¿Por qué los niños menores de 5 años nunca deberían consumir carne molida?

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el SUH puede provocar complicaciones graves, entre ellas daño agudo de los riñones. Uno de los principales síntomas es la diarrea, que puede presentarse con sangre. También pueden aparecer vómitos, fiebre, decaimiento y una disminución de la cantidad de orina.

Una de las principales medidas de prevención es la cocción completa y correcta de los alimentos. Además, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomienda evitar dar carne picada a niños menores de 5 años y cocinar completamente la carne, ya que las bacterias pueden permanecer en el interior cuando la cocción es insuficiente.

ANMAT y Senasa también recomiendan mantener una adecuada higiene de manos, lavar frutas y verduras, conservar correctamente los alimentos y evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

Si aparecen síntomas de este tipo tras comer carne molida o alimentos poco confiables, especialmente diarrea con sangre, se debe realizar una consulta médica inmediata.