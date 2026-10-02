Tecnicatura en Producción de Cannabis, la nueva carrera en Mendoza

Además, el plan de estudios contempla materias vinculadas a la calidad, la sustentabilidad ambiental y el marco legal vigente. Para recibirse, los futuros técnicos deberán cumplir con un esquema estricto de prácticas profesionalizantes y presentar un trabajo final integrador, garantizando que sepan operar bajo las normas sanitarias que exige la ley.

Las clases incluirán prácticas en laboratorios e instalaciones con tecnología para medir el rendimiento de la producción.

Polémica y autorización para dictarla

La medida marca un precedente histórico en el sistema educativo mendocino. Si bien la provincia ya contaba con antecedentes de capacitaciones cortas como la de "Encargado consciente de cultivo", esta resolución eleva el estatus académico de la actividad a un título terciario completo.

El plan de estudios abarca tanto la producción a campo abierto como el manejo en ambientes cerrados y automatizados.

Para que las instituciones puedan empezar a dictar la carrera y abrir inscripciones, deberán solicitar una autorización previa a la Dirección de Educación Superior. En tanto, las autoridades provinciales iniciarán las gestiones ante el Ministerio de Educación de la Nación para otorgarle validez legal en todo el territorio argentino.