Hace 2 años, un informe de un organismo internacional llegó a manos de la Justicia local. Google había detectado que un usuario localizado en Mendoza guardaba en su nube videos con material de pedofilia. Se realizó una allanamiento en Guaymallén y se encontraron pruebas que agravaron aún más la situación del sospechoso. Ahora, un juez ordenó que continúe alojado en la cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
Zangi, la aplicación usada por un pedófilo mendocino para compartir fotos y videos de niñas que filmaba
Un hombre de 32 años está detenido desde principios de mes luego de que encontraron más de 2.000 archivos de pedofilia en su poder
Desde octubre de 2024 que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) informó a las autoridades judiciales que una cuenta de Google radicada en Mendoza tenía actitudes más que sospechosas: había subido 41 archivos con materiales de abuso sexual infantil en su cuenta de Drive.
En cuestión de días, el usuario estaba identificado. Se trata de un albañil de 32 años que vivía en Bermejo junto a su esposa y sus hijos, de 5 y 1 año. También había trabajado como mecánico en el Ejército. Se le tomó una declaración informativa -paso intermedio antes de ser imputado en una causa- y se secuestró un teléfono celular y una notebook. Esos dos aparatos terminarían de impulsar la causa por pedofilia.
Los archivos pedófilos que tenía en su poder
La extracción de datos que se realizaron en los dispositivos electrónicos del hombre revelaron un oscuro mundo digital de pedofilia. El hombre tenía en su poder aproximadamente 2.250 archivos de abuso sexual infantil -entre fotos y videos-, de los cuáles más del 80% eran de víctimas menores de 13 años.
Pero no se trataba solamente de archivos que circulan en el submundo de la pedofilia online, sino también de grabaciones que registraba el propio hombre. Generalmente se trata de niños y niñas que eran filmados en la vía pública, ya sea comprando en un kiosco o a bordo de colectivos. Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que el hombre hasta tenía archivos de zoofilia.
El hombre compartía estos archivos mediante algunas de las 72 cuentas que tenía registradas en su teléfono celular. Algunas a través de Instagram, otras por Telegram y también mediante la aplicación Zangi, en la cual el pedófilo tenía un usuario llamado "nano japi sabroso gruesa y gorda".
Esta aplicación es de origen armenio y cumple la misma función que WhatsApp, aunque con mayores medidas de seguridad y cifrado de los mensajes. Por ejemplo, para crear un usuario no requiere asociarlo a un número de teléfono o a un correo electrónico.
La captura del pedófilo
Con las nuevas pruebas, el fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal ordenó la captura del sospechoso, la cual se concretó el 3 de septiembre pasado. Fue imputado por distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Estos delitos prevén una pena de 4 a 8 años de cárcel.
En los últimos días se realizó una audiencia donde el fiscal formalizó el pedido de prisión preventiva, el cual fue avalado por el juez Emilio Cuenca atento a que la defensa del pedófilo no presentó ninguna oposición.
En pocas palabras
- Detenido por pedofilia: hallaron más de 2.000 archivos de abuso infantil en su poder.
- Aplicación clave: utilizaba Zangi para compartir material de niñas filmadas.
- Investigación en curso: el hombre de 32 años continuará detenido mientras avanza la causa.