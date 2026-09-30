A inicios de diciembre de 2025, un caso de extrema vulnerabilidad e indignación sacudió a la localidad de Villa Bonita, provincia de Misiones. Cuatro niños de entre 2 y 4 años de edad, fueron rescatados luego de permanecer abandonados y encerrados y sin comer durante varios días en un departamento de alquiler.
La historia de los niños abandonados por su mamá y que pasaron tres días sin comer
Tras el rescate de cuatro niños abandonados en Misiones, una tía asumió su custodia. Así fue el caso que conmovió a todo el país
En aquella oportunidad, el hecho salió a la luz gracias a la desesperada alerta de los vecinos de la zona -ubicada sobre la calle Puerto Iguazú-, quienes advirtieron una situación sumamente extraña y preocupante vinculada al abandono de los menores en la casa.
Al advertir el cuadro crítico, la falta de suministros y el profundo estado de vulnerabilidad en el que se encontraban los chicos, la comunidad dio aviso inmediato a las autoridades.
Niños abandonados en Misiones: operativo de rescate
Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Misiones constataron la gravedad del escenario: los menores habían quedado solos y sin provisiones desde el fin de semana previo.
Conmovidos por el estado de abandono, los propios agentes policiales actuaron con rapidez y compraron alimentos de primera necesidad en las inmediaciones para brindarles una contención inmediata y mitigar el hambre que padecían.
Ante la urgencia del caso y con el objetivo primordial de preservar la integridad física y emocional de los menores, intervino el sistema de protección provincial. Por disposición judicial y de los organismos competentes, se procedió a otorgar la guarda y custodia responsable a una tía de los niños, apartándolos del peligro y garantizando su contención afectiva.
Un final feliz para los niños abandonados
El episodio de los niños abandonados reavivó el debate sobre los mecanismos de contención familiar, la red de protección a la infancia y la importancia fundamental de la participación de los vecinos ante situaciones de desamparo infantil.
Meses después de aquel desgarrador amanecer de diciembre, los cuatro hermanos se encuentran a salvo, en buen estado de salud y contenidos en un entorno familiar seguro junto a su tía, mientras la causa judicial continúa su curso para determinar las responsabilidades de los adultos a cargo.
En pocas palabras
- Niños rescatados: Cuatro menores de entre 2 y 4 años fueron encontrados abandonados y sin comer en Misiones.
- Intervención policial: Efectivos les compraron alimentos y el sistema de protección provincial intervino para garantizar su cuidado.
- Situación actual: Los hermanos se encuentran a salvo con su tía, mientras avanza la causa judicial.