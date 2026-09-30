Zangi, la aplicación usada por un pedófilo mendocino para compartir fotos y videos de niñas que filmaba

Uno de los perfiles de Instagram que tenía el pedófilo.

Los archivos pedófilos que tenía en su poder

La extracción de datos que se realizaron en los dispositivos electrónicos del hombre revelaron un oscuro mundo digital de pedofilia. El hombre tenía en su poder aproximadamente 2.250 archivos de abuso sexual infantil -entre fotos y videos-, de los cuáles más del 80% eran de víctimas menores de 13 años.

Pero no se trataba solamente de archivos que circulan en el submundo de la pedofilia online, sino también de grabaciones que registraba el propio hombre. Generalmente se trata de niños y niñas que eran filmados en la vía pública, ya sea comprando en un kiosco o a bordo de colectivos. Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que el hombre hasta tenía archivos de zoofilia.

El hombre compartía estos archivos mediante algunas de las 72 cuentas que tenía registradas en su teléfono celular. Algunas a través de Instagram, otras por Telegram y también mediante la aplicación Zangi, en la cual el pedófilo tenía un usuario llamado "nano japi sabroso gruesa y gorda".

Zangi, la aplicación que utilizaba el pedófilo de Guaymallén.

Esta aplicación es de origen armenio y cumple la misma función que WhatsApp, aunque con mayores medidas de seguridad y cifrado de los mensajes. Por ejemplo, para crear un usuario no requiere asociarlo a un número de teléfono o a un correo electrónico.

La captura del pedófilo

Con las nuevas pruebas, el fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal ordenó la captura del sospechoso, la cual se concretó el 3 de septiembre pasado. Fue imputado por distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Estos delitos prevén una pena de 4 a 8 años de cárcel.

En los últimos días se realizó una audiencia donde el fiscal formalizó el pedido de prisión preventiva, el cual fue avalado por el juez Emilio Cuenca atento a que la defensa del pedófilo no presentó ninguna oposición.