Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con dos hermanas, a quienes llamaremos “ML”, 16 años y “M” de 15 años.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para dos hermanas de 15 y 16 años
ML, de 16 años, y M, de 15, esperan con ilusión ser parte de una familia adoptiva en Mendoza. Ambas comparten gustos por la música, el baile y expresan su deseo de una familia que las escuche
Al conocer a “ML” lo primero que llama la atención es la madurez y conocimiento con el que dialoga respecto de su historia, se predispone a escuchar y se mantiene atenta durante las conversaciones. Se define como una persona vergonzosa, obediente pero que sabe lo que quiere y “en el fondo sensible”. Respecto de sus gustos e intereses manifiesta que le gusta bailar y escuchar música: Gonzalo Nahuel, RKT y BTS, ver partidos de básquet y videos en red social Tik Tok, practicar manicura (se encuentra realizando un curso de ello), pintar y dibujar, actividad que le agrada por ser compartida con su hermana. También comenta que le gusta comer asado y que prefiere la comida salada antes que la dulce. Cuando menciona sus deseos expresa que su sueño es ir a un recital de BTS. Se encuentra cursando 1er año, refiriendo que le gusta ir a la escuela y que le va muy bien en la materia matemática.
M. es una niña tímida y alegre, que vive en un hogar en el que tiene varias amigas. Comparte los fines de semana junto a su hermana. Ello les ha permitido disfrutar de lindos momentos y empezar a aprender que hay distintas maneras de crecer en familia. En lo recreativo le gusta escuchar música, bailar y pintar. Sus animales favoritos son los perros y los gatos. Sus comidas preferidas son las milanesas con puré, las salchichas y las papas. Disfruta mucho de ver películas e ir al shopping. En lo educativo luego de haber finalizado exitosamente su ciclo primario actualmente cursa en una Escuela de Formación Integral. En lo referido a la salud, asiste a diversos controles con resultados muy positivos.
Cuando ambas hermanas se imaginan siendo parte de una familia lo hacen pensando en “ una familia con la que podamos salir juntas, que nos llevaran a la cancha, con quien podamos compartir. Escucharlos y que nos escuchen.”
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/as en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Buscan familia: dos hermanas de 15 y 16 años esperan ser adoptadas en Mendoza.
- Gustos compartidos: disfrutan de la música, el baile, pintar y pasar tiempo juntas.
- Deseo familiar: anhelan una familia que las escuche y pueda compartir actividades con ellas.