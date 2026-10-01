Vecinos mataron a un perro pitbull a puñaladas para salvar a una anciana de un brutal ataque

La Policía de Córdoba investiga el ataque del perro pitbull. Foto Policía de Córdoba

Las consecuencias del ataque del perro pitbull

Ante esta situación, se solicitó la presencia de un servicio de emergencias, cuyo personal asistió a la damnificada y constató lesiones compatibles con mordeduras de perro y una fractura de fémur.

La víctima del ataque fue trasladada al Hospital de Unquillo para recibir atención médica y quedó internada en ese nosocomio.

El perro que produjo el ataque era de raza pitbull. Imagen ilustrativa.

Durante el procedimiento, los profesionales de emergencias también asistieron a otra mujer de 72 años, quien presentaba una herida cortante en una de las manos, por lo que también fue trasladada para su atención.

En el lugar, los efectivos observaron además un can de raza pitbull sin vida con heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo. Por ese motivo es que la reconstrucción apunta a que los vecinos apuñalaron al perro para lograr salvar la vida de la mujer que estaba siendo atacada.

De todas formas, fuentes judiciales detallaron que las circunstancias en las que se produjo el episodio que protagonizó el perro pitbull son materia de investigación. Sobre todo, en busca de determinar quién es el dueño del animal, por qué motivo estaba suelto y si tenía antecedentes de otros hechos agresivos.