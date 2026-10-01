En virtud de lo ordenado por Gejuaf Godoy Cruz de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas, que quieran vincularse con un adolescente de 17 años de edad. La inicial de su nombre comienza con la letra "L".
Adopciones en Mendoza: buscan familia para un adolescente de 17 años
“L”, un adolescente de 17 años, afectuoso y participativo, que disfruta de actividades al aire libre y la cocina, espera ser adoptado por una familia que lo acompañe en sus terapias
"L" es un adolescente participativo y afectuoso. Disfruta de realizar salidas y actividades al aire libre como así también de cocinar. Le gustan mucho los animales, como perros, gatos y conejos.
Se encuentra asistiendo a un centro de día en la mañana y a talleres algunas tardes. Cuenta con abordaje en salud mental a fin de poder elaborar aspectos de su historia y relacionarse de manera positiva.
"L" necesita formar parte de una familia, que con cariño y paciencia pueda responder a sus necesidades, acompañarlo a sus terapias, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él. Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al mail [email protected] o al WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria judicial: se busca familia para un adolescente de 17 años, inicial "L".
- Perfil del adolescente: participativo, afectuoso, le gustan las salidas, actividades al aire libre, animales y cocinar.
- Contacto para adoptar: interesados deben comunicarse vía mail a [email protected] o WhatsApp al 2616799541.