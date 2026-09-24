¿Qué pasaría si se extinguen las abejas? ¿La humanidad enfrentaría un colapso mundial?

La desaparición de las abejas afectaría directamente a la producción de alimentos. Sin estos insectos, sería necesario recurrir a métodos alternativos como la polinización manual o mediante drones, procesos más costosos y menos eficientes. Una menor producción también podría reducir la variedad de frutas y verduras disponibles y afectar la alimentación del ganado.

El impacto también alcanzaría a los ecosistemas y la biodiversidad. Muchas plantas dependen de la polinización de las abejas para reproducirse y, si disminuyeran, habría menos flores y vegetación. Esto reduciría el alimento y el refugio de otras especies, generando una reacción en cadena dentro de la cadena alimentaria.