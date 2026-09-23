Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 10 años con energía contagiosa

Se caracteriza por su sonrisa y alegría contagiosa. Se trata de un niño que presenta vitalidad y energía. Es un niño al que le gusta jugar con otros y mirar videos de YouTube. Disfruta de actividades que realiza en el Hogar como fútbol, teatro y folklore. Además, le encanta salir de paseo, y se muestra enérgico con las actividades a realizar.

Tienen padrinos institucionales, con quienes ha construido un vínculo afectivo y quienes lo acompañan en la espera de la llega de su familia. Se muestra ansioso ante la llegada de su Familia. Es niño afectivo, cariñoso que sabe reconocer sus emociones y expresarlas. Si bien tiene un grupo grande de hermanos, mantiene contacto frecuente con una de ellas, por lo que requieren que adultos acompañen estos encuentros.