Perro escapó de su casa buscando el amor, encontró la muerte: vecino lo mató de un disparo

Un perro mestizo llamado Chiquito fue asesinado a escopetazos en el barrio La Católica, en Santiago del Estero. El animal salió a la vereda de la calle Julio Marcos durante la mañana del miércoles, atraído por una perra en celo. Allí, un agresor de apellido Chaparro efectuó un disparo letal desde su garaje.
El ataque causó la muerte instantánea de la mascota. El accionar del individuo generó peligro extremo para los transeúntes, ya que ocurrió a las 6.20 de la mañana en una zona con alta circulación. Daiana, la cuidadora del animal, exigió justicia ante las autoridades policiales de la Subcomisaría Costanera Sur.
El asesino del perro, detenido
Tras formalizar la denuncia penal, la Justicia provincial ordenó el arresto del implicado. El abogado querellante Horacio Aníbal Patto solicitó la detención basándose en la Ley Nacional 14.346 por maltrato animal. La fiscal Celia Inés Mussi analizó las pruebas disponibles para autorizar el procedimiento judicial.
Un fuerte despliegue policial culminó con la captura del vecino acusado durante la mañana del viernes. Los efectivos trasladaron al hombre desde su domicilio hasta la sede policial correspondiente. El detenido enfrentará cargos penales en las próximas horas por su brutal ataque.