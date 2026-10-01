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Adopciones en Mendoza: buscan familia para un adolescente de 17 años

“L”, un adolescente de 17 años, afectuoso y participativo, que disfruta de actividades al aire libre y la cocina, espera ser adoptado por una familia que lo acompañe en sus terapias

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por Gejuaf Godoy Cruz de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas, que quieran vincularse con un adolescente de 17 años de edad. La inicial de su nombre comienza con la letra "L".

"L" es un adolescente participativo y afectuoso. Disfruta de realizar salidas y actividades al aire libre como así también de cocinar. Le gustan mucho los animales, como perros, gatos y conejos.

Se encuentra asistiendo a un centro de día en la mañana y a talleres algunas tardes. Cuenta con abordaje en salud mental a fin de poder elaborar aspectos de su historia y relacionarse de manera positiva.

"L" necesita formar parte de una familia, que con cariño y paciencia pueda responder a sus necesidades, acompañarlo a sus terapias, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él. Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al mail [email protected] o al WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Convocatoria judicial: se busca familia para un adolescente de 17 años, inicial "L".
  • Perfil del adolescente: participativo, afectuoso, le gustan las salidas, actividades al aire libre, animales y cocinar.
  • Contacto para adoptar: interesados deben comunicarse vía mail a [email protected] o WhatsApp al 2616799541.
Resumen generado por Thinkindot AI

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