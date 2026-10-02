Tecnicatura en Producción de Cannabis, la nueva carrera en Mendoza

Una medida oficial acaba de encender el debate en el ámbito educativo y productivo de la provincia. A través de una resolución firmada por la Dirección General de Escuelas, Mendoza aprobó formalmente la creación de una nueva carrera superior pública: la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo. De esta manera, lo que durante décadas perteneció al terreno de lo prohibido y al circuito clandestino, pasa a dictarse en las aulas de nivel terciario con aval del Estado.
La norma formaliza una propuesta para capacitar a profesionales en el manejo agronómico, genético y comercial de la planta de cannabis. Según el texto provincial, la iniciativa busca responder a las demandas de un mercado en expansión que exige personal capacitado para el cultivo medicinal, industrial y la investigación científica, bajo estrictos estándares de control y trazabilidad.
Qué se estudia en la Tecnicatura en Producción de Cannabis y Cáñamo
Lejos de tratarse de un simple curso informal, la carrera exige una formación técnica de nivel superior. Los estudiantes aprenderán sobre genética vegetal, métodos de propagación, tecnologías de cultivo tanto a campo abierto como en ambientes 100% controlados, y el uso eficiente del agua y los nutrientes.
Además, el plan de estudios contempla materias vinculadas a la calidad, la sustentabilidad ambiental y el marco legal vigente. Para recibirse, los futuros técnicos deberán cumplir con un esquema estricto de prácticas profesionalizantes y presentar un trabajo final integrador, garantizando que sepan operar bajo las normas sanitarias que exige la ley.
Polémica y autorización para dictarla
La medida marca un precedente histórico en el sistema educativo mendocino. Si bien la provincia ya contaba con antecedentes de capacitaciones cortas como la de "Encargado consciente de cultivo", esta resolución eleva el estatus académico de la actividad a un título terciario completo.
Para que las instituciones puedan empezar a dictar la carrera y abrir inscripciones, deberán solicitar una autorización previa a la Dirección de Educación Superior. En tanto, las autoridades provinciales iniciarán las gestiones ante el Ministerio de Educación de la Nación para otorgarle validez legal en todo el territorio argentino.
En pocas palabras
- Aprobación de carrera: la DGE aprobó la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo.
- Capacitación profesional: formará técnicos en manejo agronómico, genético y comercial para el cultivo medicinal e industrial.
- Requisitos académicos: la carrera de nivel superior incluirá genética, cultivo controlado y marco legal.