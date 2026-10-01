Una mujer de 82 años fue atacada por un perro de raza pitbull en la localidad cordobesa de Villa Allende y como consecuencia de las heridas recibidas sufrió una fractura de fémur.
Vecinos mataron a un perro pitbull a puñaladas para salvar a una anciana de un brutal ataque
Una mujer de 82 años fue atacada por el pitbull y sufrió una fractura de fémur por lo que debió ser hospitalizada
Según comunicaron fuentes vinculadas al caso, personal de la Policía de Córdoba arribó al domicilio de la víctima, ubicado en la Barcelona 1723, del barrio Lomas Sur, donde encontró a esta jubilada tendida en el suelo.
La mujer tenía una importante herida en el miembro inferior derecho. De acuerdo con lo manifestado por un vecino que presenció lo ocurrido y se lo relató al personal policial, la mujer habría sido atacada por un perro de raza pitbull.
Las consecuencias del ataque del perro pitbull
Ante esta situación, se solicitó la presencia de un servicio de emergencias, cuyo personal asistió a la damnificada y constató lesiones compatibles con mordeduras de perro y una fractura de fémur.
La víctima del ataque fue trasladada al Hospital de Unquillo para recibir atención médica y quedó internada en ese nosocomio.
Durante el procedimiento, los profesionales de emergencias también asistieron a otra mujer de 72 años, quien presentaba una herida cortante en una de las manos, por lo que también fue trasladada para su atención.
En el lugar, los efectivos observaron además un can de raza pitbull sin vida con heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo. Por ese motivo es que la reconstrucción apunta a que los vecinos apuñalaron al perro para lograr salvar la vida de la mujer que estaba siendo atacada.
De todas formas, fuentes judiciales detallaron que las circunstancias en las que se produjo el episodio que protagonizó el perro pitbull son materia de investigación. Sobre todo, en busca de determinar quién es el dueño del animal, por qué motivo estaba suelto y si tenía antecedentes de otros hechos agresivos.
En pocas palabras
- Anciana atacada: una mujer de 82 años fue atacada por un pitbull en Villa Allende.
- Lesiones graves: sufrió una fractura de fémur y mordeduras, requiriendo hospitalización.
- Perro fallecido: el animal murió en el lugar a causa de heridas cortantes.