en 2027, si las condiciones lo permiten.

La exposición de Garay y Gullé se sumó a las que vienen haciendo otras autoridades de la provincia frente a los legisladores, de cara a la votación del Presupuesto prevista para noviembre.