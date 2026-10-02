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Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 10 años

Un niño de 10 años, que cursa 5º grado y se encuentra incluido en espacios terapéuticos, espera en Mendoza la oportunidad de integrarse a un proyecto familiar y construir su hogar

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "J" (Inicial de su primer nombre) de 10 (diez) años.

"J" es afectuoso, alegre y logra participar de juegos colectivos y realizar las actividades de la vida diaria sin apoyo. Tiene buena adaptación con los pares y con los adultos, esto mismo se traslada a la escuela. Actualmente cursa 5° grado. Asimismo, es respetuoso con adultos y pares. Es un niño que presenta vitalidad y energía, en ocasiones siendo necesaria la presencia de un adulto que lo ayude. Su actitud en estas situaciones es receptiva luego presenta capacidad de reflexión y se dispone al diálogo. Se encuentra incluido en espacios terapéuticos de salud con muy buenos resultados. Disfruta de compartir y charlar con los demás, además le gusta el futbol, las figuritas y pintar. Reconoce sus emociones y es muy expresivo. Le gusta dar abrazos y ante situaciones de enojo se larga a llorar. Disfruta de los paseos y salidas al aire libre.

"J" necesita de un proyecto familiar, que sostenga su niñez y construya junto a él una familia. Actualmente reside en un hogar de Mendoza y no sostiene vinculaciones con su familia de origen. Su mayor deseo es tener una familia que lo cuide y lo acompañe en su desarrollo. Aquellas personas que deseen saber más de los gustos y necesidades de "J"; pueden contactarse a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Convocatoria judicial: se busca familia adoptiva para "J", un niño de 10 años en Mendoza.
  • Perfil del niño: es alegre, participativo, respetuoso y se encuentra en tratamiento de salud con buenos resultados.
  • Contacto para adopción: interesados en conocer más sobre "J" pueden comunicarse vía email o WhatsApp.
Resumen generado por Thinkindot AI

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