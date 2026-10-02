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Tecnicatura en Producción de Cannabis, la nueva carrera en Mendoza

La DGE aprobó la Tecnicatura en Producción de Cannabis y Cáñamo. Formarán técnicos para el cultivo medicinal e industrial

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La Dirección General de Escuelas firmó la resolución que convierte al cultivo de cannabis en una carrera técnica oficial.

La Dirección General de Escuelas firmó la resolución que convierte al cultivo de cannabis en una carrera técnica oficial.

Una medida oficial acaba de encender el debate en el ámbito educativo y productivo de la provincia. A través de una resolución firmada por la Dirección General de Escuelas, Mendoza aprobó formalmente la creación de una nueva carrera superior pública: la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo. De esta manera, lo que durante décadas perteneció al terreno de lo prohibido y al circuito clandestino, pasa a dictarse en las aulas de nivel terciario con aval del Estado.

La norma formaliza una propuesta para capacitar a profesionales en el manejo agronómico, genético y comercial de la planta de cannabis. Según el texto provincial, la iniciativa busca responder a las demandas de un mercado en expansión que exige personal capacitado para el cultivo medicinal, industrial y la investigación científica, bajo estrictos estándares de control y trazabilidad.

Los alumnos aprenderán desde secretos genéticos y métodos de siembra hasta el control de plagas y nutrición vegetal.

Los alumnos aprenderán desde secretos genéticos y métodos de siembra hasta el control de plagas y nutrición vegetal.

Qué se estudia en la Tecnicatura en Producción de Cannabis y Cáñamo

Lejos de tratarse de un simple curso informal, la carrera exige una formación técnica de nivel superior. Los estudiantes aprenderán sobre genética vegetal, métodos de propagación, tecnologías de cultivo tanto a campo abierto como en ambientes 100% controlados, y el uso eficiente del agua y los nutrientes.

Además, el plan de estudios contempla materias vinculadas a la calidad, la sustentabilidad ambiental y el marco legal vigente. Para recibirse, los futuros técnicos deberán cumplir con un esquema estricto de prácticas profesionalizantes y presentar un trabajo final integrador, garantizando que sepan operar bajo las normas sanitarias que exige la ley.

Las clases incluirán prácticas en laboratorios e instalaciones con tecnología para medir el rendimiento de la producción.

Las clases incluirán prácticas en laboratorios e instalaciones con tecnología para medir el rendimiento de la producción.

Polémica y autorización para dictarla

La medida marca un precedente histórico en el sistema educativo mendocino. Si bien la provincia ya contaba con antecedentes de capacitaciones cortas como la de "Encargado consciente de cultivo", esta resolución eleva el estatus académico de la actividad a un título terciario completo.

El plan de estudios abarca tanto la producción a campo abierto como el manejo en ambientes cerrados y automatizados.

El plan de estudios abarca tanto la producción a campo abierto como el manejo en ambientes cerrados y automatizados.

Para que las instituciones puedan empezar a dictar la carrera y abrir inscripciones, deberán solicitar una autorización previa a la Dirección de Educación Superior. En tanto, las autoridades provinciales iniciarán las gestiones ante el Ministerio de Educación de la Nación para otorgarle validez legal en todo el territorio argentino.

En pocas palabras

  • Aprobación de carrera: la DGE aprobó la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo.
  • Capacitación profesional: formará técnicos en manejo agronómico, genético y comercial para el cultivo medicinal e industrial.
  • Requisitos académicos: la carrera de nivel superior incluirá genética, cultivo controlado y marco legal.
Resumen generado por Thinkindot AI

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