Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedidos de adopción

Adopciones en Mendoza: buscan familia para dos hermanas de 15 y 16 años

ML, de 16 años, y M, de 15, esperan con ilusión ser parte de una familia adoptiva en Mendoza. Ambas comparten gustos por la música, el baile y expresan su deseo de una familia que las escuche

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con dos hermanas, a quienes llamaremos “ML”, 16 años y “M” de 15 años.

Al conocer a “ML” lo primero que llama la atención es la madurez y conocimiento con el que dialoga respecto de su historia, se predispone a escuchar y se mantiene atenta durante las conversaciones. Se define como una persona vergonzosa, obediente pero que sabe lo que quiere y “en el fondo sensible”. Respecto de sus gustos e intereses manifiesta que le gusta bailar y escuchar música: Gonzalo Nahuel, RKT y BTS, ver partidos de básquet y videos en red social Tik Tok, practicar manicura (se encuentra realizando un curso de ello), pintar y dibujar, actividad que le agrada por ser compartida con su hermana. También comenta que le gusta comer asado y que prefiere la comida salada antes que la dulce. Cuando menciona sus deseos expresa que su sueño es ir a un recital de BTS. Se encuentra cursando 1er año, refiriendo que le gusta ir a la escuela y que le va muy bien en la materia matemática.

M. es una niña tímida y alegre, que vive en un hogar en el que tiene varias amigas. Comparte los fines de semana junto a su hermana. Ello les ha permitido disfrutar de lindos momentos y empezar a aprender que hay distintas maneras de crecer en familia. En lo recreativo le gusta escuchar música, bailar y pintar. Sus animales favoritos son los perros y los gatos. Sus comidas preferidas son las milanesas con puré, las salchichas y las papas. Disfruta mucho de ver películas e ir al shopping. En lo educativo luego de haber finalizado exitosamente su ciclo primario actualmente cursa en una Escuela de Formación Integral. En lo referido a la salud, asiste a diversos controles con resultados muy positivos.

Cuando ambas hermanas se imaginan siendo parte de una familia lo hacen pensando en “ una familia con la que podamos salir juntas, que nos llevaran a la cancha, con quien podamos compartir. Escucharlos y que nos escuchen.”

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/as en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Buscan familia: dos hermanas de 15 y 16 años esperan ser adoptadas en Mendoza.
  • Gustos compartidos: disfrutan de la música, el baile, pintar y pasar tiempo juntas.
  • Deseo familiar: anhelan una familia que las escuche y pueda compartir actividades con ellas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar