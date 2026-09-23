Por recibida solicitud de convocatoria pública del RPA y atento constancias de autos: CONVOCAR a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “T”, que es un niño que tiene 10 años y se encuentra albergado en el presente Hogar desde el año 2024.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 10 años con energía contagiosa
El Juzgado de Familia de Mendoza convoca a quienes deseen adoptar a "T", un alegre niño de 10 años que espera su hogar desde 2024
Se caracteriza por su sonrisa y alegría contagiosa. Se trata de un niño que presenta vitalidad y energía. Es un niño al que le gusta jugar con otros y mirar videos de YouTube. Disfruta de actividades que realiza en el Hogar como fútbol, teatro y folklore. Además, le encanta salir de paseo, y se muestra enérgico con las actividades a realizar.
Tienen padrinos institucionales, con quienes ha construido un vínculo afectivo y quienes lo acompañan en la espera de la llega de su familia. Se muestra ansioso ante la llegada de su Familia. Es niño afectivo, cariñoso que sabe reconocer sus emociones y expresarlas. Si bien tiene un grupo grande de hermanos, mantiene contacto frecuente con una de ellas, por lo que requieren que adultos acompañen estos encuentros.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Buscan familia: el Juzgado de Familia de Mendoza convoca a adoptar a "T", un niño de 10 años enérgico y afectuoso.
- Características: "T" se destaca por su alegría contagiosa, vitalidad y disfrute de actividades como fútbol, teatro y folklore.
- Contacto: interesados en conformar su familia pueden comunicarse vía mail a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.