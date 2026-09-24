Las abejas cumplen un papel fundamental en la polinización y en la producción de alimentos. Al trasladar el polen de una flor a otra, permiten que muchas plantas produzcan frutos y semillas. Según Earth.Org, alrededor del 90% de los cultivos consumidos en el mundo son polinizados por estos insectos, principalmente frutas y verduras.
¿Qué pasaría si se extinguen las abejas? ¿La humanidad enfrentaría un colapso mundial?
La extinción de las abejas afectaría la biodiversidad, la reproducción de plantas y la cadena alimentaria, pese a la existencia de otros polinizadores
La desaparición de las abejas afectaría directamente a la producción de alimentos. Sin estos insectos, sería necesario recurrir a métodos alternativos como la polinización manual o mediante drones, procesos más costosos y menos eficientes. Una menor producción también podría reducir la variedad de frutas y verduras disponibles y afectar la alimentación del ganado.
El impacto también alcanzaría a los ecosistemas y la biodiversidad. Muchas plantas dependen de la polinización de las abejas para reproducirse y, si disminuyeran, habría menos flores y vegetación. Esto reduciría el alimento y el refugio de otras especies, generando una reacción en cadena dentro de la cadena alimentaria.
Aunque existen otros polinizadores, como mariposas, escarabajos, aves y murciélagos, el artículo señala que ninguno puede reemplazar a las abejas a la misma escala y eficiencia. Por eso, su desaparición tendría consecuencias biológicas, económicas y sociales, afectando tanto a los ecosistemas como al sistema mundial de producción de alimentos.