Concurso Poder Judicial: cuál es el sueldo de los ingresantes y cómo anotarse

Cuánto se trabaja en el Poder Judicial

Los puestos que forman parte de este concurso tienen una jornada laboral de 6 horas diarias.

La convocatoria contempla dos turnos posibles: de 7.30 a 13.30 o de 14 a 20.

El horario y la dependencia en la que trabajará cada ingresante serán determinados por la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Los 340 puestos se distribuyen entre las cuatro circunscripciones judiciales:

Primera Circunscripción (Gran Mendoza): 200 puestos.

200 puestos. Segunda Circunscripción (Sur): 90 puestos.

90 puestos. Tercera Circunscripción (Este): 30 puestos.

30 puestos. Cuarta Circunscripción (Valle de Uco): 20 puestos.

Cuándo es la inscripción al concurso Poder Judicial

La inscripción para el concurso de ingreso al Poder Judicial comenzará el lunes 5 de octubre de 2026 a las 10 y finalizará el viernes 9 de octubre a las 23.59.

El trámite será completamente digital y se realizará a través de la página de la Suprema Corte.

El concurso está abierto a personas que tengan 18 años, sean argentinas o residentes permanentes y cuenten con secundario o polimodal completo, entre otros requisitos.

El material de estudio y los contenidos temáticos estarán disponibles desde el 12 de octubre en la página oficial del Poder Judicial.

Cómo entrar al Poder Judicial

La convocatoria establece un proceso de selección con 4 etapas eliminatorias. Los aspirantes deben superar una primera instancia virtual, un examen de comprensión lectora, una evaluación de conocimientos específicos y, finalmente, según los cupos disponibles y el orden de mérito, el examen psicofísico.

La nómina de aspirantes –los que aprueben las instancias teóricas- tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer ingresante apto y podrá extenderse por un año más.

La letra chica de los requisitos para entrar al Poder Judicial

Además de tener 18 años, ser argentino o residente permanente y contar con el secundario completo, el concurso de ingreso al Poder Judicial tiene otros requisitos que los aspirantes deben tener en cuenta.

Uno de ellos está relacionado con el domicilio. Al momento de tomar el cargo, el ingresante deberá residir a menos de 100 kilómetros de la sede laboral para la que se anotó y deberá acreditar ese domicilio con el DNI actualizado.

El requisito de residencia no debe cumplirse necesariamente al momento de rendir los exámenes, pero sí cuando la persona sea propuesta para ocupar el cargo.

Además, la Acordada N° 32.748 de la Suprema Corte también establece una serie de impedimentos para participar o ser designado.

Quedan excluidas las personas que:

No cumplan con alguno de los requisitos establecidos para la inscripción.

No reúnan los requisitos legales para ocupar el cargo o estén alcanzadas por alguna causal de inhabilitación prevista por ley.

Tengan una condena penal firme por un delito doloso, mientras no hayan transcurrido los plazos de caducidad establecidos por el artículo 51 del Código Penal.

Hayan sido separadas de un empleo público por mal desempeño mediante un acto administrativo firme.

Gocen de algún beneficio jubilatorio.

Figuren en el Registro de Deudores Alimentarios.

Estén alcanzadas por alguna de las causales previstas en el artículo 11 del Decreto Ley 560/73, que regula el Estatuto del Empleado Público de Mendoza.

Se encuentren en situación de quiebra declarada judicialmente mediante sentencia firme.

La Suprema Corte también se reserva la posibilidad de verificar los datos declarados durante el concurso y solicitar la documentación que respalde la información presentada por cada aspirante.