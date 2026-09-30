La historia de los niños abandonados por su mamá y que pasaron tres días sin comer

Niños abandonados en Misiones: operativo de rescate

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Misiones constataron la gravedad del escenario: los menores habían quedado solos y sin provisiones desde el fin de semana previo.

Conmovidos por el estado de abandono, los propios agentes policiales actuaron con rapidez y compraron alimentos de primera necesidad en las inmediaciones para brindarles una contención inmediata y mitigar el hambre que padecían.

Ante la urgencia del caso y con el objetivo primordial de preservar la integridad física y emocional de los menores, intervino el sistema de protección provincial. Por disposición judicial y de los organismos competentes, se procedió a otorgar la guarda y custodia responsable a una tía de los niños, apartándolos del peligro y garantizando su contención afectiva.

Un final feliz para los niños abandonados

El episodio de los niños abandonados reavivó el debate sobre los mecanismos de contención familiar, la red de protección a la infancia y la importancia fundamental de la participación de los vecinos ante situaciones de desamparo infantil.

Meses después de aquel desgarrador amanecer de diciembre, los cuatro hermanos se encuentran a salvo, en buen estado de salud y contenidos en un entorno familiar seguro junto a su tía, mientras la causa judicial continúa su curso para determinar las responsabilidades de los adultos a cargo.