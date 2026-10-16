Ingreso al Poder Judicial: cuándo son los primeros exámenes para más de 30.000 anotados

Las primeras fechas de exámenes para entrar al Poder Judicial se conocerán la semana que viene.

Mientras esperan el cronograma, los aspirantes ya pueden consultar, descargar y empezar a estudiar el material publicado en la página oficial del Poder Judicial. Pero atención: esa bibliografía no se utilizará en los primeros exámenes, que serán virtuales, ni en la prueba de comprensión lectora, sino recién en la tercera instancia eliminatoria, correspondiente a la evaluación de conocimientos específicos sobre la Justicia.

Cómo serán los primeros exámenes para ingresar al Poder Judicial

La primera instancia evaluativa tendrá dos jornadas virtuales, obligatorias y eliminatorias. En cada una, los aspirantes deberán visualizar un video institucional subtitulado y después responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple sobre el contenido.

De acuerdo con las condiciones publicadas por la Suprema Corte, los videos estarán disponibles durante 30 o 40 minutos y los participantes tendrán 15 minutos para responder y enviar cada cuestionario, una vez habilitado.

Las dos jornadas se realizarán en fechas diferentes y ambas deberán ser aprobadas para continuar en el concurso.

El cronograma con los días y horarios será comunicado por el sitio oficial del concurso y al correo electrónico informado por cada aspirante en el formulario de inscripción.

Qué exámenes siguen después de las pruebas virtuales

Quienes superen las dos evaluaciones virtuales deberán rendir un examen presencial de comprensión lectora. La prueba consistirá en leer un texto y responder 10 preguntas de opción múltiple relacionadas con su contenido, en 30 minutos.

La cantidad de personas que llegue a esa instancia será determinante para organizar la evaluación: en función de cuántos aspirantes queden, se definirán el lugar y la fecha para disponer de las instalaciones necesarias.

Solo quienes pasen esa instancia, llegarán al examen de conocimientos específicos, que se rendirá con el material de estudio disponible en la web. Esa prueba, también presencial, constará de 50 preguntas de opción múltiple.

La bibliografía está organizada en un índice y cinco módulos: organización del Estado, Poder Judicial de Mendoza, derechos humanos, violencia de género y atención para un servicio de justicia.

Con los aprobados, se formará el orden de mérito que se seguirá para convocar a los aspirantes a los exámenes psicofísicos correspondientes.

El objetivo es terminar el concurso antes de fin de año

La intención de las autoridades es completar el proceso evaluatorio y publicar el orden de mérito antes de que termine 2026. Sin embargo, ese objetivo dependerá de la cantidad de aspirantes que vaya aprobando cada instancia.

El concurso corresponde a cargos de la categoría Personal Técnico y Administrativo, Clase 13, para el puesto de Oficial de Tercera, con destinos en tribunales, juzgados y otras dependencias de las 4 circunscripciones judiciales de Mendoza.

Según la información publicada por la Suprema Corte, el sueldo mensual de referencia para el cargo era de $960.000 en septiembre de 2026, sin adicionales personales.