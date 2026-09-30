Video: la intensa persecución por plena Capital Federal con cinco choques y bolsas de cocaína

El auto que protagonizó la persecución.

El inicio de la persecución

La persecución se inició cuando personal policial detectó un auto Ford Ka cuyo dominio trasero no reunía las medidas de seguridad, por lo que detuvo su marcha sobre la avenida General Paz.

Al identificar al conductor, los efectivos advirtieron que el número de chasis consignado en la documentación no coincidía con el grabado en el vehículo, por lo que le solicitaron que descendiera del rodado. Sin embargo, el hombre no acató la orden y comenzó la persecución.

Con la colaboración de los operadores de las cámaras de Buenos Aires, se inició un seguimiento por la avenida Eva Perón y continuó en contramano por la calle Portela, hasta finalizar en la intersección con avenida Juan Bautista Alberdi, donde colisionó contra 5 autos que estaban estacionados.

FLORES

ESCAPÓ DE UN CONTROL, CHOCÓ CINCO AUTOS Y LO DETUVIERON CON COCAÍNA



Un hombre de 38 años intentó escapar de un control policial a bordo de un Ford Ka y terminó chocando contra cinco vehículos estacionados. pic.twitter.com/dxkgYjEbyv — Gloria Llopiz Ortiz (@VecinaGloria) September 28, 2026

Lo que se encontró tras la persecución

Durante la requisa se encontraron 3 bolsas con cocaína, las cuales tenían diferentes colores: rosa, celeste y amarillo. Posteriormente, los efectivos verificaron el número de chasis del vehículo y establecieron que correspondía a otro rodado con un pedido de secuestro por hurto agravado solicitado desde agosto de 2025 en Buenos Aires.

Además, se comprobó que el hombre, con domicilio en Lanús, cuenta con antecedentes delictivos en 2023 por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes.

Por orden judicial se dispuso la detención del imputado, el secuestro del vehículo y su documentación, además de la droga hallada. Tras la persecución se labraron actuaciones por encubrimiento y adulteración de documentos.