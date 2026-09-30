Un hombre fue detenido acusado de intentar escapar de un control con un vehículo con pedido de secuestro y chocar contra 5 autos durante su fuga. Tras la persecución y la captura, se constató que entre sus pertenencias transportaba droga.
Video: la intensa persecución por plena Capital Federal con cinco choques y bolsas de cocaína
La persecución se inició cuando personal policial detectó un auto Ford Ka cuyo dominio trasero no reunía las medidas de seguridad
La Policía de Buenos Aires detuvo en el barrio porteño de Flores a un hombre de 38 años, residente en la provincia de Buenos Aires y con antecedentes delictivos, luego de que intentara escapar de un control al mando de un auto con pedido de secuestro y terminara chocando contra 5 vehículos estacionados.
Los policías lograron cercarlo gracias al apoyo del Anillo Digital y, al ser detenido, se comprobó que el hombre tenía en su poder tres bolsitas con cocaína.
El inicio de la persecución
La persecución se inició cuando personal policial detectó un auto Ford Ka cuyo dominio trasero no reunía las medidas de seguridad, por lo que detuvo su marcha sobre la avenida General Paz.
Al identificar al conductor, los efectivos advirtieron que el número de chasis consignado en la documentación no coincidía con el grabado en el vehículo, por lo que le solicitaron que descendiera del rodado. Sin embargo, el hombre no acató la orden y comenzó la persecución.
Con la colaboración de los operadores de las cámaras de Buenos Aires, se inició un seguimiento por la avenida Eva Perón y continuó en contramano por la calle Portela, hasta finalizar en la intersección con avenida Juan Bautista Alberdi, donde colisionó contra 5 autos que estaban estacionados.
Lo que se encontró tras la persecución
Durante la requisa se encontraron 3 bolsas con cocaína, las cuales tenían diferentes colores: rosa, celeste y amarillo. Posteriormente, los efectivos verificaron el número de chasis del vehículo y establecieron que correspondía a otro rodado con un pedido de secuestro por hurto agravado solicitado desde agosto de 2025 en Buenos Aires.
Además, se comprobó que el hombre, con domicilio en Lanús, cuenta con antecedentes delictivos en 2023 por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes.
Por orden judicial se dispuso la detención del imputado, el secuestro del vehículo y su documentación, además de la droga hallada. Tras la persecución se labraron actuaciones por encubrimiento y adulteración de documentos.
En pocas palabras
- Persecución y choque: detienen a un hombre en Flores tras una fuga que culminó con cinco autos chocados.
- Cocaína secuestrada: al ser capturado, se le hallaron tres bolsitas de cocaína de distintos colores.
- Vehículo con pedido: el auto que conducía tenía pedido de secuestro por hurto agravado.