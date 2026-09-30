Un pitbull atacó a dos mujeres en Villa Allende, Córdoba, y una de ellas, de 82 años, sufrió una fractura de fémur y debió recibir asistencia médica. El perro fue encontrado muerto en el lugar, con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.
Un pitbull atacó a dos jubiladas y les provocó graves heridas: luego acuchillaron al perro hasta matarlo
Una mujer de 82 años fue atacada por un pitbull y sufrió una fractura de fémur. Otra mujer de 72 años también resultó herida
El episodio ocurrió el martes en una vivienda ubicada sobre Barcelona al 1723, en el barrio Lomas Sur. Tras recibir un alerta, efectivos policiales llegaron al domicilio y encontraron a la mujer de 82 años tendida en el suelo y con importantes lesiones en una de sus piernas.
De acuerdo con el relato de un vecino, la jubilada había sido atacada por el perro. Un servicio de emergencias constató heridas compatibles con mordeduras y una fractura de fémur en la pierna derecha.
Otra mujer resultó herida durante el ataque del pitbull
Los profesionales también atendieron a una mujer de 72 años, quien presentaba una lesión cortante en una de sus manos. Fue trasladada para recibir atención médica.
Mientras se desarrollaba el operativo, los policías encontraron al pitbull sin vida dentro del lugar. El animal presentaba heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo.
Hasta el momento, no se informó oficialmente cómo se produjeron esas lesiones ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del perro. El episodio permanece bajo investigación.
Según informó InfoVillaAllende, el mismo animal ya había protagonizado otro ataque en mayo de 2024. En aquella oportunidad, había embestido a una vecina de 60 años y también había mordido a su propio dueño.
Después de ese episodio, la Justicia había dispuesto que el perro fuera restituido a sus propietarios.
En pocas palabras
- Pitbull atacó a dos jubiladas en Villa Allende, Córdoba, provocando graves heridas.
- Una mujer de 82 años sufrió fractura de fémur; otra de 72 resultó herida en una mano.
- El perro fue hallado muerto en la escena con aparentes heridas cortantes.