Perro escapó de su casa buscando el amor, encontró la muerte: vecino lo mató de un disparo

El ataque causó la muerte instantánea de la mascota. El accionar del individuo generó peligro extremo para los transeúntes, ya que ocurrió a las 6.20 de la mañana en una zona con alta circulación. Daiana, la cuidadora del animal, exigió justicia ante las autoridades policiales de la Subcomisaría Costanera Sur.

El asesino del perro, detenido

Tras formalizar la denuncia penal, la Justicia provincial ordenó el arresto del implicado. El abogado querellante Horacio Aníbal Patto solicitó la detención basándose en la Ley Nacional 14.346 por maltrato animal. La fiscal Celia Inés Mussi analizó las pruebas disponibles para autorizar el procedimiento judicial.