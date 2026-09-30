Un pitbull atacó a dos jubiladas y les provocó graves heridas: luego acuchillaron al perro hasta matarlo

Otra mujer resultó herida durante el ataque del pitbull

Los profesionales también atendieron a una mujer de 72 años, quien presentaba una lesión cortante en una de sus manos. Fue trasladada para recibir atención médica.

Pitbull, la raza de perro que es noticia solo cuando ataca a personas. Imagen ilustrativa.

Mientras se desarrollaba el operativo, los policías encontraron al pitbull sin vida dentro del lugar. El animal presentaba heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cómo se produjeron esas lesiones ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del perro. El episodio permanece bajo investigación.

Según informó InfoVillaAllende, el mismo animal ya había protagonizado otro ataque en mayo de 2024. En aquella oportunidad, había embestido a una vecina de 60 años y también había mordido a su propio dueño.

Después de ese episodio, la Justicia había dispuesto que el perro fuera restituido a sus propietarios.